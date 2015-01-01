  • Kreuzfahrt-Entertainment aus einer Hand: Mehrere Shows, ein Ansprechpartner – Bühne, Restaurant & Deckparty

    Eddy-Events bündelt unterschiedliche Showformate unter einem Dach und liefert damit ein flexibles Portfolio für Reedereien, Veranstalter und Bord-Entertainment

    BildEddy-Events liefert modulare Showformate für Cruise Ships – von Kultschlager über Rock’n’Roll bis Vegas-Crooner und Blues Brothers Tribute – abgestimmt auf verschiedene Venues an Bord. [FAKTEN AUF EINEN BLICK]

    * Thema: Entertainment für Kreuzfahrten / Cruises – mehrere Shows, ein Ansprechpartner
    * Zielgruppe: Cruise Lines, Event-/Entertainment-Management, Hotel-/F&B-Entertainment, Agenturen
    * Einsatzorte an Bord: Theater/Showbühne, Atrium/Lounge, Restaurants, Pooldeck/Deckparty (je nach Ship-Layout)
    * Leistung: Modulares Portfolio (Showhighlight + Lounge + DJ + Themenabende)
    * Vorteil: Einheitliche Kommunikation, abgestimmte Dramaturgie, weniger Schnittstellen
    * Portfolio-Auswahl: Kultschlager Hitparade, Mr. Rock’n’Roll, Mr. Vegas, Mr. Christmas, BigBlue (Blues Brothers Tribute), Jazz DJ, Arizona Bros (Country Retro)
    * Buchung/Anfrage: über Eddy-Events (Programm- und Tourdaten, Laufzeiten, Tech-/Stage-Anforderungen auf Anfrage)

    Kreuzfahrtschiffe sind Entertainment-Städte auf dem Wasser: mehrere Venues, wechselnde Gäste-Ströme und täglich neue Programmpunkte – vom Theaterabend über Live-Musik in Lounges bis zur Party auf dem Deck. Genau deshalb wird Entertainment an Bord nicht „irgendwie gebucht“, sondern programmiert: Ein Entertainment Director koordiniert Shows, Partys und Performances so, dass Gästeerlebnis und Betriebsabläufe zusammenpassen.

    Eddy-Events positioniert sich für diesen Bedarf mit einem klaren Versprechen: mehrere Showprogramme – aber nur ein Ansprechpartner. Statt mehrere Acts einzeln zu koordinieren, erhalten Cruise Lines ein modulares Entertainment-Paket, das sich auf verschiedene Bühnen- und Rahmenformate an Bord verteilen lässt.

    Warum Cruise Ships Entertainment „in Modulen“ brauchen

    Auf Kreuzfahrten passiert Entertainment gleichzeitig an mehreren Orten: Live-Musik in Bars und Lounges, Showformate im Theater, Themenabende und Deckpartys – oft parallel, oft täglich. Wer hier bucht, braucht keine lose Sammlung von Acts, sondern ein abgestimmtes Set aus Bausteinen, das:

    * unterschiedliche Venues bedienen kann (Theater, Lounge, Restaurant, Deck),
    * zur Passagierstruktur passt (Generation Mix, Themenreisen, Charter),
    * und im Ablauf zuverlässig funktioniert (Boarding Day, Seadays, Port Days, Evening Peaks).

    Welche Showprogramme Eddy-Events für Cruises bündelt

    Das Portfolio ist bewusst so aufgebaut, dass es unterschiedliche Stimmungen und verschiedene Tageszeiten abdeckt:

    * Kultschlager Hitparade – Mitmach- und Partyformat (perfekt für „Everybody together“-Momente)
    * Mr. Rock’n’Roll – 50s/60s Oldies & Tanzfläche (Energie, Nostalgie, Klassiker)
    * Mr. Vegas – Swing/Crooner/Lounge (ideal für Atrium, Empfang, Dinner-Umfeld)
    * Mr. Christmas – saisonale Shows für Winter-/Holiday-Cruises
    * BigBlue – The Blues Brothers Tribute Show – Showhighlight mit Wiedererkennung (Prime-Time)
    * Jazz DJ – stilvolle Lounge-/Restaurantflächen, später auch Upbeat möglich
    * Arizona Bros (Country Retro Hit) – Country/Retro-Set für Themenabende & Outdoor-Vibes

    Der Mehrwert für Cruise Lines: ein künstlerisches Ökosystem, das sich als Wochenprogramm oder als Rotation über mehrere Reisen planen lässt – ohne jedes Mal neue Schnittstellen aufzubauen.

    DJ, Live Act, Showhighlight: So wird daraus ein Cruise-tauglicher Ablauf

    Cruise Entertainment lebt von Abwechslung – aber auch von klarer Rollenverteilung:

    * Live Act schafft Präsenz und Wertigkeit (Lounge, Dinner, Atrium).
    * Showhighlight liefert den Peak (Theater/Prime-Time).
    * DJ hält den Abend „in Bewegung“ (Bars, Late Night, Deckparty).

