Sommerzeit? Entscheidungszeit! Warum Unternehmen gerade jetzt auf MarketDialog setzen

Während viele in der Sommerzeit mit einem „Sommerloch“ rechnen, läuft bei MarketDialog das Telefon heiß.

Die Vertriebsberatung aus Eschborn verzeichnet aktuell eine starke Nachfrage und das aus gutem Grund: Zahlreiche Unternehmen, insbesondere Konzerne, haben ihre Vertriebsziele im ersten Halbjahr 2025 verfehlt. Nach Marktanalysen, Agenturvergleichen und strategischer Planung im zweiten Quartal folgt nun die entscheidende Phase: Der Start konkreter Vertriebsprojekte mitten im Sommer oder im Frühherbst.

Langwierige Entscheidungsprozesse? MarketDialog ist vorbereitet

Gerade in internationalen Konzernen ziehen sich Entscheidungszyklen häufig über mehrere Monate. „Aus über 20 Jahren Erfahrung wissen wir: Viele Projekte, die jetzt starten, wurden bereits im ersten Quartal angestoßen, intern jedoch mehrfach geprüft, bewertet und abgestimmt. Wer dann bereit ist, wenn der Auftrag kommt, wird beauftragt“, erklärt Helen Hain, Gründerin und Managing Partner der MarketDialog GmbH.

Vertriebsziele nicht erreicht? Jetzt die richtigen Partner ins Boot holen

Unternehmen aus Branchen wie Finance (Kreditkarten, Leasing, Payment Services), IT-Dienstleistungen und innovative Tech-Start-ups vertrauen auf MarketDialog, wenn sie auf messbare Vertriebsergebnisse angewiesen sind. Häufige Herausforderungen:

* Vertriebsziele im ersten Halbjahr verfehlt

* Stagnierendes Kaufverhalten bei Bestandskunden

* Zu wenige qualifizierte Neukontakte

* Fehlende Struktur in der Vertriebsansprache

Warum gerade jetzt investieren?

Das erste Halbjahr bringt wertvolle Erkenntnisse – und macht häufig den Bedarf nach externer Unterstützung deutlich. MarketDialog entwickelt gemeinsam mit seinen Kunden individuelle Vertriebsstrategien und setzt diese gezielt um. Dazu zählen:

* Zielgruppenspezifische B2B-Kampagnen

* Telefonische Marktbefragungen und Leadqualifizierung

* Positionierung im Wettbewerbsumfeld

* Benchmarking, Kundenzufriedenheitsanalysen und strukturierte Follow-ups

Im Sommer handeln für Ergebnisse im vierten Quartal

Wer im vierten Quartal Ergebnisse sehen will, muss im Sommer handeln. „Wenn interne Prozesse in den Sommermonaten langsamer laufen, nutzen unsere Kunden genau diese Phase für strategische Weichenstellungen. Genau das unterscheidet zukunftsorientierte Unternehmen vom Wettbewerb“, so Helen Hain.

MarketDialog: Vertriebspartner für Konzerne, Mittelstand & Start-ups

Seit über 23 Jahren ist MarketDialog erfahrener Partner für den strategischen B2B-Vertrieb mit dem Fokus auf den Branchen Automotive, Finance, IT und Industrie. Internationale Konzerne, mittelständische Unternehmen und wachstumsstarke Start-ups schätzen die einzigartige Kombination aus datenbasierter Vertriebsintelligenz, Empathie und operativer Umsetzungsstärke.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MarketDialog GmbH

Frau Hermina Deiana

Düsseldorfer Straße 40

65760 Eschborn

Deutschland

fon ..: +49 6196 7695-183

web ..: https://marketdialog.com

email : hermina.deiana@marketdialog.com

MarketDialog gehört seit über 23 Jahren und mit mehr als 5.000 erfolgreich realisierten B2B Projekten für internationale Konzerne, führende mittelständische Unternehmen und innovative Start-ups, zu den führenden Vertriebsberatungs- und Telemarketing Agenturen in Deutschland. Die Kernkompetenz von MarketDialog liegt auf den Branchen Automotive, IT, Finance und Industrie und auf maßgeschneiderten Beratungs- und Kommunikationsleistungen sowie Inhouse Telemarketingleistungen für Neukundengewinnung, Bestandskundenmanagement und Leadgenerierung sowie IT-Solutions. Mit einem klaren Fokus auf datengetriebene Strategien und persönliche Kommunikation unterstützt MarketDialog Unternehmen, ihre Marktpotenziale voll auszuschöpfen.

Pressekontakt:

Marketdialog GmbH

Frau Hermina Deiana

Düsseldorferstrasse 40

65760 Eschborn

fon ..: +49 (0) 6196 7695-183

email : hermina.deiana@marketdialog.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der nächste Starkregen kommt bestimmt – Schutzmaßnahmen unbe-dingt überprüfen Informationsveranstaltungen: Die 7 größten Fehler beim Immobilienverkauf