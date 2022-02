Vanessa Dollinger zündet ihr Feuerwerk

Schlagerrakete Vanessa Dollinger mit ihrer neuen Single “ Feuerwerk „

Nach ihrer Top-2-Platzierung beim Kiddy Contest 2013 hat sich Vanessa Dollinger mittlerweile zu einer attraktiven, modernen Popschlagersängerin entwickelt. In ihrer brandneuen „pyrotechnischen“ Single besingt die nun 19-jährige Kärntnerin eine prickelnde Liebesbeziehung, welche wie ein Feuerwerk in über tausend Farben erstrahlt. Die neue Single erscheint am 25. Februar 2022.

„Wir zwei sind wie ein Feuerwerk, Feuerwerk“ – so lautet das Motto von Schlagerrakete Vanessa Dollinger. Ob hier ein verliebtes Pärchen nachts um die Häuser zieht, oder einfach zwei beste Freundinnen das wilde Nachtleben hautnah spüren – die neue Single Feuerwerk von Vanessa Dollinger ist eine richtige Partyhymne – und geht einem nach dem ersten Anhören auch nicht mehr aus dem Ohr. „Meine Freunde können es kaum erwarten und sind schon total ,hyped‘ auf meinen neuen Song. Wir brennen schon darauf, endlich wieder in unser Leben zurückzukehren und unbeschwert unsere Jugend genießen zu können“, strahlt Vanessa mit ihrer erfrischenden und lebensbejahenden Art.

Hit-Garant Lukas Lach als Produzent

Für die Ohrwurm-Garantie holte sich Vanessa Dollinger den burgenländischen Musikproduzenten Lukas Lach an ihre Seite, welcher bereits mit Größen wie Melissa Naschenweng, Willi Gabalier und Francine Jordi zusammenarbeiten durfte. Über ein Zoom-Meeting – das kennen junge Menschen wohl hauptsächlich vom Distance Learning – schrieben sie den Song gemeinsam. Auch das Kennenlernen lief rein digital ab: „Lukas und ich haben uns das erste Mal bei seinem Workshop ,Willkommen im Haifischbecken‘ kennengelernt, bei dem er jungen Künstlerinnen und Künstlern erklärte, wie man im Musikbusiness bestehen kann – der fand Corona-bedingt übers Internet statt.“ Die junge Künstlerin ist von der Zusammenarbeit mit Lach begeistert.

Die Musik: „Made in Austria“ – Der Sound: International

Mit „Feuerwerk“ entdeckt Vanessa Dollinger eine neue, moderne Seite an sich – denn für sie ist Schlager alles andere als verstaubt. „Ich höre gerne Songs von Vanessa Mai und anderen Schlagergrößen, aber vor allem internationale Sounds erwecken schon länger mein Interesse. Davon haben wir uns inspirieren lassen. Lukas Lach hatte in seinem Notizbuch das Wort „Feuerwerk“ notiert, und ich war sofort in die Idee verliebt – denn da entstehen bei mir tausend Bilder im Kopf“, strahlt Vanessa. Das eigentliche Kennenlernen von Produzent und Künstlerin fand aber erst bei der Aufnahme statt: „Tatsächlich habe ich Lukas das erste Mal direkt im Tonstudio persönlich kennengelernt – davor hatten wir nur ,digitalen‘ Kontakt. Er ist unglaublich kompetent – vor allem im modernen Popschlager, in dem ich unter anderem musikalisch zu Hause bin. Bei Lukas ist die Musik zwar ,Made in Austria‘, aber der Sound ist international“, schwärmt Vanessa.

Modern, frech und explosiv – so klingt „Feuerwerk“

Der Release ihrer mittlerweile neunten Single ist für 25. Februar 2022 geplant. Das dazugehörige Musikvideo, produziert von Rolin Media, wird am selben Tag um 19 Uhr auf YouTube erscheinen. Mit „Feuerwerk“ entwickelt Vanessa Dollinger ihr Image weiter – denn sie ist nicht mehr das nette Girl von nebenan, sondern sie hat sich mittlerweile zu einer jungen Frau entwickelt, die aber auch weiß ihren jugendlichen Charme einzusetzen. Auch im Musikvideo zeigt sie diese zwei Seiten an ihr. „Feuerwerk“ ist die logische Fortsetzung Vanessa’s musikalischer Reise, die in eine Richtung geht: Modern, frech und explosiv – so klingt „Feuerwerk“.

