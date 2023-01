door2solution software gmbh wird Teil von DOCUFY

Produkt-Suite der DOCUFY GmbH wird um Software für industrielles Ersatzteilmanagement der österreichischen door2solution erweitert

Wenn Unternehmen aus der Automobilindustrie, dem Maschinen- und Anlagenbau, der Medizintechnik sowie der Softwarebranche nach einer professionellen Softwarelösung für Technische Dokumentation, Konstruktion und Service suchen, werden sie bei der Bamberger DOCUFY GmbH fündig. Deren Produkt-Suite umfasst bereits ein Component Content Management System, eine Software für die rechtskonforme Erstellung von Risikobeurteilungen zur CE-Kennzeichnung, Tools zur Verbesserung der CAx-Datenqualität oder der Analyse von CAD-Daten, eine cloudbasierte Software für optimierte Wartungsprozesse sowie eine unternehmensweite Suchmaschine für Informationen, Inhalte und Know-how. Durch den Kauf der österreichischen door2solution software gmbh zum 09.01.2023 erweitert DOCUFY seine Suite nun um eine professionelle Lösung für elektronisches Ersatzteilmanagement.

Die door2solution software gmbh ist bereits seit vielen Jahren etablierter Anbieter standardisierter und anpassbarer Softwarelösungen für den industriellen Bereich – insbesondere im Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau. Der Schwerpunkt liegt dabei auf elektronischen Ersatzteilkatalogen und Kundenportalen sowie damit einhergehenden Online-Shops für den technischen eCommerce. Die Softwarelösungen ermöglichen die übersichtliche und strukturierte Abbildung von Ersatz- und Verschleißteilen, maschinenbezogenem Zubehör und Merchandise Artikeln für verschiedene Zielgruppen.

Gemeinsamer Messestand auf der tekom Jahrestagung 2022

Auf der diesjährigen tekom Jahrestagung des Fach- und Berufsverbands für Technische Kommunikation haben sich DOCUFY und door2solution bereits einen Messestand geteilt. Aus der Nachbarschaft wird nun weitaus mehr. Nadine Prill, Geschäftsführerin der DOCUFY GmbH sagt dazu: „Ziel der DOCUFY ist es, das Informationsmanagement von Unternehmen aus den Bereichen Automobilindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Medizintechnik oder auch der Softwarebranche zu perfektionieren. Wir stellen fest, dass neben den Lösungen, die wir bereits in unserer Software-Suite anbieten, auch zunehmend das Management von Ersatzteilen gefragt ist. Die Erweiterung unseres Produktportfolios um eine entsprechende professionelle Lösung rund um das Thema Ersatzteile ist deshalb für uns ein wichtiger und richtiger strategischer Schritt auf unserem Weg zum kompletten Lösungsanbieter für alles, was sich um Technische Dokumentation, Konstruktion und Service dreht. Mit door2solution haben wir den perfekten Partner gefunden, der unsere Kompetenzen in der standardisierten und gleichzeitig hochgradig individualisierbaren Software teilt. Das Team um Robert Siegel, den Geschäftsführer und technischen Leiter des Wiener Unternehmens, kennen wir aus verschiedenen gemeinsamen Projekten bereits gut. Wir freuen uns, unseren Kunden und Interessenten zukünftig auch in Konstruktion und Service erfolgreiche Digitalisierungslösungen anbieten zu können.“

Robert Siegel, Geschäftsführer der door2solution software gmbh, sagt dazu: „Die Produkte und dahinter liegenden Technologien beider Unternehmen passen ideal zusammen. Gemeinsam werden wir weitere Innovationspotenziale erschließen, um eine für den After-Sales-Service optimierte Plattform auf Basis von Standardprodukten zur Verfügung zu stellen. Es freut mich, dass wir Teil des DOCUFY Teams geworden sind, vor allem weil wir auch gemeinsame Ziele und Visionen teilen.“

Erstes gemeinsames Projekt mit Rosendahl Nextrom GmbH erfolgreich umgesetzt

Ein erstes gemeinsames Projekt wurde bereits erfolgreich umgesetzt: Die Firma Rosendahl Nextrom ist ein Kunde beider Unternehmen. Der österreichische Hersteller von Batterie-, Kabel-, Draht- und Glasfaserproduktionssystemen hat das Component Content Management System DOCUFY COSIMA im Einsatz und setzt beim Ersatzteilemanagement auf die Software von door2solution. Beide Lösungen sind hier über Schnittstellen miteinander verknüpft und sollen in Zukunft noch enger zusammenwachsen.

