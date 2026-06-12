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DJ-Match.de startet: Neue Plattform will die DJ-Suche für Hochzeiten und Firmenevents vereinfachen
DJ-Match.de hilft Veranstaltern, kostenlos den passenden DJ zu finden. Statt stundenlanger Recherche führt ein intelligentes Matching-System zur passenden Empfehlung.
Mit DJ-Match.de entsteht ein neuer Online-Service, der Veranstaltern hilft, kostenlos und ohne stundenlange Recherche den passenden DJ für ihre Veranstaltung zu finden.
Radevormwald, 12.06.2026 – Wer heute einen DJ für eine Hochzeit, Firmenfeier, Weihnachtsfeier, einen Geburtstag oder ein anderes Event sucht, steht schnell vor einem unübersichtlichen Markt. Zahlreiche Websites, verschiedene Preise, unterschiedliche Musikrichtungen, Technikfragen und schwer vergleichbare Angebote machen die Auswahl oft komplizierter als erwartet. Genau hier setzt DJ-Match.de an.
Die neue Plattform wurde entwickelt, um die DJ-Suche deutlich einfacher, schneller und zielgerichteter zu machen. Statt sich durch dutzende DJ-Websites zu klicken, geben Veranstalter ihre wichtigsten Eckdaten, Wünsche und Vorstellungen direkt über ein intelligentes Anfrageformular ein. Anschließend wird geprüft, welcher DJ wirklich zur Veranstaltung, zum Publikum, zum Musikgeschmack und zum geplanten Ablauf passt.
Der Slogan bringt den Ansatz auf den Punkt: „Wir finden den DJ, der zu dir passt.“
Kostenlose DJ-Vermittlung statt endloser Recherche
DJ-Match.de versteht sich nicht als klassisches DJ-Verzeichnis, in dem Nutzer sich selbst durch zahlreiche Profile arbeiten müssen. Im Mittelpunkt steht eine persönliche Vorauswahl. Abgefragt werden unter anderem Anlass, Veranstaltungsort, Gästezahl, Budget, gewünschte Spieldauer, Technikbedarf, Musikrichtungen, besondere Programmpunkte, Must-Play-Songs und musikalische No-Gos.
Besonders wichtig ist dabei der Ablauf der Veranstaltung. Denn ein guter DJ spielt nicht einfach Musik. Er begleitet Stimmungen, Übergänge und Höhepunkte: vom Empfang über das Dinner bis zur Party. Bei Hochzeiten können beispielsweise Hochzeitstanz, freie Trauung, Reden, Tortenanschnitt oder besondere Überraschungen berücksichtigt werden. Bei Firmenfeiern stehen häufig andere Anforderungen im Vordergrund, etwa dezente Hintergrundmusik, Moderation, Technik für Reden oder eine passende Aftershow-Party.
„Viele Menschen suchen nicht irgendeinen DJ. Sie suchen jemanden, der zu ihrer Veranstaltung passt“, erklärt Eddy Ebeling, Initiator von DJ-Match.de und Inhaber von Eddy-Events.de. „Genau deshalb reicht es nicht, nur Datum und Ort abzufragen. Entscheidend sind Publikum, Musikgeschmack, Ablauf, Technik und das gewünschte Auftreten des DJs.“
Ein Service von Eddy-Events.de
Hinter DJ-Match.de steht Eddy Ebeling mit Eddy-Events.de. Der Entertainer, Sänger und Veranstaltungsdienstleister bringt jahrzehntelange Erfahrung aus der Event- und Unterhaltungsbranche mit. Aus dieser Praxis entstand die Idee, die DJ-Suche stärker aus Sicht der Veranstalter zu denken.
DJ-Match.de ist daher als spezialisierter Service innerhalb des Netzwerks von Eddy-Events.de aufgebaut. Ziel ist es, Brautpaaren, Firmenkunden und privaten Veranstaltern eine klare, zeitsparende und vertrauenswürdige Orientierung bei der DJ-Auswahl zu geben.
Für Hochzeiten, Firmenfeiern und private Events
Die Plattform richtet sich an Veranstalter, die einen DJ für unterschiedliche Anlässe suchen, darunter:
* Hochzeiten
* Firmenfeiern
* Weihnachtsfeiern
* Geburtstage
* Jubiläen
* Galas
* Sommerfeste
* Vereinsfeste
* Abibälle
* private Feiern
Neben der reinen DJ-Empfehlung können auch technische Anforderungen und Zusatzleistungen berücksichtigt werden. Dazu zählen beispielsweise Tonanlage, Lichttechnik, Funkmikrofone, Ambientebeleuchtung, Fotobox, Audio-Gästebuch oder besondere Show- und Eventelemente.
Schnell, kostenlos und persönlich
Die Anfrage über DJ-Match.de ist für Veranstalter kostenlos und unverbindlich. Der Service soll vor allem Zeit sparen und Fehlentscheidungen vermeiden. Wer eine Veranstaltung plant, muss nicht mehr selbst zahlreiche Anbieter vergleichen, sondern kann seine Anforderungen gebündelt übermitteln.
Auf dieser Grundlage erfolgt eine passende Empfehlung oder Vorauswahl. Damit positioniert sich DJ-Match.de zwischen klassischer Eventvermittlung, digitalem Anfrageformular und persönlicher Beratung.
Über DJ-Match.de
DJ-Match.de ist eine intelligente DJ-Vermittlung für Hochzeiten, Firmenfeiern und Events. Der Service hilft Veranstaltern dabei, kostenlos den passenden DJ für ihre Veranstaltung zu finden. Berücksichtigt werden Anlass, Ort, Gästezahl, Musikgeschmack, Budget, Technikbedarf und der geplante Ablauf. DJ-Match.de ist ein Service von Eddy-Events.de.
DJ-Match.de
Ein Service von Eddy-Events.de
Eddy Ebeling
Telefon: +49 2195 6844640
E-Mail: info@dj-match.de
Website: https://dj-match.de/
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Eddy-Events
Herr Eddy Ebeling
Altendorf 4
42477 Radevormwald
Deutschland
fon ..: 01707226600
web ..: https://dj-match.de/
email : info@dj-match.de
DJ-Match.de ist eine intelligente DJ-Vermittlung für Hochzeiten, Firmenfeiern und Events. Der Service hilft Veranstaltern dabei, kostenlos den passenden DJ für ihre Veranstaltung zu finden. Berücksichtigt werden Anlass, Ort, Gästezahl, Musikgeschmack, Budget, Technikbedarf und der geplante Ablauf. DJ-Match.de ist ein Service von Eddy-Events.de.
Pressekontakt:
dj-match.de
Eddy Ebeling
Altendorf 4
42477 Radevormwald
fon ..: 01707226600
email : info@dj-match.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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