Southern Silver beginnt das Bohrprogramm in der Mine Puro Corazon auf seiner Liegenschaft Cerro Las Minitas in Durango, Mexiko

6. Oktober 2025 / IRW-Press / Southern Silver Exploration Corp. (TSXV: SSV) (das Unternehmen oder Southern Silver) berichtet heute über die Mobilisierung der Crews in Vorbereitung auf die Bohrarbeiten auf seinem neu erworbenen Claim Puro Corazon, der direkt an sein zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliches Projekt Cerro Las Minitas in Durango, Mexiko, grenzt.

Das Explorationsprogramm, der erste Schritt zur Integration des neun Hektar großen Claims Puro Corazon in das wesentlich größere Projekt Cerro Las Minitas, wird bis zu 12.000 Meter Kernbohrungen mit drei Bohranlagen, die Zusammenführung bestehender unterirdischer geologischer Daten, neue Beprobungen in historischen Untertagegruben zur Einbindung der restlichen Mineralisierung im oberen Bereich des Claims in das größere Ressourcenmodell und eine Lidar-Untersuchung der historischen Gruben zum besseren Verständnis des vollen Ausmaßes der Arbeiten unter Tage umfassen.

Die privat betriebene Mine Puro Corazon fördert derzeit etwa 60 Tonnen Erz pro Tag und produziert ein Silber-Blei-Konzentrat sowie ein Zinkkonzentrat. Die derzeitige Erschließung der Mine erstreckt sich über ungefähr 200 Meter lateral und bis zu 250 Meter unter der Oberfläche. Die Bohrarbeiten werden die Erweiterungen der verarbeiteten Mineralisierung sowohl lateral über weitere 200 Meter als auch bis zu 450 Meter unter der Oberfläche prüfen, wo die Mineralisierung die Grenze des Claims überschreitet und in das modellierte Vorkommen Skarn Front eindringt. Die Bohrarbeiten werden außerdem auf die Erweiterung von bis zu sechs Hangende-Strukturen abzielen, die außerhalb der Hauptmineralisierungszone Skarn Front liegen und die früher in historischen Bohrarbeiten auf dem Claim Puro Corazon und in den von Southern Silver durchgeführten Bohrungen außerhalb der Grenze des Claims identifiziert wurden. In der Vergangenheit konzentrierte sich der Abbau auf nur drei Mineralisierungszonen innerhalb der Erweiterung des Vorkommens Skarn Front, dem größten einzelnen Vorkommen im Projekt Cerro Las Minitas, das mehr als 50 % der bekannten Mineralressourcen darstellt.

Die Bohrergebnisse aus dem bevorstehenden Programm werden in die derzeitige Modellierung des Projekts Cerro Las Minitas einfließen, in Vorbereitung auf einen aktualisierten technischen Bericht und eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (Preliminary Economic Assessment, PEA) in Übereinstimmung mit den Bestimmungen gemäß National Instrument 43-101, deren Erstellung im ersten Quartal 2026 beginnen soll.

Die Akquisition des Claims Puro Corazon stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Projekts Cerro Las Minitas dar, mit dem Potenzial bedeutendes Kapital und Betriebssynergien zwischen den beiden Projekten zu erschließen. Wichtige Synergien beinhalten:

– Starkes Potenzial für kurzfristiges Ressourcenwachstum: Infill-Bohrprogramm zur Unterstützung einer stufenweisen Ressourcenerweiterung für das konsolidierte Projekt Cerro Las Minitas.

– Gewinn an Kapitaleffizienz: Möglichkeit zur Verbesserung der Kapitaleffizienz durch schnelleren Zugang zu höherwertigen Mineralisierungen bei gleichzeitiger Vermeidung von Entwicklungsarbeiten rund um den Bergbau-Claim Puro Corazon.

– Verbesserte Sequenzierung des Abbauplans: Die frühzeitige Einbeziehung des Materials aus Puro Corazon in den Abbauplan aufgrund seiner oberflächennahen Lage und hochgradigen Beschaffenheit dürfte die Wirtschaftlichkeit des Projekts stärken.

– Verbesserte Wirtschaftlichkeit des Projekts: Die Kombination aus Kapitaleffizienz, optimierter Sequenzierung und potenziellen Durchsatzsteigerungen führt zu potenziellen Verbesserungen des Kapitalwerts und des internen Zinsfußes.

– Zusätzliche Vorteile: potenzielle Synergien und Effizienzsteigerungen in den Bereichen Genehmigungen, Umweltmanagement, Sicherheit und Datenerfassung.

