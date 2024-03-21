High Tide eröffnet neuen Canna Cabana-Laden in Scarborough, Ontario

CALGARY, AB, 9. Februar 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten – hat heute bekannt gegeben, dass sein Canna Cabana-Cannabisladen an der Adresse 3148 Kingston Road in Scarborough (Ontario) heute, am 9. Februar 2026, mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen begonnen hat. Mit dieser Neueröffnung steigt die Zahl der Canna Cabana-Standorte von High Tide auf 219 in ganz Kanada bzw. 95 in der Provinz Ontario.

Der neue Standort von Canna Cabana in Scarborough liegt strategisch günstig an der Kingston Road, einer wichtigen Ost-West-Verkehrsader mit hoher Sichtbarkeit und hohem täglichen Verkehrsaufkommen. Der Laden bedient ein unmittelbares Einzugsgebiet mit nur wenigen Cannabis-Mitbewerbern im näheren Umfeld und profitiert von der guten Erreichbarkeit der umliegenden Wohngebiete. Der Standort, der zuvor von der Firma Rockwood Cannabis genutzt wurde, die in diesem Markt gute Ergebnisse erzielte, bietet eine bewährte Grundlage für nachhaltigen Erfolg.

Diese Ladeneröffnung zeugt von unserem anhaltenden Fokus auf eine disziplinierte Expansion und unserem Bekenntnis zur Eröffnung von Geschäftsstandorten, die unseren strengen Kriterien in puncto Finanzen und Betriebsführung entsprechen, erklärt Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide. Dieser Laden in einem dicht besiedelten und wachstumsstarken Stadtteil bietet eine hervorragende Gelegenheit, unsere Präsenz in Ontario durch einen Standort in bester Lage mit einer Erfolgsgeschichte im Einzelhandel weiter zu stärken.

Wir freuen uns über dieses neue Ladenmitglied im Canna Cabana-Netzwerk und darauf, mit unserem bewährten Betriebsmodell, unserer Preisführerschaft und unserem Treueprogramm eine weitere Performancesteigerung zu erreichen, fügt Herr Grover hinzu.

Zuteilung von Optionen und RSUs

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass bestimmten Mitarbeitern und Beratern des Unternehmens insgesamt 145.500 Optionen gewährt wurden, die diese zum Erwerb von Stammaktien (die Aktienoptionen) berechtigen. Die Aktienoptionen können bis zum 6. Februar 2029 zum Preis von 3,22 $ pro Aktie ausgeübt werden und werden über einen Zeitraum von zwei Jahren unverfallbar.

Darüber hinaus hat das Unternehmen bestimmten Direktoren, Führungskräften, Mitarbeitern und Beratern insgesamt 1.300.530 Restricted Share Units des Unternehmens (die RSUs) gewährt. 48 % der RSUs werden am 6. Februar 2027 unverfallbar, 26 % am 6. Februar 2028 und die verbleibenden 26 % am 6. Februar 2029. Jede RSU berechtigt deren Inhaber bei Eintritt der Unverfallbarkeit zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens.

Die Zuteilung sämtlicher Aktienoptionen und RSUs erfolgte in Abstimmung mit dem Omnibus Plan des Unternehmens, der am 2. Juni 2022 in Kraft trat. Die oben erwähnten Stammaktien, die den Aktienoptionen und RSUs zugrunde liegen, sind an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden bzw. unterliegen außerdem den allfälligen Beschränkungen der jeweils geltenden ausländischen Wertpapiergesetze.

Nachdem die Direktoren des Unternehmens insgesamt 795.106 RSUs erhalten haben, handelt es sich bei der Zuteilung der RSUs um eine Transaktion mit einer nahestehenden Partei im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101). Die Beteiligung der dem Unternehmen nahestehenden Parteien ist von den Vorschriften der formellen Bewertung und der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß der Vorschrift MI 61-101 [siehe MI 61-101, Abschnitt 5.5(a) und Abschnitt 5.7(1)(1)] ausgenommen, da weder der faire Marktwert des Transaktionsgegenstands noch die entsprechende Vergütung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen. Die Einreichung eines Berichts über wesentliche Änderungen im Zusammenhang mit den RSUs mehr als 21 Tage vor der Zuteilung laut Vorschrift MI 61-101 durch das Unternehmen ist nicht erfolgt. Die Fristverkürzung wird allerdings unter den gegebenen Umständen als angemessen und notwendig erachtet.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna CabanaTM ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 219 inländischen Geschäftsstandorten. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten und beansprucht einen Marktanteil von 12 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene CBD-Produkte angeboten werden.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen, das sich auf den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen spezialisiert hat. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinisches Cannabis ist Remexian international am breitesten aufgestellt und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 19 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2025 zum fünften Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange (die TSXV) zu einem Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Weder die TSXV noch ihre Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Carter Brownlee

Communications and Public Affairs Advisor

High Tide Inc.

cbrownlee@hightideinc.com

403-770-3080

Investor Inquiries

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

vahan@hightideinc.com

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über: den Zeitpunkt der Eröffnung der neuen Standorte und Beginn des Verkaufs von Cannabisprodukten für den Freizeitkonsum und Zubehör für den Konsum durch Erwachsene; erwartete Vorteile der Ladenstandorte; sowie das Wettbewerbsniveau in der Region. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen sollten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift Non-Exhaustive List of Risk Factors in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

