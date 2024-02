Herzverliebt – Die neue Single von Simone Leis

Die zweite Single der Sängerin

Nachdem Simone Leis im September 2023 ihre Debüt-Single „Du ich lieb‘

Dich“ veröffentlicht hat, komponierte Hitproduzent Jörg Lamster eine

Uptempo Melodie zu der Titelidee „Herzverliebt“ und der Song wurde im

Wetcat Studio aufgenommen.

Die Textdichterin Miriam Geissler hat die Zeilen zu „Herzverliebt“ verfasst.

Sie schreibt bewusst Worte, die vielleicht beim ersten Hören etwas anders

und ungewöhnlich klingen, aber wohl genau deshalb bei den Hörern im

Gedächtnis bleiben.

Im Schlager dreht sich nach wie vor viel um Träume, Sehnsucht und natürlich

das „große Ganze“ – die wunderbare Liebe.

Jeder kennt es, die Beziehung, die man lebt, hat nicht mehr so viel mit Liebe

zu tun. Vielleicht eher eine Zweckgemeinschaft. Ein Streit, ein falsches Wort

und die Verletzung ist tief. Genau dann passiert es. Man trifft zufällig

jemanden, bei dem die Chemie zu stimmen scheint. Das Gefühl entsteht, die

Schmetterlinge im Bauch scheinen endlich geschlüpft zu sein und brechen

sich jetzt in Massen ihre Bahn! Genau darum geht es in diesem Lied, wieder

richtige Liebe zu fühlen.

Mit ihrer kräftigen und zugleich gefühlvollen Stimme, verzaubert Simone Leis

ihre Hörer und nimmt sie mit in eine Welt voller Emotionen, in der die Liebe

siegt.

Wer jetzt glaubt, hier einen langsamen Liebessong präsentiert zu bekommen,

irrt sich gewaltig. Der Rhythmus geht ins Blut und hält keinen mehr auf dem

Stuhl. Damit nicht genug, der Refrain ist ein richtiger Ohrwurm, der sich tief

ins Gedächtnis einprägt und einfach jeden zum Mitsingen auffordert.

Der Song „Herzverliebt“ wird am 16.02.2024 veröffentlicht.

Erhältlich auf allen bekannten Download- und Streaming-Portalen.

Simone Leis – Herzverliebt

Simone Leis – Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100095059566605

Simone Leis – Instagram: https://www.instagram.com/simone.leis.official/

Quelle: Büro Simone Leis

