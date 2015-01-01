  • Warum Rückzug zu einem zentralen Reisebedürfnis geworden ist – und welche Rolle Baumhaushotels dabei spielen

    Rückzug und bewusste Reduktion gewinnen im Tourismus an Bedeutung. Baumhaushotels stehen exemplarisch für ein Reiseverständnis, bei dem Ruhe, Abstand und Entlastung wichtiger sind.

    BildRuhige Rückzugsorte gewinnen im Tourismus an Bedeutung. Das Baumhaushotel hat sich dabei von einer Nischenidee zu einer eigenständigen Unterkunftsform entwickelt. Hochwertige Baumhaushotels stehen exemplarisch für dieses veränderte Reiseverständnis, bei dem Entlastung, Abstand und bewusste Reduktion wichtiger werden als Erlebnisprogramme.

    Reisen erfüllt für viele Menschen heute eine andere Funktion als noch vor einigen Jahren. Nicht, weil sich die Welt grundlegend verändert hätte, sondern weil der Alltag sich verdichtet hat. Arbeit, ständige Erreichbarkeit und hohes Grundtempo prägen den Alltag vieler Menschen. Urlaub wird deshalb zunehmend als bewusste Unterbrechung dieses Modus verstanden – weniger als Abfolge von Aktivitäten, mehr als Zeit für Ruhe und Entlastung.

    Diese Verschiebung zeigt sich besonders deutlich bei kleineren, unabhängigen Unterkünften. Gefragt sind Orte, die Abstand ermöglichen – räumlich wie mental. Qualität und Komfort bleiben wichtig, treten jedoch hinter Atmosphäre, Klarheit und Übersicht zurück. Natur wirkt dabei weniger als Erlebnisraum, sondern als ruhiger Rahmen. Gestaltung, Lage und Ruhe gewinnen an Gewicht, während Programme und Animation an Bedeutung verlieren.

    Diese Entwicklung zeigt sich auch in der wachsenden Nachfrage nach bewusst reduzierten Übernachtungsformen wie Baumhaushotels, die Abstand vom Alltag ermöglichen, ohne auf Komfort zu verzichten.

    Ein häufiges Missverständnis besteht darin, Rückzugsorte mit Isolation oder Verzicht gleichzusetzen. Tatsächlich geht es nicht um Abkehr, sondern um bewusste Reduktion. Viele Reisende schätzen es, tagsüber aktiv zu sein – etwa in Städten oder bei Ausflügen – und abends an einen Ort zurückzukehren, der Ruhe ermöglicht. Der Rückzug beginnt dabei nicht geografisch, sondern mental.

    Hochwertig ausgestattete Baumhaushotels lassen sich vor diesem Hintergrund als Ausdruck dieses veränderten Reiseverständnisses lesen. Sie stehen nicht für Abenteuer oder Einfachheit, sondern für Abstand, Übersicht und eine bewusste Gestaltung von Zeit – oft für bewusst erlebte Zweisamkeit. Ihre Bauweise, die begrenzte Anzahl an Einheiten und ihre oftmals besondere Lage ermöglichen eine klare Trennung zwischen Außenwelt und persönlicher Erholungsphase.

    „Viele Menschen kommen nicht, um etwas zu erleben, sondern um für eine Zeit aus dem Alltagsmodus auszusteigen“, sagt Oliver Jenny, Mitgründer des Ostsee Baumhaushotels. Baumhaushotels stehen damit exemplarisch für eine Form des Reisens, die nicht lauter werden will, sondern leiser.

    Das Ostsee Baumhaushotel in Schleswig-Holstein ist ein familiengeführtes Naturhotel, das sich auf hochwertige Übernachtungen auf Höhe der Baumkronen spezialisiert hat. Die Baumhaus-Lodges und -Lofts verbinden bewusstes Design mit Ruhe, Rückzug und Nähe zur Natur. Im Fokus steht ein Reiseverständnis, das Entschleunigung, Reduktion und Qualität über Erlebnisprogramme stellt.

