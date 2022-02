donthpanic – Der Digitalisierungskongress für Produktions- und Produktverantwortliche

Fachkongress zu intelligenten Fabriken und intelligenten Produkten am 19. & 20. Mai 2022 in Stuttgart

Schwerin/Stuttgart, 21. Feb. 2022 – Trebing + Himstedt, Berater für die digitale Transformation von produzierenden Unternehmen, veranstaltet am 19. & 20. Mai 2022 einen physischen Digitalisierungskongress in Süddeutschland. Produktions- und Produktverantwortliche treffen sich zum Austausch über intelligente Fabriken und intelligente Produkte in Stuttgart. Das Rahmenprogramm bietet Referenz- und Fachvorträge, Networking und Erfahrungsaustausch unter Gleichgesinnten sowie Fachausstellung mit Live-Demos.

Die Zukunft der Produktion und wie Produkte verwendet werden, werden von vier Megatrends beeinflusst: vom steigenden Kostendruck, immer kürzeren Innovationszyklen, einfache Nutzung und nicht zuletzt der Nachhaltigkeit. Wie bereiten sich produzierende Unternehmen darauf vor? Wie sieht es aktuell mit der Digitalisierung in der Produktion und den eigenen Produkten aus?

Wer wissen möchte, was andere namhafte Industrieunternehmen und Hidden Champions auf dem Weg der digitalen Transformation bisher getan haben und wo sie sich aktuell befinden, hat am 19. & 20. Mai 2022 die Chance mehr darüber zu erfahren. Der Digitalisierungskongress „donthpanic – die Zukunft ist digital, Sie auch? – Der digitale Weg zu intelligenten Fabriken und intelligenten Produkten“ organisiert von Trebing + Himstedt liefert in 1,5 Tagen eine gesunde Mischung aus Praxisvorträgen, inspirierenden Keynotes, Live-Demos und Möglichkeit zum Netzwerken und Erfahrungsaustausch.

Der Kongress findet im Rahmen der strategischen Trebing+Himstedt-Partnerschaften unter anderem mit SAP und Celonis physisch in Ludwigsburg bei Stuttgart statt. Interessierte können sich noch bis zum 31. März 2022 die attraktiven Frühbucherkonditionen sichern. Mehr zum Programm und Anmeldung unter www.donthpanic.de

Über Trebing + Himstedt

Trebing + Himstedt ist Berater für digitale Transformation zu intelligenten Fabriken und intelligenten Produkten. Durch agiles Vorgehen und Pioniergeist schaffen wir gemeinsam Innovationen, die begeistern und frühzeitig Nutzen generieren. Wir nennen es Wow + Now.

Um intelligente Fabriken und Produkte zu realisieren, nutzen wir das Innovations-Portfolio der SAP für die digitale Fertigung auf Grundlage der SAP Cloud Platform. Mit begleitendem Change Management sichern wir den Erfolg der digitalen Transformation. Die nutzenorientierten Anwendungen werden durch ein umfangreiches Eco-Partnernetzwerk ergänzt.