Abbildung 1: Lage des Claims Puro Corazon im Verhältnis zu den bestehenden Lagerstätten bei Cerro Las Minitas

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81294/SSV_100625_DEPRcom.001.png

Abbildung 2: Geplante Puro Corazon-Bohrziele in den Blockmodellen Skarn Front und Blind-El Sol mit dem geplanten Bohrmuster der Bohrungen im 4. Quartal auf dem Claim Puro Corazon

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81294/SSV_100625_DEPRcom.002.png

Unternehmens-Update

Southern Silver gewährte Direktoren, leitenden Angestellten und Beratern Anreiz-Aktienoptionen zum Kauf von insgesamt 13.900.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,41 Dollar pro Aktie, die über einen Zeitraum von fünf Jahren ausgeübt werden können. Die Aktienoptionen unterliegen den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Southern Silver und den Richtlinien der TSX Venture Exchange. Diese Gewährung einer Aktienoption folgt auf den Ablauf von 8.500.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 0,51 Dollar pro Aktie zum 24. September 2025.

Über Southern Silver Exploration Corp.

Southern Silver Exploration Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung von Rohstofflagerstätten von Weltformat entweder durch eine direkte Beteiligung oder durch Joint-Venture-Partnerschaften bei Mineralkonzessionsgebieten in bedeutenden Rechtsgebieten konzentriert. Unser besonderes Augenmerk gilt dem zu 100 % unternehmenseigenen Silber-Blei-Zink-Projekt Cerro Las Minitas im Herzen des mexikanischen Silbergürtels Faja de Plata, der zahlreiche erstklassige Rohstofflagerstätten – wie z.B. Penasquito, Los Gatos, San Martin, Naica und Pitarrilla – beherbergt. Wir haben ein Team aus erfahrenen Experten mit besten technischen, betrieblichen und geschäftlichen Fachkenntnissen zusammengestellt, die uns bei der Exploration unterstützen, um das Projekt Cerro Las Minitas zu einem erstklassigen hochgradigen Silber-Blei-Zink-Bergbaubetrieb auszubauen. Das neu erworbene Konzessionsgebiet Nazas befindet sich in demselben Bundesstaat wie das Konzessionsgebiet Cerro Las Minitas. Unser Konzessionsportfolio umfasst auch das Porphyr-Kupfer-Gold-Projekt Oro und das Gold-Silber-Gang-Projekt Hermanas, für die derzeit Genehmigungsanträge zur Durchführung eines Bohrprogramms gestellt werden. Beide Projekte befinden sich im Süden von New Mexico, USA.

Robert Macdonald, MSc. P.Geo, Vice President of Exploration bei Southern Silver Exploration Corp., ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 und hat die Erhebung der Daten für das Projekt Cerro Las Minitas, über die hierin berichtet wird, direkt überwacht. Er ist für die Erstellung der technischen Informationen in dieser Mitteilung verantwortlich.

Für das Board of Directors

Lawrence Page

Lawrence Page, K.C.

President & Direktor, Southern Silver Exploration Corp.

Für nähere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite von Southern Silver unter southernsilverexploration.com oder kontaktieren Sie uns unter der Rufnummer 604.641.2759 bzw. per E-Mail an corpdev@mnxltd.com.

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf das geplante Bohrprogramm auf dem Claim Puro Corazon sowie die Erstellung eines technischen Berichts und einer wirtschaftlichen Erstbewertung beziehen. Diese Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, darunter unter anderem zur allgemeinen Wirtschaftslage, zu Zinssätzen, Rohstoffmärkten, behördlichen und staatlichen Genehmigungen für die Projekte des Unternehmens sowie zur Verfügbarkeit von Finanzmitteln für die Erschließungsprojekte des Unternehmens zu angemessenen Konditionen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die eigentlichen Ergebnisse erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen der Zeitplan und der Erhalt der entsprechenden Genehmigungen von Regierung und Aufsichtsbehörde, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SOUTHERN SILVER EXPLORATION CORP

Lawrence Page

Suite 1100, 1199 West Hastings St.

V6E 3T5 Vancouver, BC

Kanada

email : lpage@mnxltd.com

Pressekontakt:

SOUTHERN SILVER EXPLORATION CORP

Lawrence Page

Suite 1100, 1199 West Hastings St.

V6E 3T5 Vancouver, BC

email : lpage@mnxltd.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Hörchi & Kucki – Das fröhliche Kinderlieder-Suchspiel mit Musik von Simone Sommerland HanseWerk feiert 25 Jahre Erdgasspeicher in Kraak