    Genau diese Kombination reduziert Programmlöcher und sorgt dafür, dass Gäste „vom Dinner in den Abend getragen werden“, statt dass die Stimmung zwischen Venues abfällt.

    Worauf Cruise Lines bei Guest Entertainment achten

    Für Kreuzfahrtproduktionen zählen andere Kriterien als bei Land-Events:

    * Programmflexibilität: verschiedene Set-Längen, Varianten für unterschiedliche Räume
    * Zuverlässige Abläufe: kurze Changeovers, klare Tech-Rider, schnelle Anpassung
    * Markenfit: Stil, Moderation, Lautstärke und Dresscode passend zur Linie
    * Venue-Tauglichkeit: Theater vs. Lounge vs. Deck – jeweils andere Dramaturgie

    Eddy-Events liefert dafür ein abgestimmtes, wiederholbar planbares Portfolio, das sich auf die Venue-Struktur an Bord anpassen lässt.

    Unternehmensprofil: Eddy-Events

    Eddy-Events ist eine Entertainment-Agentur aus Radevormwald (NRW) mit Schwerpunkt auf Show- und Musikformaten für Events und professionelle Veranstaltungsumfelder. Das Portfolio umfasst themenstarke Programme von Swing & Vegas-Crooner über Rock’n’Roll und Kultschlager bis zu Tribute-Highlights. Für die Kreuzfahrtbranche bündelt Eddy-Events mehrere Showformate zu einem modularen Entertainment-Angebot mit nur einem Ansprechpartner.

    Autorenbox / Pressekontakt

    Eddy Ebeling (King Eddy)
    Inhaber | Sänger | Showproduzent – Eddy-Events
    Altendorf 4, 42477 Radevormwald, Deutschland
    Telefon: +49 (0)2195 6844640
    E-Mail: contact@eddy-events.de
    Web: eddy-events.de

    Firmenporträt Eddy Events

    Eddy Events ist eine Künstler- und Entertainment-Agentur mit Sitz in Nordrhein-Westfalen, die sich auf hochwertige Retro-Showformate spezialisiert hat. Gegründet von Entertainer Eddy Ebeling alias King Eddy, bündelt die Agentur mehr als 40 Jahre Bühnenerfahrung in einem einzigartigen Portfolio aus Tribute-Acts, Nostalgie-Shows und musikalischem Live-Entertainment.

    Die Idee hinter Eddy Events ist es, Musikgeschichte wieder lebendig zu machen – nicht als reine Kopie, sondern als authentisches Live-Erlebnis, das Publikumsnähe, musikalische Qualität und Showmanship miteinander verbindet.

    Zum festen Repertoire gehören unter anderem:

    Big Blue – The Blues Brothers Tribute Show: Eines der erfolgreichsten Tribute-Duos Deutschlands, das mit Originaltreue, Energie und Humor die Kultfiguren Jake und Elwood Blues auf die Bühne bringt.

    Kultschlager Hitparade: Eine musikalische Zeitreise durch die großen Schlagerhits der 60er, 70er und 80er-Jahre, inspiriert von den legendären TV-Hitparaden.

    Mr. Rock’n’Roll: Eine Hommage an die goldene Ära des Rock’n’Roll mit Songs von Elvis Presley, Buddy Holly und Bill Haley.

    Mr. Vegas: Ein Gala-Showformat, das die Welthits der Crooner-Ära von Frank Sinatra bis Tom Jones zurück auf die Bühne bringt.

    Elvis Alive Show: King Eddy gilt als einer der authentischsten Elvis-Interpreten Deutschlands und wurde mehrfach in TV und Presse porträtiert.

    Arizona Bros: Akustisches Country- und Americana-Duo mit warmem Sound und Publikumsnähe.

    Mr. Christmas: Eine festliche Weihnachtsshow mit Klassikern und Crooner-Charme, ideal für Firmenfeiern und Weihnachtsmärkte.

    Besonderen Stellenwert nimmt die Show Big Blue – The Blues Brothers Tribute Show ein. Sie gilt als eine der authentischsten Blues-Brothers-Shows Europas und begeistert sowohl auf Stadtfesten und Festivals als auch auf Galas und Firmenfeiern. Mit legendären Songs wie „Everybody Needs Somebody to Love“, „Soul Man“ oder „Think“, kombiniert mit Humor, Tanz und Interaktion, bringt Big Blue den unverwechselbaren Spirit der Chicago-Brüder zurück auf die Bühne.

    Eddy Events arbeitet eng mit Veranstaltern, Firmenkunden und Kulturinstitutionen zusammen. Der Anspruch: maßgeschneiderte Shows, die sowohl auf große Bühnen als auch in kleinere Veranstaltungsräume passen – professionell organisiert, technisch hochwertig und immer mit direktem Draht zum Publikum.

    Mit dieser Positionierung hat sich Eddy Events als verlässlicher Partner für Firmenfeiern, Stadt- und Vereinsfeste, Festivals, Galas und private Jubiläen etabliert.

