    Dettingen, August 2025 – Wer eine Immobilie verkaufen möchte, steht oft vor einer Vielzahl von Fragen und Unsicherheiten. Welche Unterlagen sind notwendig? Wie lässt sich der richtige Marktwert ermitteln? Welche Fallstricke gilt es zu vermeiden? Um Eigentümerinnen und Eigentümern in dieser wichtigen Lebensphase Orientierung zu geben, lädt InPro Immobilien im Oktober zu mehreren kostenfreien Informationsabenden ein.

    Im Mittelpunkt steht dabei das Thema „Die 7 größten Fehler beim Verkauf gebrauchter Immobilien“. In kompakter Form erfahren die Teilnehmenden, welche typischen Fehler beim Immobilienverkauf immer wieder vorkommen – und wie sie sich mit dem richtigen Vorgehen vermeiden lassen. Ziel ist es, Interessierte praxisnah und verständlich über den gesamten Verkaufsprozess zu informieren.

    Die Vorträge dauern jeweils rund 90 Minuten und werden ergänzt durch eine offene Fragerunde, in der die Teilnehmenden ihre individuellen Anliegen direkt mit den Referenten besprechen können. Neben den Experten von InPro Immobilien sind regelmäßig auch Fachleute aus den Bereichen Notariat, Steuerberatung und Energieberatung eingebunden. Der Besuch ist unverbindlich und kostenfrei.

    Die nächsten Termine im Überblick:

    Montag, 13. Oktober 2025 – Stadthalle Nürtingen, Beginn 18:00 Uhr, Einlass ab 17:30 Uhr

    Mittwoch, 15. Oktober 2025 – Hotel Fortuna Reutlingen, Beginn 18:00 Uhr, Einlass ab 17:30 Uhr

    Donnerstag, 16. Oktober 2025 – Albhotel Lutz Riederich, Beginn 18:00 Uhr, Einlass ab 17:30 Uhr

    Mittwoch, 22. Oktober 2025 – Bürgerhaus am Anger Dettingen, Beginn 18:00 Uhr, Einlass ab 17:30 Uhr

    Eine Anmeldung ist erforderlich und ganz einfach über die Website www.inpro-immobilien.de/termine möglich. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, empfiehlt sich eine frühzeitige Registrierung.

    Frank Eisenlohr, Geschäftsführer von InPro Immobilien, betont:
    „Unser Ziel ist es, Immobilieneigentümer frühzeitig aufzuklären und sie in die Lage zu versetzen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Ein Immobilienverkauf ist eine der größten finanziellen Transaktionen im Leben – hier darf nichts dem Zufall überlassen werden.“

    Über InPro Immobilien
    InPro Immobilien mit Sitz in Dettingen ist seit über 35 Jahren als familiengeführtes Unternehmen in der Region tätig. Das Team um Gründer Frank Eisenlohr steht für persönliche Beratung, regionale Marktkenntnis und eine enge Begleitung beim Kauf und Verkauf von Wohnimmobilien. Weitere Informationen unter www.inpro-immobilien.de.

    Pressekontakt:
    InPro Immobilien
    Frank Eisenlohr – Geschäftsführer
    Uracher Straße 5
    72581 Dettingen/Erms

    Telefon: 07123 – 972 750
    E-Mail: info@inpro-immobilien.de

