Neue Online-Plattform revolutioniert die Speaker-Suche für Unternehmen und Eventveranstalter

SpeakerMatching startet im DACH-Raum: Die digitale Plattform unterstützt Unternehmen dabei, schneller passende Keynote-Speaker und Fachexperten für Kongresse und Firmenveranstaltungen zu finden.

Mit SpeakerMatching.com startet im deutschsprachigen Raum eine neue digitale Plattform, die die Suche und Buchung von Keynote-Speakern, Referenten, Moderatorinnen und Trainern deutlich vereinfachen soll. Unternehmen und Veranstalter können dort kostenfrei ihre Event-Anfragen einstellen und erhalten passende Bewerbungen von verfügbaren Expertinnen und Experten – schnell, transparent und ohne klassische Vermittlungsprovisionen.

Der Markt für Business-Speaker und Eventexpertinnen wächst seit Jahren kontinuierlich. Gleichzeitig gilt die Suche nach geeigneten Persönlichkeiten für Kongresse, Tagungen oder interne Weiterbildungsveranstaltungen oft als zeitaufwendig und intransparent. Viele Veranstalter investieren erhebliche Ressourcen in Recherche, Agenturanfragen oder Einzelkontakte. Genau hier setzt SpeakerMatching.com an: Die Plattform dreht den klassischen Buchungsprozess um. Statt aktiv nach einzelnen Profilen zu suchen, formulieren Veranstalter ihr Gesuch – qualifizierte Speaker können sich daraufhin direkt bewerben.

„Wir wollten eine Lösung schaffen, die den gesamten Matching-Prozess effizienter und moderner macht“, erklärt Gründerin Henriette Hochstein-Frädrich. „Digitale Plattformmodelle haben bereits viele Branchen verändert. Warum sollte die Speaker-Suche weiterhin umständlich und provisionsgetrieben sein?“

SpeakerMatching.com versteht sich als B2B-Marktplatz für die Event- und Weiterbildungsbranche. Ziel ist es, sowohl Unternehmen als auch selbstständigen Rednerinnen und Rednern neue Möglichkeiten der Vernetzung und Auftragsakquise zu eröffnen. Während Veranstalter die Plattform kostenfrei nutzen können, basiert das Geschäftsmodell auf Abonnements für Speaker.

Neben klassischen Keynote-Vorträgen können über die Plattform auch Moderationen, Workshops, Trainings oder Panel-Formate vermittelt werden. Die Themen reichen von Führung, Innovation und Digitalisierung über Motivation und Change-Management bis hin zu Nachhaltigkeit oder Künstlicher Intelligenz. Alle Speaker-Aufträge finden Interessierte hier: https://speakermatching.com/speaker-job

Mit der zunehmenden Professionalisierung von Events und internen Unternehmensformaten wächst der Bedarf an qualifizierten Expertinnen und Experten. Digitale Matching-Lösungen könnten künftig eine wichtige Rolle dabei spielen, Angebot und Nachfrage schneller zusammenzubringen.

Weitere Informationen zur Plattform finden Interessierte unter:

https://www.speakermatching.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SpeakerMatching.com

Frau Henriette Hochstein-Frädrich

Belvederestr. 42a

50933 Köln

Deutschland

fon ..: 004922125978308

web ..: https://www.speakermatching.com

email : info@speakermatching.com

SpeakerMatching.com wurde im November 2025 gelauncht und ist eine digitale B2B-Plattform für die Vermittlung von Keynote-Speakern, Referentinnen, Moderatoren, Trainern und Workshop-Leitern im deutschsprachigen Raum. Das Online-Matching-System unterstützt Unternehmen, Eventveranstalter und Organisationen dabei, passende Expertinnen und Experten für Kongresse, Tagungen, Kundenveranstaltungen oder interne Formate effizient zu finden.

Im Unterschied zu klassischen Vermittlungsmodellen basiert das Konzept auf einem umgekehrten Buchungsprozess: Veranstalter veröffentlichen ihr konkretes Speaker-Gesuch, woraufhin qualifizierte Rednerinnen und Redner mit passenden Profilen direkt ihre Verfügbarkeit und ihr Angebot einreichen können. Ziel ist es, die Suche nach Business-Speakern transparenter, schneller und zeitgemäßer zu gestalten.

Die Plattform deckt ein breites thematisches Spektrum ab – von Führung, Motivation und Veränderung über Innovation, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz bis hin zu Nachhaltigkeit, Unternehmenskultur und Zukunftsthemen. Neben klassischen Keynote-Vorträgen können auch Moderationen, Workshops, Trainings oder Panel-Beiträge angefragt werden.

SpeakerMatching richtet sich an Unternehmen jeder Größe sowie an Eventagenturen, Verbände und Bildungseinrichtungen. Für Veranstalter ist die Nutzung kostenfrei. Das Geschäftsmodell basiert auf Mitgliedschaften für Speaker, die ihre Sichtbarkeit erhöhen und neue Auftragschancen generieren möchten.

Mit dem digitalen Plattformansatz reagiert SpeakerMatching auf den wachsenden Bedarf an professionellen Rednerinnen und Rednern sowie auf die zunehmende Bedeutung effizienter, technologiegestützter Buchungsprozesse in der Event- und Weiterbildungsbranche.

Pressekontakt:

SpeakerMatching.com

Frau Henriette Hochstein-Frädrich

Belvederestr. 42a

50933 Köln

fon ..: 004922125978308

email : info@speakermatching.com

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