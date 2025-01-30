-
Warum Vertrieb für IT-Unternehmen zur Führungsfrage geworden ist
Vertrieb wird für IT-Unternehmen zur Führungsfrage. Warum dieses Thema jetzt auch auf Award-Bühnen gehört – und Larissa Gräff dafür bei den Futuremakers Germany Awards nominiert ist.
Frankfurt, 30. Januar 2025
In vielen IT- und Technologieunternehmen wird Vertrieb noch immer als operative Aufgabe verstanden: Prozesse, Tools, Leads, Aktivitäten. Doch genau diese Sichtweise wird für viele Unternehmen zunehmend zum Wachstumshemmnis. Denn Vertrieb entscheidet heute weniger über einzelne Abschlüsse – sondern über strategische Klarheit, Führung und Zukunftsfähigkeit.
Die Nominierung von Larissa Gräff von OhSheSells für die Finalrunde der Futuremakers Germany Awards von Soforthelfer.org gesponsert durch die Standard Chartered Bank in der Kategorie _Business Progress_ rückt genau dieses Thema in den Fokus. Gräff arbeitet seit über zehn Jahren mit IT- und Tech-Unternehmen zusammen und begleitet Geschäftsführer dabei, Vertrieb neu zu denken: nicht lauter, nicht aggressiver – sondern klarer, relevanter und wirksamer.
Vertrieb als Spiegel von Führung und Positionierung
Viele IT-Unternehmen verfügen über exzellente technische Lösungen, kämpfen jedoch mit unklarer Positionierung, hoher Daueranspannung im Vertrieb und einer starken Abhängigkeit von Empfehlungen. Vertrieb wird häufig entweder delegiert oder mit Marketingaktivitäten verwechselt – mit der Folge, dass Verantwortlichkeiten verschwimmen und Wirkung ausbleibt.
„Wenn Vertrieb dauerhaft anstrengend ist, liegt das Problem selten im Vertrieb selbst“, sagt Gräff. „Meist fehlt die Klarheit darüber, wofür ein Unternehmen wirklich steht, wen es erreichen will – und was es bewusst nicht mehr tut.“
Warum dieses Thema auf eine Unternehmerbühne gehört
Dass moderner Vertrieb Teil eines Gründer- und Unternehmerpreises ist, sendet ein klares Signal an die IT- und Tech-Branche: Nachhaltiges Wachstum entsteht nicht durch mehr Aktivität, sondern durch bessere Entscheidungen. Gerade technologiegetriebene Unternehmen stehen vor der Herausforderung, komplexe Lösungen erklärbar, relevant und anschlussfähig zu machen – ohne ihre fachliche Tiefe zu verlieren.
Vertrieb wird damit zur Führungsaufgabe. Und genau dort entscheidet sich, ob Unternehmen dauerhaft wachsen können oder im operativen Dauerstress verharren.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
OhSheSells Consulting & Merchandise GmbH
Frau Larissa Gräff
Hölderlinstraße 15
64521 Groß-Gerau
Deutschland
fon ..: 015204482498
web ..: https://www.ohshesells.com
email : Larissa.Graeff@ohshesells.com
OhSheSells ist eine Strategieberatung für Vertrieb, Positionierung und Kundengewinnung mit Fokus auf IT- und Technologieunternehmen im Mittelstand. Das Unternehmen begleitet Geschäftsführer dabei, ihren Vertrieb klar, wirksam und zukunftsfähig aufzustellen – ohne klassische Kaltakquise und ohne marktschreierische Vertriebsmodelle.
Pressekontakt:
OhSheSells Consulting & Merchandise GmbH
Frau Larissa Gräff
Hölderlinstraße 15
64521 Groß-Gerau
fon ..: 015204482498
email : Larissa.Graeff@ohshesells.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Interaktive KI-Avatare: Wenn der Chatbot ein Gesicht bekommt Kreuzfahrt-Entertainment aus einer Hand: Mehrere Shows, ein Ansprechpartner – Bühne, Restaurant & Deckparty
Warum Vertrieb für IT-Unternehmen zur Führungsfrage geworden ist
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Bianca Graf besingt die schönsten Rosen von Sangerhausen
- Neue Präsidentin: Wie frischer Wind die DHAW weiter voranbringt
- Digitaler Umlaufbeschluss im WEG: Wie Hausverwaltungen durch Textform statt Schriftform massiv Zeit sparen
- Politischer Druck: Desinformations-Workshop im Dreisamtal abgesagt – codetekt e.V. holt am 11.2. nach
- Unternehmensnachfolge im Mittelstand kippt: Erstmals planen mehr Unternehmer die Schließung als die Übergabe
- Anixa Biosciences berichtet über vielversprechende Beobachtungen zum Überleben von Patientinnen im Rahmen der CAR-T-Studie zum Ovarialkarzinom und erhält behördliche Zulassung zu signifikanter Dosissteigerung
- Explorationsprogramm bei Dufferin West wird mit der Mobilisierung des geophysikalischen Teams vorangetrieben
- Kreuzfahrt-Entertainment aus einer Hand: Mehrere Shows, ein Ansprechpartner – Bühne, Restaurant & Deckparty
- Warum Vertrieb für IT-Unternehmen zur Führungsfrage geworden ist
- Interaktive KI-Avatare: Wenn der Chatbot ein Gesicht bekommt
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.