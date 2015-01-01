Kultschlager Hitparade als Showhighlight: 2×45 Minuten Nostalgie für Events & Kulturreihen

Das Programm soll generationsübergreifend funktionieren, ohne erklärungsbedürftig zu sein. Kultschlager liefern genau das – bekannte Melodien, klare Refrains, hohe Mitsingquote.

Fakten auf einen Blick

– Thema: Touring-ready Kultschlager-Abend (Wirtschaftswunder/Retro)

– Zielgruppen: Kulturhäuser, Kurhäuser, Stadthallen, Veranstalter von Kulturreihen; Firmen mit „Nostalgie“-Publikum

– Format: Gastspiel/Konzertabend, 2×45 Minuten + Pause

– Besetzung: Solo (Live-Gesang), Begleitmusik; optional Multimedia-Projektion (falls verfügbar)

– Nutzen: planbarer Programmhöhepunkt mit hoher Publikumsbindung (mitsingfähig)

– Nächster Schritt: Terminoptionen + Technikrider über Pressekontakt anfordern

Radevormwald, April 2026 – Mit der „Kultschlager Hitparade“ bietet Eddy Events ein touring-ready Showformat (2×45 Minuten), das Kulturprogramme und Eventabende mit einem klaren, nostalgischen Live-Höhepunkt füllt – vom Kurhaus bis zur Firmenveranstaltung.

Warum Kultschlager wieder zieht

Viele Veranstalter stehen vor derselben Herausforderung: Das Programm soll generationsübergreifend funktionieren, ohne erklärungsbedürftig zu sein. Kultschlager liefern genau das – bekannte Melodien, klare Refrains, hohe Mitsingquote.

Die „Kultschlager Hitparade“ setzt daher nicht auf „Best of irgendwas“, sondern auf einen kuratierten Spannungsbogen: Einstieg mit Wiedererkennung, Steigerung über Tempo/Emotion, Finale mit gemeinschaftlichem „Wir“-Moment.

Das Format: planbar, modular, touring-ready

Die Show ist als Abendprogramm für Kulturreihen und Veranstaltungsstätten konzipiert: 2×45 Minuten plus Pause, klarer Ablauf, kalkulierbarer Technikbedarf. Je nach Setting kann das Programm als konzentriertes Gastspiel (Bühnenfokus) oder als Event-Highlight innerhalb eines größeren Abends eingesetzt werden.

Optional (falls im jeweiligen Venue sinnvoll) kann eine dezente, synchronisierte Projektion/Visual-Ebene ergänzt werden, um den Nostalgiecharakter zusätzlich zu verstärken.

Für wen ist das besonders interessant?

– Kulturhäuser/Kurverwaltungen, die ein publikumsnahes Abendformat suchen

– Stadthallen/Kommunen für Kulturreihen mit breitem Publikum

– Firmenveranstalter, die einen „Wiedererkennungs“-Moment für Mitarbeitende und Gäste möchten

– Veranstalter von Sommer-/Winterprogrammen, die kompakte Live-Formate bevorzugen

„Bei Kultschlager geht es nicht um Retro um des Retro willen – es geht um gemeinsames Erinnern. Wenn ein Saal nach zehn Minuten zusammen singt, ist das für Veranstalter der beste Beweis: Das Programm funktioniert.“ – Eddy Ebeling, Sänger & Showproduzent

Call to Action

Für Terminoptionen, technische Eckdaten und Pressematerial (Foto/Showbeschreibung) bitte den Pressekontakt in openPR nutzen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Eddy-Events

Herr Eddy Ebeling

Altendorf 4

42477 Radevormwald

Deutschland

fon ..: 021956844640

web ..: https://www.eddy-events.de/

email : contact@eddy-events.de

Firmenporträt Eddy Events

Eddy Events ist eine Künstler- und Entertainment-Agentur mit Sitz in Nordrhein-Westfalen, die sich auf hochwertige Retro-Showformate spezialisiert hat. Gegründet von Entertainer Eddy Ebeling alias King Eddy, bündelt die Agentur mehr als 40 Jahre Bühnenerfahrung in einem einzigartigen Portfolio aus Tribute-Acts, Nostalgie-Shows und musikalischem Live-Entertainment.

Die Idee hinter Eddy Events ist es, Musikgeschichte wieder lebendig zu machen – nicht als reine Kopie, sondern als authentisches Live-Erlebnis, das Publikumsnähe, musikalische Qualität und Showmanship miteinander verbindet.

Zum festen Repertoire gehören unter anderem:

Big Blue – The Blues Brothers(TM) Tribute Show: Eines der erfolgreichsten Tribute-Duos Deutschlands, das mit Originaltreue, Energie und Humor die Kultfiguren Jake und Elwood Blues auf die Bühne bringt.

Kultschlager Hitparade: Eine musikalische Zeitreise durch die großen Schlagerhits der 60er, 70er und 80er-Jahre, inspiriert von den legendären TV-Hitparaden.

Mr. Rock’n’Roll: Eine Hommage an die goldene Ära des Rock’n’Roll mit Songs von Elvis Presley, Buddy Holly und Bill Haley.

Mr. Vegas: Ein Gala-Showformat, das die Welthits der Crooner-Ära von Frank Sinatra bis Tom Jones zurück auf die Bühne bringt.

Elvis Alive Show: King Eddy gilt als einer der authentischsten Elvis-Interpreten Deutschlands und wurde mehrfach in TV und Presse porträtiert.

Arizona Bros: Akustisches Country- und Americana-Duo mit warmem Sound und Publikumsnähe.

Mr. Christmas: Eine festliche Weihnachtsshow mit Klassikern und Crooner-Charme, ideal für Firmenfeiern und Weihnachtsmärkte.

Besonderen Stellenwert nimmt die Show Big Blue – The Blues Brothers(TM) Tribute Show ein. Sie gilt als eine der authentischsten Blues-Brothers-Shows Europas und begeistert sowohl auf Stadtfesten und Festivals als auch auf Galas und Firmenfeiern. Mit legendären Songs wie „Everybody Needs Somebody to Love“, „Soul Man“ oder „Think“, kombiniert mit Humor, Tanz und Interaktion, bringt Big Blue den unverwechselbaren Spirit der Chicago-Brüder zurück auf die Bühne.

Eddy Events arbeitet eng mit Veranstaltern, Firmenkunden und Kulturinstitutionen zusammen. Der Anspruch: maßgeschneiderte Shows, die sowohl auf große Bühnen als auch in kleinere Veranstaltungsräume passen – professionell organisiert, technisch hochwertig und immer mit direktem Draht zum Publikum.

Mit dieser Positionierung hat sich Eddy Events als verlässlicher Partner für Firmenfeiern, Stadt- und Vereinsfeste, Festivals, Galas und private Jubiläen etabliert.

Pressekontakt:

Eddy Events

Herr Eddy Ebeling

Altendorf 4

42477 Radevormwald

fon ..: 021956844640

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