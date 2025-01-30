Warum Vertrieb für IT-Unternehmen zur Führungsfrage geworden ist

Vertrieb wird für IT-Unternehmen zur Führungsfrage. Warum dieses Thema jetzt auch auf Award-Bühnen gehört – und Larissa Gräff dafür bei den Futuremakers Germany Awards nominiert ist.

Frankfurt, 30. Januar 2025

In vielen IT- und Technologieunternehmen wird Vertrieb noch immer als operative Aufgabe verstanden: Prozesse, Tools, Leads, Aktivitäten. Doch genau diese Sichtweise wird für viele Unternehmen zunehmend zum Wachstumshemmnis. Denn Vertrieb entscheidet heute weniger über einzelne Abschlüsse – sondern über strategische Klarheit, Führung und Zukunftsfähigkeit.

Die Nominierung von Larissa Gräff von OhSheSells für die Finalrunde der Futuremakers Germany Awards von Soforthelfer.org gesponsert durch die Standard Chartered Bank in der Kategorie _Business Progress_ rückt genau dieses Thema in den Fokus. Gräff arbeitet seit über zehn Jahren mit IT- und Tech-Unternehmen zusammen und begleitet Geschäftsführer dabei, Vertrieb neu zu denken: nicht lauter, nicht aggressiver – sondern klarer, relevanter und wirksamer.

Vertrieb als Spiegel von Führung und Positionierung

Viele IT-Unternehmen verfügen über exzellente technische Lösungen, kämpfen jedoch mit unklarer Positionierung, hoher Daueranspannung im Vertrieb und einer starken Abhängigkeit von Empfehlungen. Vertrieb wird häufig entweder delegiert oder mit Marketingaktivitäten verwechselt – mit der Folge, dass Verantwortlichkeiten verschwimmen und Wirkung ausbleibt.

„Wenn Vertrieb dauerhaft anstrengend ist, liegt das Problem selten im Vertrieb selbst“, sagt Gräff. „Meist fehlt die Klarheit darüber, wofür ein Unternehmen wirklich steht, wen es erreichen will – und was es bewusst nicht mehr tut.“

Warum dieses Thema auf eine Unternehmerbühne gehört

Dass moderner Vertrieb Teil eines Gründer- und Unternehmerpreises ist, sendet ein klares Signal an die IT- und Tech-Branche: Nachhaltiges Wachstum entsteht nicht durch mehr Aktivität, sondern durch bessere Entscheidungen. Gerade technologiegetriebene Unternehmen stehen vor der Herausforderung, komplexe Lösungen erklärbar, relevant und anschlussfähig zu machen – ohne ihre fachliche Tiefe zu verlieren.

Vertrieb wird damit zur Führungsaufgabe. Und genau dort entscheidet sich, ob Unternehmen dauerhaft wachsen können oder im operativen Dauerstress verharren.

OhSheSells ist eine Strategieberatung für Vertrieb, Positionierung und Kundengewinnung mit Fokus auf IT- und Technologieunternehmen im Mittelstand. Das Unternehmen begleitet Geschäftsführer dabei, ihren Vertrieb klar, wirksam und zukunftsfähig aufzustellen – ohne klassische Kaltakquise und ohne marktschreierische Vertriebsmodelle.

Pressekontakt:

OhSheSells Consulting & Merchandise GmbH

Frau Larissa Gräff

Hölderlinstraße 15

64521 Groß-Gerau

fon ..: 015204482498

email : Larissa.Graeff@ohshesells.com

