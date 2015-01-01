Kreuzfahrt-Entertainment aus einer Hand: Mehrere Shows, ein Ansprechpartner – Bühne, Restaurant & Deckparty

Eddy-Events bündelt unterschiedliche Showformate unter einem Dach und liefert damit ein flexibles Portfolio für Reedereien, Veranstalter und Bord-Entertainment

Eddy-Events liefert modulare Showformate für Cruise Ships – von Kultschlager über Rock’n’Roll bis Vegas-Crooner und Blues Brothers Tribute – abgestimmt auf verschiedene Venues an Bord. [FAKTEN AUF EINEN BLICK]

* Thema: Entertainment für Kreuzfahrten / Cruises – mehrere Shows, ein Ansprechpartner

* Zielgruppe: Cruise Lines, Event-/Entertainment-Management, Hotel-/F&B-Entertainment, Agenturen

* Einsatzorte an Bord: Theater/Showbühne, Atrium/Lounge, Restaurants, Pooldeck/Deckparty (je nach Ship-Layout)

* Leistung: Modulares Portfolio (Showhighlight + Lounge + DJ + Themenabende)

* Vorteil: Einheitliche Kommunikation, abgestimmte Dramaturgie, weniger Schnittstellen

* Portfolio-Auswahl: Kultschlager Hitparade, Mr. Rock’n’Roll, Mr. Vegas, Mr. Christmas, BigBlue (Blues Brothers Tribute), Jazz DJ, Arizona Bros (Country Retro)

* Buchung/Anfrage: über Eddy-Events (Programm- und Tourdaten, Laufzeiten, Tech-/Stage-Anforderungen auf Anfrage)

Kreuzfahrtschiffe sind Entertainment-Städte auf dem Wasser: mehrere Venues, wechselnde Gäste-Ströme und täglich neue Programmpunkte – vom Theaterabend über Live-Musik in Lounges bis zur Party auf dem Deck. Genau deshalb wird Entertainment an Bord nicht „irgendwie gebucht“, sondern programmiert: Ein Entertainment Director koordiniert Shows, Partys und Performances so, dass Gästeerlebnis und Betriebsabläufe zusammenpassen.

Eddy-Events positioniert sich für diesen Bedarf mit einem klaren Versprechen: mehrere Showprogramme – aber nur ein Ansprechpartner. Statt mehrere Acts einzeln zu koordinieren, erhalten Cruise Lines ein modulares Entertainment-Paket, das sich auf verschiedene Bühnen- und Rahmenformate an Bord verteilen lässt.

Warum Cruise Ships Entertainment „in Modulen“ brauchen

Auf Kreuzfahrten passiert Entertainment gleichzeitig an mehreren Orten: Live-Musik in Bars und Lounges, Showformate im Theater, Themenabende und Deckpartys – oft parallel, oft täglich. Wer hier bucht, braucht keine lose Sammlung von Acts, sondern ein abgestimmtes Set aus Bausteinen, das:

* unterschiedliche Venues bedienen kann (Theater, Lounge, Restaurant, Deck),

* zur Passagierstruktur passt (Generation Mix, Themenreisen, Charter),

* und im Ablauf zuverlässig funktioniert (Boarding Day, Seadays, Port Days, Evening Peaks).

Welche Showprogramme Eddy-Events für Cruises bündelt

Das Portfolio ist bewusst so aufgebaut, dass es unterschiedliche Stimmungen und verschiedene Tageszeiten abdeckt:

* Kultschlager Hitparade – Mitmach- und Partyformat (perfekt für „Everybody together“-Momente)

* Mr. Rock’n’Roll – 50s/60s Oldies & Tanzfläche (Energie, Nostalgie, Klassiker)

* Mr. Vegas – Swing/Crooner/Lounge (ideal für Atrium, Empfang, Dinner-Umfeld)

* Mr. Christmas – saisonale Shows für Winter-/Holiday-Cruises

* BigBlue – The Blues Brothers Tribute Show – Showhighlight mit Wiedererkennung (Prime-Time)

* Jazz DJ – stilvolle Lounge-/Restaurantflächen, später auch Upbeat möglich

* Arizona Bros (Country Retro Hit) – Country/Retro-Set für Themenabende & Outdoor-Vibes

Der Mehrwert für Cruise Lines: ein künstlerisches Ökosystem, das sich als Wochenprogramm oder als Rotation über mehrere Reisen planen lässt – ohne jedes Mal neue Schnittstellen aufzubauen.

DJ, Live Act, Showhighlight: So wird daraus ein Cruise-tauglicher Ablauf

Cruise Entertainment lebt von Abwechslung – aber auch von klarer Rollenverteilung:

* Live Act schafft Präsenz und Wertigkeit (Lounge, Dinner, Atrium).

* Showhighlight liefert den Peak (Theater/Prime-Time).

* DJ hält den Abend „in Bewegung“ (Bars, Late Night, Deckparty).

Genau diese Kombination reduziert Programmlöcher und sorgt dafür, dass Gäste „vom Dinner in den Abend getragen werden“, statt dass die Stimmung zwischen Venues abfällt.

Worauf Cruise Lines bei Guest Entertainment achten

Für Kreuzfahrtproduktionen zählen andere Kriterien als bei Land-Events:

* Programmflexibilität: verschiedene Set-Längen, Varianten für unterschiedliche Räume

* Zuverlässige Abläufe: kurze Changeovers, klare Tech-Rider, schnelle Anpassung

* Markenfit: Stil, Moderation, Lautstärke und Dresscode passend zur Linie

* Venue-Tauglichkeit: Theater vs. Lounge vs. Deck – jeweils andere Dramaturgie

Eddy-Events liefert dafür ein abgestimmtes, wiederholbar planbares Portfolio, das sich auf die Venue-Struktur an Bord anpassen lässt.

Unternehmensprofil: Eddy-Events

Eddy-Events ist eine Entertainment-Agentur aus Radevormwald (NRW) mit Schwerpunkt auf Show- und Musikformaten für Events und professionelle Veranstaltungsumfelder. Das Portfolio umfasst themenstarke Programme von Swing & Vegas-Crooner über Rock’n’Roll und Kultschlager bis zu Tribute-Highlights. Für die Kreuzfahrtbranche bündelt Eddy-Events mehrere Showformate zu einem modularen Entertainment-Angebot mit nur einem Ansprechpartner.

Autorenbox / Pressekontakt

Eddy Ebeling (King Eddy)

Inhaber | Sänger | Showproduzent – Eddy-Events

Altendorf 4, 42477 Radevormwald, Deutschland

Telefon: +49 (0)2195 6844640

E-Mail: contact@eddy-events.de

Web: eddy-events.de

