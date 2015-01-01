-
Neue Medienmarke SARA für Frauen 50+: Erfolgsformat aus den Niederlanden startet in Deutschland
Der niederländische Verlag Snippet Media bringt mit SARA am 7. Mai einen deutschen Ableger seines Frauenmagazins SAAR auf den Markt.
_Saar Magazine_, das am schnellsten wachsende Magazin der Niederlande, startet in Deutschland. Am 7. Mai 2026 erscheint die erste Ausgabe von _Sara Magazin_ – eine neue unabhängige Medienmarke für Frauen über 50.
Anders als Magazine geht Sara ohne einen deutschen Verlagspartner an den Start. Gründerin und Chefredakteurin Barbara van Erp stemmt den Markteintritt mit einem kleinen Team von sechs Frauen aus Amsterdam. Produziert wird das Magazin teils in Amsterdam, teils in Berlin, unter der redaktionellen Leitung von Nadja Bossmann.
Die Gewinnung von Abonnentinnen läuft überwiegend online. Noch bevor die erste Ausgabe erschienen ist, zählt das Sara Magazin bereits 2.000 Abonnentinnen in ganz Deutschland. Kundenservice und Einzelverkauf übernimmt die Lesebox GmbH in Berlin. Insgesamt werden 33.000 Exemplare an Bahnhöfen, Flughäfen und in ausgewählten Supermärkten in ganz Deutschland ausgelegt.
Mit dem Deutschlandstart setzt Barbara van Erp bewusst auf eine Zielgruppe, die in klassischen Medien und in der Werbewirtschaft oft unterschätzt oder schlicht übersehen wird – obwohl sie in Wirklichkeit hoch engagiert, loyal und kaufkräftig ist.
Die deutsche Ausgabe baut auf dem Erfolg von _Saar Magazine_ in den Niederlanden auf. Dort hat sich die Marke in kurzer Zeit zu einer starken crossmedialen Plattform mit Magazin, Podcast und enger Bindung an ihre Leserinnen entwickelt. Der Kern bleibt derselbe: ehrlicher, pointierter, witziger und unabhängiger Journalismus – gemacht für Leserinnen, nicht für Werbekunden.
SARA Magazin Online unter: https://saramagazin.de
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Fürste PR
Frau Melanie Fürste
Dolziger Straße 44
10247 Berlin
Deutschland
fon ..: +491621071224
web ..: https://www.melanie-fuerste.com
email : melanie.fuerste@web.de
Fürste PR wurde im August 2018 in Berlin gegründet und begleitet seitdem Künstler und Projekte aus den Bereichen Musik, Entertainment und Lifestyle – mit einem klaren Fokus auf Consulting, strategische Kommunikation und nachhaltige Medienpräsenz. Durch die langjährige Erfahrung bietet Fürste PR ein hohes Maß an Expertise. Zu den bisherigen Künstlern gehören unter anderem Simone Sommerland, Helene Fischer, Lenny Kravitz, Katie Melua, David Hasselhoff, Amy MacDonald, Natalie Imbruglia, Lukas Graham, Anna Loos, Peter Plate, The Cranberries, Sunrise Avenue, Rea Garvey, Francine Jordi, Tokio Hotel, Andrea Bocelli und diverse Musical-Produktionen.
Pressekontakt:
Fürste PR
Frau Melanie Fürste
Dolziger Straße 44
10247 Berlin
fon ..: +491621071224
email : melanie.fuerste@web.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Vereinbarung mit der Mayo Clinic zur Vorbereitung auf eine potenzielle FDA-Zulassung von EchoSolv HF Algo Grande geht in die Offensive: 8.000-m-Bohrprogramm soll Kupferkorridor erschließen
Neue Medienmarke SARA für Frauen 50+: Erfolgsformat aus den Niederlanden startet in Deutschland
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Organisation und Dokumentation von Prüfungen und Wartungen
- Algo Grande geht in die Offensive: 8.000-m-Bohrprogramm soll Kupferkorridor erschließen
- Neue Medienmarke SARA für Frauen 50+: Erfolgsformat aus den Niederlanden startet in Deutschland
- Vereinbarung mit der Mayo Clinic zur Vorbereitung auf eine potenzielle FDA-Zulassung von EchoSolv HF
- Arbeitsreiches Frühjahr in Aussicht: Zefiros Tochtergesellschaft bestätigt umfangreiches Projektportfolio für April, Mai und Juni
- Kutcho Copper gibt Berufung von Board-Mitglied bekannt
- Kutcho Copper gibt Änderungen im Board of Directors bekannt
- NurExone Biologic Inc. gibt die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 bekannt und liefert ein Unternehmensupdate
- Verwaltungsratsmitglieder von Southern Cross Gold erhöhen ihre Aktienbeteiligung nach Ausübung von Aktienoptionen deutlich
- Taiwan Excellence startet mit Innovationen für Fitness, Regeneration und Wellness in die FIBO 2026
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.