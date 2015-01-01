Hörchi & Kucki – Das fröhliche Kinderlieder-Suchspiel mit Musik von Simone Sommerland

Mit Hörchi & Kucki hält ein neues, fröhliches und innovatives Kinderlieder-Suchspiel Einzug in die neuen Kinderzimmer, das gleich mehrere Sinne auf einmal anspricht.

Mit Hörchi und Kucki zieht ein innovatives Suchspiel mit tollen Kinderliedern ins Kinderzimmer ein, das auf spielerische Art und Weise gleich mehrere Sinne anspricht, denn hier wird nicht einfach nur gespielt – hier wird gehört, kombiniert und entdeckt! Kinder lauschen Liedausschnitten und entdecken die passenden Bildkarten dazu. So entsteht ein einzigartiger Mix aus Spaß und Lernen, der Aufmerksamkeit, musikalisches Gehör und die Merkfähigkeit der Kleinen fördert.

Mit Hörchi und Kucki befassen sich Kinder spielend mit Musik und entdecken bereits bekannte Lieder auf eine gänzlich neue Weise. Das lustige Kinderlieder-Suchspiel sorgt nicht nur für großen Spaß, sondern fördert auch gezielt die Merkfähigkeit und das Hörverständnis bei Kindern und wird bei jedem Kindergeburtstag, Kita-Fest oder einfach zuhause an einem gemütlichen Spielenachmittag zu einem absoluten Highlight. Geeignet ist das Spiel für Kinder ab drei Jahren – Vorkenntnisse sind nicht nötig.

Die Lieder stammen von Simone Sommerland, Karsten Glück & den Kita-Fröschen, die seit mehr als 15 Jahren mit ihren Songs Kinderherzen erobern und ein Garant für Hits im Kinderzimmer, in der Kita oder auch im Auto auf Reisen sind. Ob allein, zu zweit oder in der Gruppe: Mit Hörchi, dem fröhlichen Elefanten mit den besonders großen Ohren, und Kucki, dem neugierigen Erdmännchen mit den großen Augen, wird jede Spielrunde zu einem echten musikalischen Abenteuer. Gemeinsam sind Hörchi und Kucki ein richtig tolles Team.

Also – Kinderlied hören, dazugehöriges Bild finden, Kopf trainieren: „Hörchi und Kucki“ bringt frischen Schwung ins Kinderzimmer und verbindet fröhlichen Spielspaß mit wertvollem Lernen.

Weitere Infos unter: https://lampundsumfleth.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fürste PR

Frau Melanie Fürste

Dolziger Straße 44

10247 Berlin

Deutschland

fon ..: +491621071224

web ..: https://www.melanie-fuerste.com

email : fuerstepr@gmail.com

Fürste PR wurde im August 2018 in Berlin gegründet und begleitet seitdem vor allem Künstler und Projekte aus den Bereichen Musik, Entertainment und Lifestyle – mit einem klaren Fokus auf Consulting, strategische Kommunikation und nachhaltige Medienpräsenz. Durch die langjährige Erfahrung in der Begleitung und Betreuung zahlreicher nationaler und internationaler Künstler bei Pressekonferenzen, auf roten Teppichen, bei Interviewtagen und Shootings bietet Fürste PR ein hohes Maß an Expertise. Zu den bisherigen Künstlern gehören unter anderem Simone Sommerland, Helene Fischer, Lenny Kravitz, Katie Melua, David Hasselhoff, Amy MacDonald, Natalie Imbruglia, Lukas Graham, Anna Loos, Peter Plate, The Cranberries, Sunrise Avenue, Rea Garvey, Francine Jordi, Tokio Hotel, Andrea Bocelli sowie diverse Musical-Produktionen (Ku’damm 56). Weitere Informationen finden sich unter www.melanie-fuerste.com.

Pressekontakt:

Fürste PR

Frau Melanie Fürste

Dolziger Straße 44

10247 Berlin

fon ..: +491621071224

email : fuerstepr@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

IXOPAY übernimmt Congrify und integriert KI-gestützte Erkenntnisse in globale Zahlungsabwicklung, Tokenisierung und Compliance Southern Silver beginnt das Bohrprogramm in der Mine Puro Corazon auf seiner Liegenschaft Cerro Las Minitas in Durango, Mexiko