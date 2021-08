Doktorandenschule der DTMD University startet zweiten Promotionsstudiengang

Nach dem nachhaltigen Erfolg der ersten Kohorte im laufenden Promotionsstudiengang für Advanced Medicine (DAM) und Business Administration (DBA) startet im Winter 2021/2022 ein zweites Programm.

Anfang August 2021 haben 13 Doktorandinnen und Doktoranden ihre Exposees bei der DTMD University eingereicht. Die Promotionsordnung der DTMD University sieht eine solche Kurzpräsentation des geplanten Forschungsvorhabens zur Bewerbung für ein DAM- oder DBA-Studienplatz zwingend vor. Alle Einreichungen fanden die Zustimmung der Promotionskommission. Damit wurden die angehenden Doktorandinnen und Doktoranden endgültig zum Studium zugelassen. Zudem wurde ihnen ein persönlicher Betreuer zugewiesen.

Das Exposee dokumentiert als erste Mini-Version der angestrebten Dissertation, dass eine Kandidatin/ein Kandidat sich gründlich in das Forschungsthema eingearbeitet hat und weiß, was auf sie/ihn zukommen wird. Dazu zählt vor allem auch, dass sie sich einen Überblick über die Methoden, mit denen das gewünschte Thema untersucht werden soll, verschafft hat. Die DTMD University legt großen Wert darauf, dass Master- und Promotionsarbeiten unmittelbar praxisrelevant und praxistauglich sind. Diesem Aspekt ist im Exposee mithin entsprechend Aufmerksamkeit zu widmen. Da Medizin eine Erfahrungswissenschaft ist, eignen sich die Promotionsstudiengänge der Doctoral School der DTMD University insbesondere für Ärztinnen und Ärzte mit umfangreicher praktischer Expertise und Kompetenz.

Wichtig ist das Exposee einer Dissertation auch für den zukünftigen Betreuer. Er/sie kann damit abschätzen, ob ein Projekt in der vorgeschlagenen Form und Zeit tatsächlich umsetzbar ist und ob er/sie es optimal betreuen können. Auch haben die Betreuerin/der Betreuer die Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge einzubringen.

Die Promotionsstudien zum DAM bzw. DBA der DTMD University unterscheiden sich wesentlich von klassischen Doktoraten, sog. PhDs an deutschen und europäischen Hochschulen. Letztere sind eindeutig wissenschaftlich orientiert, theorielastig und bereiten vornehmlich auf Karrieren im Hochschulbereich vor. Das an der Harvard University entwickelte und validierte Konzept des DAM/DBA Executive Doctorate in Advanced Medine bzw. Business Administration basiert dagegen auf Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen für Anwendung und Praxis. DAM und DBA fußen auf professioneller Expertise und Erfahrung. Ziel ist es, die eigene fachliche Expertise in einen persönlichen, wissenschaftlich anspruchsvoll abgesicherten Reflexions- und Forschungsprozess einzubringen und zu validieren. Dazu sind ausgeprägte analytische und empirische Fähigkeiten notwendig.

Laut Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) wird der DBA/DAM als internationaler Titel formal gleichwertig mit der Promotion an einer deutschen Universität anerkannt. Ebenso erkennen das US-Bildungsministerium sowie der „British Economic and Social Research Council“ den DBA als gleichwertig zum PhD an. Gleiches gilt in Frankreich, wo DBA und DAM eine längere Tradition als in Deutschland haben. Formal gleichwertig heißt in diesem Zusammenhang, dass PhD- und DAM-/DBA-Promotionsstudien inhaltlich und von ihrer Zielrichtung bewusst nicht gleichartig ausgelegt sind, dass sie jedoch in Bezug auf Anspruch und akademisches Niveau gleichwertig sind.

Die neuen DAM-/DBA-Studiengänge starten mit einem gemeinsamen Block von 5 Wochenendseminaren (freitags bis sonntags). Diese Veranstaltungen dienen der Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten, in die Empirie (qualitative und quantitative Analysen und Auswertungen), in die Ethik sowie in die rechtlichen Rahmenbedingungen selbständiger unternehmerischer Tätigkeiten. Bis spätestens Ende des 1. Jahres soll das Exposee eingereicht werden. Im zweiten Jahr beginnen die Teilnehmer mit der Arbeit an ihrer Doktorarbeit. Dazu steht ihnen ein(e) erfahrene(r) Betreuer(in) zur Verfügung, der/die sie bis zum Kolloquium im dritten und letzten Jahr begleiten wird. Es finden 3 gemeinsame Besprechungen des Standes der jeweiligen Arbeiten in der Gruppe statt sowie zwei fachspezifische Seminare. Das dritte Jahr des Promotionsstudiums ist dem Schreiben der These gewidmet. Entsprechend hoch ist der Betreuungsaufwand angesetzt. Dazu kommen zwei gemeinsame Doktorats-Kolloquien.

Zur 2. Kohorte des DAM- bzw. DBA-Studiengangs können Interessenten sich ab sofort hier bewerben: https://www.dtmd.eu/dba-dam/

Die DTMD University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry ist eine ISO zertifizierte staatlich als „Institut de Formation Continue“ anerkannte private Hochschule luxemburgischen Rechts mit Sitz und Campus im Schloss Wiltz in Luxemburg.

Mit ihrem internationalen Netzwerk hochqualifizierter Professoren und Dozenten europäischer Hochschulen und Universitätskliniken, akkreditierter akademischer Lehrpraxen, akkreditierter universitärer An-Institute sowie internationaler Hochschulkooperationen bietet die DTMD University berufsbegleitende postgraduale Studienprogramme und Weiterbildungsmaßnahmen für Digitale Technologien im Gesundheitswesen an. Die berufsbegleitenden postgradualen Studienprogramme der DTMD University richten sich ausschließlich an approbierte Mediziner und Zahnmediziner sowie an geprüfte Fachkräfte mit nachgewiesener Berufsexpertise aus dem medizinischen sowie aus angrenzenden Bereichen.

Ziel der DTMD University ist es, den Studierenden neben fortschrittlichem Wissen über neue digitale Technologien vor allem berufsbezogene Kompetenzen, Fertigkeiten und Haltungen zu vermitteln. Masterabsolventen der DTMD University können aktuelle Forschungsergebnisse zielorientiert in der stationären und ambulanten Versorgungspraxis anwenden, um substanzielle Fortschritte in der Prävention, Diagnostik, Therapie und Versorgung sicherzustellen.