Für Rosendahl Nextrom sowie für viele Unternehmen könnte die gegenseitige Produktunterstützung noch weiter gehen: Durch das Zusammenspiel der Publikationsplattform TopicPilot, des DOCUFY Maintenance Manager (DMM) und der Lösung für das Ersatzteilmanagement von door2solution werden Prozesse optimiert und das Informationsmanagement perfektioniert.

All-in-One Paket für den After-Sales Service

Um Unternehmen diesen Nutzen aufzuzeigen, wurde das Projekt mit Rosendahl Nextrom als Showcase auf der tekom Messe von beiden Ausstellern präsentiert – mit guter Resonanz der Kunden. Nadine Prill erläutert: „Unsere Zielsetzung ist es, die Produkte beider Unternehmen Schritt für Schritt enger zu vernetzen und Kunden auf diese Weise ein All-in-One Paket für Serviceinformationen zur Verfügung zu stellen, angefangen bei technischer Dokumentation und Produktwissen, bis hin zum digitalisierten Ersatzteilwesen. Auch wenn die Eigentümerschaft von door2solution auf die DOCUFY übergeht, bleiben doch die Lösungen des österreichischen Spezialisten weiterhin eigenständig auf dem Markt.“

DOCUFY ist Hersteller professioneller Softwarelösungen für Technische Dokumentation, Konstruktion und Service. Diese Lösungen sind insbesondere in der Automobilindustrie, im Maschinen- und Anlagenbau, der Medizintechnik sowie in der Softwarebranche bei bedeutenden Konzernen und im Mittelstand im Einsatz. Rund um diese Soft-wareprodukte bietet DOCUFY Beratungs- und Entwicklungsleistungen, um seine Standardlösungen an die spezifi-schen Anforderungen seiner Kunden anzupassen. Der leistungsstarke Support und ein breites Schulungsspektrum komplettieren das Angebot des zertifizierten Softwareanbieters. Das Unternehmen mit Sitz in Bamberg beschäftigt rund 130 Mitarbeiter*innen und verfügt über ein breites Partnernetzwerk, welches die Softwarelösungen von DOCUFY erweitert.

Die Softwarelösungen von DOCUFY

DOCUFY COSIMA ist das ausgereifte, sofort einsatzfähige und jederzeit an Kundenbedürfnisse anpassbare Compo-nent Content Management System für alle Dokumentationsprozesse – egal, ob für Maschinen- und Anlagenbau, Mess- und Regeltechnik, Medizintechnik oder Software.

DOCUFY Layouter ist eine sofort nutzbare Cloudlösung zur eigenständigen Gestaltung, Speicherung und Anpassung von Ausgabe-Layouts. Das Webinterface ist intuitiv bedienbar und benutzerfreundlich. Erstellte Layouts können direkt in COSIMA oder TopicPilot geladen werden.

DOCUFY Machine Safety ist die Spezialsoftware, mit der Unternehmen die Vorgaben der Maschinenrichtlinie um-fassend und maximal effizient erfüllen. Die rechtskonforme Erstellung von Risikobeurteilungen zur CE-Kennzeichnung wird damit vereinfacht, beschleunigt und verbessert.

DOCUFY TopicPilot ist eine Out-of-the-box-Lösung zum einfachen Publizieren aller unternehmensweit verfügbaren Informationen auf mobilen Endgeräten, im Intranet und im Web. TopicPilot kann mit den vorhandenen Datenbe-ständen sofort eingesetzt werden. Eine leistungsfähige Volltextsuche ist wesentlicher Bestandteil der Anwendung.

Der DOCUFY CAx Quality Manager (DQM) ist das zentrale Tool zur Verbesserung der CAx-Datenqualität. DQM liefert Best-Practice-Checks, ist sofort einsetzbar und voll in NX von Siemens integriert.

DOCUFY CAx Analytics (DCA) ist das Werkzeug, um Daten des CAD-Programms Siemens NX auszuwerten, diese Daten effizient zu analysieren und Verbesserungspotenziale abzuleiten.

Der DOCUFY Maintenance Manager ist die cloudbasierte Software für optimierte Wartungsprozesse.

Mehr Informationen zu DOCUFY: www.docufy.de

Mehr Informationen zu door2solution unter: www.door2solution.com



