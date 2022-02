Experten-Webinare von der DOCUFY Academy

DOCUFY, Hersteller professioneller Softwarelösungen zum Management von Produktinformationen und Produktwissen, setzt seine kostenlose Webinarreihe der DOCUFY Academy fort.

Auf dem Programm stehen Einführungen in die eigenen Softwareprodukte von Technischer Dokumentation über Maschinensicherheit und Konstruktion bis Instandhaltung sowie ein Einblick in die Arbeit mit der automatisierten Sprachprüfung mittels Schnittstelle des DOCUFY-Partners acrolinx.

Die Lösungen des Softwarespezialisten DOCUFY sind insbesondere in der Automobilindustrie, im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Medizintechnik bei Konzernen und im Mittelstand im Einsatz. Das Programm der DOCUFY Academy bietet einen Überblick über die Produkte, mit denen Unternehmen aus diesen Bereichen ihre Technische Dokumentation automatisieren, Maschinenrichtlinien einhalten, die Wartung- und Instandhaltung ihrer Maschinen im Griff haben oder wie bereits in der Konstruktionsabteilung durch Optimierung der Daten und deren Analyse Zeit und Geld eingespart und die Qualität erhöht wird.

Termin Webinar

01.03.2022 Content auf den Punkt gebracht: Qualitäts- und Prozessoptimierung in der Technischen Dokumentation durch automatisierte Sprachprüfungen

22.03.2022 DOCUFY CAx Quality Manager – Mehr Zeit zum Entwickeln

29.03.2022 DOCUFY Maintenance Manager – Die Software für effiziente Wartung

30.03.2022 DOCUFY Machine Safety – Risikobeurteilung zur CE-Kennzeichnung ganz einfach

06.04.2022 Übersetzungsprojekt versus Übersetzungsauftrag in DOCUFY COSIMA

21.04.2022 TopicPilot – Die Content Delivery Plattform von DOCUFY

27.04.2022 DOCUFY CAx Analytics – Konstruktionsdaten mühelos analysieren und Produktionskosten senken

28.09.2022 DOCUFY Layouter – Das Werkzeug zum Gestalten

Über DOCUFY GmbH

DOCUFY ist Hersteller professioneller Softwarelösungen zum Management von Produktinformationen und Pro-duktwissen. Seine Lösungen sind insbesondere in der Automobilindustrie, im Maschinen- und Anlagenbau, sowie in der Medizintechnik bei bedeutenden Konzernen und im Mittelstand im Einsatz. Rund um diese Softwareproduk-te bietet DOCUFY Beratungs- und Entwicklungsleistungen, um seine Standardlösungen an die spezifischen Anforde-rungen seiner Kunden anzupassen. Der leistungsstarke Support und ein breites Schulungsspektrum komplettieren das Angebot des nach ISO 9001-zertifizierten Softwareanbieters. Das Unternehmen mit Sitz in Bamberg beschäftigt rund 130 Mitarbeiter und verfügt über ein breites Partnernetzwerk, welches die Softwarelösungen von DOCUFY erweitert.

Die Softwarelösungen von DOCUFY

DOCUFY COSIMA ist das ausgereifte, sofort einsatzfähige und jederzeit an Kundenbedürfnisse anpassbare Compo-nent Content Management System für alle Dokumentationsprozesse – egal, ob für Maschinen- und Anlagenbau, Mess- und Regeltechnik, Medizintechnik oder Software.

DOCUFY Layouter ist eine sofort nutzbare Cloudlösung zur eigenständigen Gestaltung, Speicherung und Anpassung von Ausgabe-Layouts. Das Webinterface ist intuitiv bedienbar und benutzerfreundlich. Erstellte Layouts können direkt in COSIMA oder TopicPilot geladen werden.

DOCUFY Machine Safety ist die Spezialsoftware, mit der Unternehmen die Vorgaben der Maschinenrichtlinie um-fassend und maximal effizient erfüllen. Die rechtskonforme Erstellung von Risikobeurteilungen zur CE-Kennzeichnung wird damit vereinfacht, beschleunigt und verbessert.

DOCUFY TopicPilot ist eine Out-of-the-box-Lösung zum einfachen Publizieren aller unternehmensweit verfügbaren Informationen auf mobilen Endgeräten, im Intranet und im Web. TopicPilot kann mit den vorhandenen Datenbe-ständen sofort eingesetzt werden. Eine leistungsfähige Volltextsuche ist wesentlicher Bestandteil der Anwendung.

Der DOCUFY CAx Quality Manager (DQM) ist das zentrale Tool zur Verbesserung der CAx-Datenqualität. DQM liefert Best-Practice-Checks, ist sofort einsetzbar und voll in NX von Siemens integriert.

Mit DOCUFY CAx Analytics Konstruktionsdaten mühelos analysieren und Produktionskosten senken.

Der DOCUFY Maintenance Manager ist die cloudbasierte Software für optimierte Wartungsprozesse.



