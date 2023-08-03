Doppelte Freude bei Eloro Resources

Hervorragende Bohrergebnisse und eine positive Bewertung von Haywood Securities erfreuen Eloro Resources und die Anlegergemeinde

Gut 52 Gramm Silber in einem Bohrkern über 43 Meter, das ist schon mal eine Aussage. Gefunden hat das Eloro Resources (ISIN: CA2899003008, WKN: A12C1E) auf seinem Projekt Iska-Iska in Bolivien. Kein Wunder, dass dann auch so ein renommiertes Investmenthaus wie Haywood Securities dies sehr positiv in einem Research Teil aufnimmt.

Wer an Rohstoffen und Bergbaufirmen interessiert ist, kennt sicher Haywood Securities, ein renommiertes Unternehmen, das Investment- und Finanzdienstleistungen anbietet. Aktuell hat sich Haywood Securities zu Eloro Resources (ISIN: CA2899003008, WKN: A12C1E) geäußert. Besonders hervorgehoben hat Analyst Pierre Vaillancourt die günstige Bewertung von Eloro Resources. Gehandelt wird Eloro Resources mit einem Konsens-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KBV) von 0,22, während vergleichbare Unternehmen mit einem KBV von 0,40 gehandelt werden. Er nennt ein Kursziel von drei CanDollar und empfiehlt die Aktie zum Kauf. Aktuell kostet die Eloro-Aktie rund 1,32 CanDollar.

Im Portfolio des Unternehmens, das Edel- und Basismetallvorkommen in Quebec, Peru und Bolivien umfasst, geht es um das Iska-Iska-Projekt. Gelegen im Süden Boliviens, handelt es sich um ein Polymetall-Projekt, an dem Eloro Resources 100 Prozent erwerben kann und welches das Potenzial besitzt ein überaus bedeutendes Projekt zu werden. Die hochgradige Zinn- und Silbermineralisierung im Iska-Iska-Projekt konnte jetzt durch Step-Out-Definitionsbohrungen erweitert werden. Und zwar hat Eloro Resources den besten Silberbohrabschnitt in der letzten Woche in der gesamten Branche erzielt.

Die Analyseergebnisse der ersten fünf Bohrungen des Diamantbohrprogramms (insgesamt bisher gut 2.871 Meter Diamantbohrungen), die aktuell veröffentlicht wurden, sind äußerst vielversprechend. Die Ergebnisse von drei weiteren Bohrungen stehen noch aus. Schon jetzt konnte die bestehende Mineralisierung im vorherrschenden Zinnbereich erheblich erweitert werden. Laut CEO Tom Larsen stimmen die Bohrergebnisse mit höhergradigem Zinn und Silber weiterhin zuversichtlich. So wie es aussieht, könnte Eloro Resources über zwei riesige Lagerstätten, zum einen über ein Silber-Zink-Blei-System und zum anderen über ein hochgradiges Zinnsystem auf demselben Grundstück verfügen. Weitere Bohrergebnisse werden also mit Spannung erwartet.

