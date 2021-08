Dönges, Systemlieferant für die Feuerwehr, spendet 20.000 Euro für Flutopfer

Mit einem logistischen Kraftakt sowie Sach- und Geldspenden half Dönges dabei, die Flutkatastrophe zu bewältigen.

Als einer der größten Systemlieferanten für die Feuerwehr und das Rettungswesen in Deutschland verfügt Dönges über ein imposantes Lager und hat kurzfristig Zugriff auf etwa 130.000 Produkte. Das ist unter den Fachleuten und Einsatzkräften der Branche natürlich gut bekannt, und so war es kein Wunder, dass bereits in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli, den Tagen der verheerenden Flutkatastrophe, auf dem Smartphone von Klaus Trusheim ein Notruf einging. Flugs organisierte der Leiter der Abteilung Feuerwehr und Rettungswesen einige Mitarbeiter und fuhr zum Firmensitz nach Wermelskirchen. Kaum dort angekommen, traf auch schon der erste LKW des THW ein und konnte umgehend mit Feldbetten für die Notunterkünfte an der Ahr beladen werden.

So ging es in den nächsten Tagen in enger Taktung weiter. Feuerwehren und andere Hilfsorganisationen aus den betroffenen Regionen meldeten sich und fragten alles an, was zur Bewältigung der Katastrophe benötigt wurde – allem voran Stromerzeuger, Benzinkanister und Ähnliches. Vieles davon konnte Dönges ab Lager liefern, einiges musste kurzfristig beschafft werden. Das war eine gewaltige logistische Herausforderung, für deren Bewältigung die Mitarbeiter von Dönges auch über den Feierabend hinaus und am Wochenende gearbeitet haben. „Ich kann mich bei unseren Mitarbeitern nur herzlich bedanken, mit welcher Selbstverständlichkeit sie dazu beigetragen haben, dass die Hilfsmittel rasch in die Krisenregionen kommen“, sagt Thomas Pletsch, einer der drei Geschäftsführer von Dönges. Besonders bemerkenswert: Viele Mitarbeiter engagieren sich ehrenamtlich bei der Feuerwehr oder in anderen Hilfsorganisationen und waren in ihrer Freizeit obendrein in den Krisengebieten im Einsatz.

20.000 Euro Spende für vier Organisationen

Auch das Unternehmen selbst hat schnelle und unkonventionelle Hilfe geleistet und viele der angefragten Hilfsmittel einfach gespendet. Eine Hilfsorganisation wurde zum Beispiel kostenlos mit 20 UK LED-Helmlampen ausgestattet, andere erhielten Schaufeln, Brechstangen, Arbeitshandschuhe, Baueimer und Stirnlampen. Auch für die Benefiztombola eines Fachhändlers an der Ahr stellte Dönges gratis Preise zur Verfügung. Nicht zuletzt überließen die Wermelskirchener der Hilfsorganisation @fire ihren firmeneigenen ARGO 8×8, weil dieses geländegängige Amphibienfahrzeug auch dort noch vorwärts kommt, wo andere längst passen müssen.

Als das ganze Ausmaß der Katastrophe offensichtlich wurde, legte die Geschäftsführung von Dönges noch eine großzügige Geldspende von 20.000 Euro nach. „Für meine beiden Kollegen und mich war es selbstverständlich, Betroffene in einer solchen Situation zu unterstützen“, berichtet Thomas Pletsch. Da auch das Bergische Land, die Heimat des Systemlieferanten, erheblich von der Flut getroffen wurde, gingen jeweils 5.000 Euro an die Fluthilfe Remscheid, die Gerd-Kaimer-Stiftung (Hochwasserhilfe Solingen), den Feuerwehrverband NRW sowie die Stiftung Technisches Hilfswerk. Gut für die Betroffenen und Einsatzkräfte, dass Dönges nicht nur ein großes Lager, sondern auch ein großes Herz hat.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dönges GmbH & Co. KG

Herr Klaus Trusheim

Dönges-Straße 1

42929 Wermelskirchen

Deutschland

fon ..: 02196.9756-0

web ..: https://shop.doenges-rs.de/

email : info@doenges-rs.de

Die Dönges GmbH & Co. KG ist einer der führenden Systemlieferanten für die Feuerwehr und den Rettungsdienst in Deutschland. Das bereits vor 110 Jahren gegründete Unternehmen mit Sitz in der Werkzeugmetropole Remscheid hat sich darauf spezialisiert, maßgeschneiderte Lösungen für jede Anforderung anzubieten. Dönges arbeitet mit zahlreichen namhaften Lieferanten zusammen und kann deshalb eine große Bandbreite von Produkten anbieten. Diese reicht von hochwertigen Handwerkzeugen bis zu komplett ausgestatteten Rettungsfahrzeugen. Dönges beliefert nahezu den gesamten Fachhandel in Deutschland sowie in vielen anderen europäischen und außereuropäischen Ländern.

Bei Dönges legt man besonderen Wert auf die persönliche Betreuung der Kunden und den intensiven Austausch mit ihnen. Dadurch gewährleistet das Remscheider Unternehmen nicht nur eine optimale und individuelle Versorgung, sondern ist auch stets am Puls der Zeit. Eine besondere Stärke von Dönges ist es, Standardprodukte und außergewöhnliche Lösungen zu einem einzigartigen Angebot aus einer Hand zu verschmelzen. Dazu gehören auch zahlreiche von Dönges selbst entwickelte Produkte und Sets. Die moderne elektronische und logistische Infrastruktur ermöglicht es Dönges, die meisten Artikel innerhalb von einem Werktag zu verschicken. Aber auch Sonderwünsche werden schnell und flexibel erfüllt.

Dönges GmbH & Co. KG

Dönges-Straße 1

42929 Wermelskirchen

Tel.: +49(0)2196.9756-0

E-Mail: info@doenges-online.de

Internet: www.doenges-online.de

Pressekontakt:

neoskript – Volker Neumann

Herr Volker Neumann

Benninghausen 37

51399 Burscheid

fon ..: 02174.7328034

web ..: http://www.neoskript.de

email : info@neoskript.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Qualitative Geräte zur Pulverbeschichtung vom Profi aus Elmshorn