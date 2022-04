Discovery gibt die Ernennung von Tony Makuch in den Board of Directors bekannt

12. April 2022, Toronto, Ontario – Discovery Silver Corp. (TSX-V: DSV, OTCQX: DSVSF) (Discovery oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-metals-corp/) freut sich, die Ernennung von Tony Makuch in den Board of Directors des Unternehmens (der Board) bekannt zu geben.

Tony Makuch verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Bergbaubranche und war zuletzt President, CEO und Director von Kirkland Lake Gold Ltd (Kirkland Lake). Während seiner fünfjährigen Amtszeit leitete Makuch die Umgestaltung von Kirkland Lake und steigerte die jährliche Goldproduktion von 315.000 Unzen auf über 1.400.000 Unzen sowie die Marktkapitalisierung von etwa 1 Milliarde CAD auf über 10 Milliarden CAD. In diesem Zeitraum stieg der Aktienkurs von Kirkland Lake um über 500 %. Diese Meilensteine wurden dank zweier erfolgreicher Übernahmen, branchenführender betrieblicher Leistungen und bedeutender Explorationserfolge erreicht und gipfelten schließlich in der Fusion von Kirkland Lake mit Agnico Eagle Mines Limited im Jahr 2022.

Murray John, Chairman von Discovery, kommentierte: Wir sind hocherfreut, Tony in unserem Board willkommen zu heißen. Tony kann auf eine äußerst erfolgreiche Karriere im Minenbetrieb und im Management zurückblicken und hat eine beispielhafte Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Stakeholder-Value. Die Ernennung von Tony in den Board of Directors ergänzt die kürzlich erfolgte Einstellung von Tony Esplin als unseren Chief Operating Officer. Diese Ernennungen unterstützen unser kontinuierliches Wachstum und versetzen uns in die Lage, Cordero zu einer weltweit bedeutenden Tier-1-Silbermine zu entwickeln.

Herr Makuch ist ein professioneller Ingenieur (P.Eng.) und hat von der University of Toronto Rotman School of Business den Titel Institute of Corporate Directors ICD.D erhalten.

Gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens wurden Herrn Makuch 400.000 Aktienoptionen (Optionen) gewährt. Die Optionen, von denen jede für eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 1,76 CAD pro Aktie ausgeübt werden kann, werden jährlich in zwei gleichen Tranchen übertragen, beginnend mit dem Tag der Gewährung am 11. April 2022. Die Optionen verfallen am 11. April 2027, fünf Jahre nach dem Tag der Gewährung. Alle Stammaktien, die bei Ausübung der Optionen ausgegeben werden, unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer Haltefrist, die in vier Monaten ab dem Tag der Gewährung abläuft.

Über Discovery

Das Vorzeigeprojekt von Discovery ist das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Cordero, eine der größten Silberlagerstätten der Welt. Die im November 2021 abgeschlossene PEA zeigt, dass Cordero das Potenzial hat, zu einer äußerst kapitaleffizienten Mine entwickelt zu werden, die eine Kombination aus Marge, Größe und Skalierbarkeit bietet. Cordero befindet sich in der Nähe der Infrastruktur in einem produktiven Bergbaugürtel im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Die fortgesetzte Exploration und Projekterschließung bei Cordero wird durch eine starke Bilanz mit Barmitteln in Höhe von etwa 6 Millionen CAD unterstützt.

