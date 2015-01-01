Neue Medienmarke SARA für Frauen 50+: Erfolgsformat aus den Niederlanden startet in Deutschland

Der niederländische Verlag Snippet Media bringt mit SARA am 7. Mai einen deutschen Ableger seines Frauenmagazins SAAR auf den Markt.

_Saar Magazine_, das am schnellsten wachsende Magazin der Niederlande, startet in Deutschland. Am 7. Mai 2026 erscheint die erste Ausgabe von _Sara Magazin_ – eine neue unabhängige Medienmarke für Frauen über 50.

Anders als Magazine geht Sara ohne einen deutschen Verlagspartner an den Start. Gründerin und Chefredakteurin Barbara van Erp stemmt den Markteintritt mit einem kleinen Team von sechs Frauen aus Amsterdam. Produziert wird das Magazin teils in Amsterdam, teils in Berlin, unter der redaktionellen Leitung von Nadja Bossmann.

Die Gewinnung von Abonnentinnen läuft überwiegend online. Noch bevor die erste Ausgabe erschienen ist, zählt das Sara Magazin bereits 2.000 Abonnentinnen in ganz Deutschland. Kundenservice und Einzelverkauf übernimmt die Lesebox GmbH in Berlin. Insgesamt werden 33.000 Exemplare an Bahnhöfen, Flughäfen und in ausgewählten Supermärkten in ganz Deutschland ausgelegt.

Mit dem Deutschlandstart setzt Barbara van Erp bewusst auf eine Zielgruppe, die in klassischen Medien und in der Werbewirtschaft oft unterschätzt oder schlicht übersehen wird – obwohl sie in Wirklichkeit hoch engagiert, loyal und kaufkräftig ist.

Die deutsche Ausgabe baut auf dem Erfolg von _Saar Magazine_ in den Niederlanden auf. Dort hat sich die Marke in kurzer Zeit zu einer starken crossmedialen Plattform mit Magazin, Podcast und enger Bindung an ihre Leserinnen entwickelt. Der Kern bleibt derselbe: ehrlicher, pointierter, witziger und unabhängiger Journalismus – gemacht für Leserinnen, nicht für Werbekunden.

SARA Magazin Online unter: https://saramagazin.de

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