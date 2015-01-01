Doppelte Green Card-Chance: 2026 könnten zwei US Visa Lotterien stattfinden

Erstmals könnten Teilnehmer innerhalb eines Kalenderjahres zwei Anmeldungen zur beliebten Green Card Lotterie einreichen – die Chancen auf eine Auswanderung in die USA würden deutlich steigen

Berlin, Mai 2026 – Für Auswanderungsinteressierte könnte 2026 ein außergewöhnliches Jahr werden: Nach aktuellem Stand verdichten sich die Hinweise darauf, dass die USA in diesem Jahr gleich zwei Green Card Lotterien durchführen könnten – die verspätete DV-2027 sowie die reguläre DV-2028 Diversity Visa Lottery.

Sollte es tatsächlich dazu kommen, wäre dies eine historische Ausnahme. Die sogenannte Green Card Lotterie ermöglicht jährlich bis zu 55.000 Menschen weltweit den dauerhaften Erhalt einer US-Aufenthaltsgenehmigung („Green Card“) und damit die Möglichkeit, dauerhaft in den Vereinigten Staaten zu leben und zu arbeiten.

Hintergrund der möglichen Doppel-Lotterie ist eine Reihe administrativer Änderungen in den USA. Bereits im Oktober 2025 wurde die Einführung einer gesetzlichen Teilnahmegebühr für die Visa Lotterie beschlossen. Seit April 2026 gilt zudem wieder die Pflicht zur Angabe eines gültigen Reisepasses bei der Bewerbung.

Parallel dazu wurde das neue Online-Anmeldeformular erst Ende April 2026 nach längerer Prüfung durch das zuständige Office of Management and Budget (OMB) freigegeben.

Dieses enthält erstmals sowohl die Zahlungsabwicklung der neuen Gebühr als auch die verpflichtende Einreichung eines Reisepass-Scans.

Dadurch konnte die ursprünglich bereits Ende 2025 erwartete DV-2027 Lotterie bislang nicht starten. Da das entsprechende Programm jedoch gesetzlich bis spätestens September 2026 durchgeführt werden muss, gilt eine verspätete Durchführung mittlerweile als realistisches Szenario.

Die reguläre DV-2028 Lotterie beginnt traditionell frühestens ab Oktober 2026. Sollten beide Verfahren stattfinden, könnten Teilnehmer erstmals seit vielen Jahren innerhalb weniger Monate zwei vollständige Bewerbungen einreichen.

Zusätzlich könnte sich die aktuelle Entwicklung positiv auf die Gewinnwahrscheinlichkeit auswirken. Branchenbeobachter stellen seit einiger Zeit ein rückläufiges Interesse an einer Auswanderung in die USA fest. Gründe hierfür seien unter anderem wirtschaftliche Unsicherheiten, politische Entwicklungen sowie strengere Einwanderungsdebatten der vergangenen Jahre.

Für Bewerber könnte genau dies jedoch ein Vorteil sein: Weniger Teilnehmer bedeuten statistisch höhere Gewinnchancen.

„Sollten tatsächlich zwei Lotterien innerhalb weniger Monate stattfinden, wäre das eine äußerst seltene Gelegenheit für USA-Interessierte“, erklärt ein Sprecher der The American Dream GreenCard GmbH. „In Kombination mit sinkenden Teilnehmerzahlen könnte 2026 für viele Bewerber eines der attraktivsten Jahre seit langem werden.“

Interessierte können sich bereits jetzt unverbindlich für kommende Green Card Lotterien registrieren lassen. Weitere Informationen zu Teilnahme, Fristen und Voraussetzungen finden sich auf www.americandream.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

The American Dream US GreenCard Service GmbH

Herr Holger Zimmermann

Danckelmannstr. 9

14059 Berlin

Deutschland

fon ..: 030-5110511

web ..: https://www.americandream.de

email : hz@americandream.de

Die The American Dream US GreenCard Service GmbH zählt zu den bekanntesten deutschsprachigen Informationsplattformen rund um die Green Card Lotterie und die legale Auswanderung in die USA. Das Unternehmen informiert seit 30 Jahren über Teilnahmebedingungen, Fristen und Möglichkeiten zur dauerhaften Einwanderung in die Vereinigten Staaten.

Pressekontakt:

The American Dream US GreenCard Service GmbH

Herr Holger Zimmermann

Danckelmannstr. 9

14059 Berlin

fon ..: 030-5110511

email : hz@americandream.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Copywriting als Nebenbusiness neben dem Job starten CISM-Prüfung bestehen statt scheitern: Warum Wissen allein nicht ausreicht