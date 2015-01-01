  • DORF DUELL – Wer kocht am besten?

    Sechs Dörfer treten gegeneinader an um das beste Dorf-Menü des Saarlands zu kochen. Bewertet werden Geschmack, Regionalität und Kreativität. Die zwei besten Dörfer kämpfen im Finale um eine Dorfparty.

    BildSechs Dörfer, sechs Landkreise, ein Ziel: das beste Dorf-Menü des Saarlandes auf den Teller zu bringen – und eine legendäre Dorfparty zu gewinnen!

    In der neuen Challenge-Show „DORF DUELL – Wer kocht am besten?“, produziert und entwickelt vom Saarländischer Rundfunk in enger Zusammenarbeit mit der dropout GmbH, trifft kulinarischer Ehrgeiz auf echte Dorfgemeinschaft. Das Format wirft einen liebevollen Blick auf regionale Köstlichkeiten, traditionsreiche Rezepte und die kulinarischen Schätze des Saarlands.

    Moderatorin Simin Sadeghi reist quer durchs Land und besucht Bliesmengen-Bolchen, Hangard, Rappweiler-Zwalbach, Reisbach, Remmesweiler und St. Nikolaus. In jedem Dorf stellen sich drei Köchinnen und Köche gemeinsam der Herausforderung – tatkräftig unterstützt von Nachbarn und Freunden mit Selbstgeerntetem, Selbstgeangeltem oder Selbstgesammeltem. Hier kommt nur auf den Teller, was das Dorf wirklich hergibt.

    Doch es bleibt nicht bei Omas Geheimrezept. Es wartet eine besondere Challenge, die Kreativität, Teamgeist und Improvisationstalent fordert. Gekocht wird gegen die Uhr – am Ende zählen Geschmack, Regionalität und Raffinesse.

    Bewertet werden die Dorf-Menüs von einer hochkarätig besetzten, dreiköpfigen Expertenjury aus kulinarischen Koryphäen des Saarland. Abwechselnd mit dabei sind Cliff Hämmerle, Wolfgang Quack, Yvonne Fries, Bubacarr Sissoho, Silio Del Fabro, Dennis Schneider und Miia Susanna Klein.

    Die beiden bestplatzierten Dörfer ziehen ins große Finale nach Saarbrücken ein. Dort entscheidet sich, wer kulinarisch am meisten überzeugt und sich den Hauptpreis sichert: eine unvergessliche Dorfparty für die ganze Gemeinschaft.

    Das DORF DUELL ist mehr als ein Kochwettbewerb – es ist eine Hommage an das Saarland, seine Menschen und seine unverwechselbare Esskultur.

    Alle Folgen gibt es jetzt in der ARD Mediathek: https://1.ard.de/Dorf-Duell

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    dropout GmbH
    Herr Wolf Tassilo Sack
    Fischtorplatz 15
    55116 Mainz
    Deutschland

    fon ..: 06131930473
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    email : info@dropout-films.de

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