„Kinder sind mir wichtig und gehören unterstützt“

Neben ihrer musikalischen Karriere studiert die Sängerin Medien- und Kommunikationswissenschaften und ist ausgebildete Kindergarten- und Hortpädagogin. „Nicht nur die Musik, sondern auch die Kinder nehmen in meinem Leben einen wichtigen Platz ein“, erzählt Vanessa. „Ich selbst komme aus einem Alleinerzieher-Haushalt und möchte betroffenen Kindern viel Mut und Kraft für ihre Träume zusprechen, weshalb ich auch den Hilfsverein 2WeltenKinder unterstütze.“ Die Zerrissenheit zwischen den Elternteilen und das Bedürfnis, es beiden recht zu machen, begegnete der jungen Künstlerin nur allzu oft und so beschloss sie, diesen Hilfsverein zu unterstützen.

Sie möchte ihre wachsende Popularität dazu nutzen ein Bewusstsein zu schaffen und den Hilfsverein zur größeren Bekanntheit verhelfen. „An dieser Stelle möchte ich Maibritt, der Gründerin dieses Vereins, weiterhin viel Erfolg und Unterstützungen wünschen“, ergänzt Vanessa.

„Ich weiß, wie hart man für seinen Traum arbeiten muss“

Neben Schule, professionellem Gitarren- und Showdance-Unterricht wurde Vanessa eine Ausbildung ermöglicht, die ihr heute dieses so wichtige Gesamtpaket einer Künstlerin beschert. Mit 5 Jahren wurde sie schon von einem russischen Lehrer in der hohen Kunst des Balletts unterrichtet. „Beim Tanz braucht man viel Disziplin und Kontrolle – aber genau das braucht man auch als Sängerin. Davon zehre ich auch heute noch und ich bin zutiefst dankbar für diese Erfahrungen. Durch den Tanz weiß ich, wie hart man für seinen Traum arbeiten muss“, erzählt Vanessa. Es folgten viele Jahre mit Jazz- und Showdance-Ausbildungen, und sie bewies ihr Talent mehrmals bei nationalen und internationalen Tanzmeisterschaften.

Zur „Feuerwerk“-Musikvideo-Premiere am 25. Februar zeigt Vanessa, dass sie eben nicht nur ein Goldkehlchen, sondern auch eine richtige Tänzerin ist. „Die Choreografie zu meinem neuen Musikvideo stammt aus der kreativen ,Tanzfeder‘ meiner Tanzcoaches Lara Pöck und Dominik Velina, die beide eine Ausbildung am berühmten Broadway in New York genossen haben. Es hat so viel Spaß gemacht, mit den beiden im Musikvideo zu tanzen“, so Vanessa.

„Möchte zu Florian Silbereisen in die Show „Schlagerboom“

Mit gerade mal 12 Jahren sang Vanessa Dollinger schon im Vorprogramm der „Starnacht am Wörthersee“, ein paar Jahre später im Vorprogramm des Sommer-Open-Air „Wenn die Musi spielt“ in Kärnten. Danach folgten unter anderem Auftritte bei „Immer wieder sonntags“, moderiert von Stefan Mross, im ARD, im Klagenfurter Wörthersee-Stadion und am Donauinselfest in Wien. Weiteres sang Vanessa als jüngste Teilnehmerin überhaupt im Finale des internationalen Schlagerwettbewerbs „Stauferkrone“ in Deutschland. Ihr nächstes Ziel wäre ein Auftritt bei keinem geringeren als Florian Silbereisen in der Show „Schlagerboom“. Wir sind überzeugt: Mit „Feuerwerk“ ist die Kärntner-Schlagerrakete am besten Weg dazu richtig durchzustarten.

Website: www.vanessadollinger.com

Instagram: www.instagram.com/vanessadollinger

Facebook: www.facebook.com/vanessadollinger.music

YouTube: Vanessa Dollinger

Email: kontakt@vanessadollinger.com

Die Pressefotos dürfen mit Nennung der Fotografin veröffentlicht werden.

Fotografin: Anja Koppitsch

Promotion: Gabriele Egger, +43/69917000695 egger@gabriola-vienna.com

Info- und Bildquelle: Gabriola Vienna

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

HPS Entertainment und Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei Webradios und lokale UKW-Radios, sowie unseren DJ-Pool. Außerdem bemustern wir Ihr neues Lied, Album oder CD bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol, Niederlande und Belgien per Mail oder CD. Angebote senden wir Ihnen gerne zu

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es jetzt auf HarbourTown Radio um 13 Uhr Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die Wiederholungen erfolgen dann jeden weiteren Samstag.

Wir sind auch bei Facebook, Linkedin, Xing und Twitter.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neues Buch von Marianne Eule: „Das Klima – Der Urknall und seine Folgen von damals bis heute“