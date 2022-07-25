Aufbruch statt Rückblick: FDP Kreis Viersen gibt die Richtung vor

_Kreisparteitag in Kempen wählt neuen Vorstand – Grams mit 100 Prozent wiedergewählt – Fokus auf NRW-Landtagswahl 2027_

_Kempen 17. März 2026. Die Stimmung im Kemp Inn in Kempen hätte kaum entschlossener sein können. Rund 50 Mitglieder und Gäste aus allen neun Ortsverbänden des Kreises Viersen kamen am Dienstagabend zum Kreisparteitag der FDP zusammen. Im Mittelpunkt des Abends standen neben den turnusmäßigen Wahlen auch die politische Lage der Partei sowie der Blick nach vorne. Dabei wurde deutlich: Die FDP im Kreis Viersen will die nächsten Jahre aktiv gestalten und richtet ihren Fokus bereits auf die nordrhein-westfälische Landtagswahl im Jahr 2027. _

Zum vierten Mal in Folge stellte sich Felix Grams (34) aus Kempen zur Wahl als Kreisvorsitzender. Das Ergebnis war eindeutig: 100 Prozent der Delegierten bestätigten ihn im Amt. Keine Gegenstimme, keine Enthaltung. Ein klares Signal des Vertrauens und der Geschlossenheit.

_“Wer wirklich etwas verändern will, ist bei der FDP richtig – und wir haben den Anspruch, wieder die spannendste politische Kraft zu werden.“_ “ Felix Grams, Kreisvorsitzender FDP Viersen

In seiner Rechenschaftsrede machte Grams deutlich, dass liberale Politik in Deutschland gebraucht wird. Die zentrale Aufgabe sei es nun, verlorenes Vertrauen Schritt für Schritt zurückzugewinnen – im direkten Gespräch, vor Ort, bei den Menschen.

Zugleich verwies er auf die Stärke der FDP vor Ort: Bei der vergangenen Kommunalwahl habe der Kreisverband Viersen erneut ein überdurchschnittlich gutes Ergebnis erzielt und gehöre zu den stärksten FDP-Gliederungen in Nordrhein-Westfalen.

Mit Blick auf die Bundespolitik übte Grams deutliche Kritik und führte die zahlreichen gebrochen Wahlversprechen von Friedrich Merz auf. Ob Schuldenbremse, Steuerpolitik oder Energiefragen – was vor der Wahl angekündigt worden sei, gelte heute nicht mehr. Entscheidend sei deshalb nicht, was politische Mitbewerber über die FDP sagen, sondern was das Land jetzt brauche: eine verlässliche, klare und liberale Stimme.

_“Das Problem der Großen Koalition von Friedrich Merz ist nicht eine einzelne Entscheidung – das Problem ist ein Politikstil, bei dem Ankündigung und Umsetzung nichts mehr miteinander zu tun haben.“_ “ Felix Grams, Kreisvorsitzender FDP Viersen

Erfahrener Vorstand – zwei neue Gesichter aus Niederkrüchten

Die Vorstandswahlen verliefen zügig und ohne Überraschungen. Frank a Campo (Viersen), Stephanie Jahrke (Grefrath) und Christian Koch (Willich) wurden als stellvertretende Kreisvorsitzende bestätigt. Dieter Lehmann (Nettetal) bleibt Schriftführer. Geschäftsführerin Birgit Jahrke (Grefrath) steht dem Verband nach nunmehr 22 Jahren weiterhin zur Seite.

Zwei neue Namen bereichern den geschäftsführenden Vorstand – beide aus Niederkrüchten.

Erwin Walter übernimmt das Amt des Schatzmeisters. Der Jahrgang 1954 ist seit 2017 FDP-Mitglied, sitzt seit 2020 als Ratsmitglied im Gemeinderat Niederkrüchten und engagiert sich dort in den Ausschüssen für Bauen sowie Wirtschaft und Digitales. Als langjähriger Ortsverbands-Schatzmeister bringt er solide Erfahrung mit – und wer ihn kennt, weiß:

Dieser Mann hat Bodenhaftung.

Er folgt auf Birgit Koenen, die das Amt viele Jahre mit großem Einsatz ausgeübt hatte und nun aus persönlichen Gründen nicht mehr kandidierte. Der Vorsitzende Grams würdigte sie für ihren langjährigen Einsatz.

Ebenfalls neu im geschäftsführenden Vorstand: Ugur Erol als Pressesprecher. Der in der KI- und Digitalisierungsberatung tätige Erol lebt seit über 20 Jahren in Niederkrüchten, ist dort Pressesprecher des Ortsverbands und sachkundiger Bürger in den Ausschüssen für Wirtschaft und Digitales – auf Gemeindeebene wie im Kreistag.

_“Politik beginnt für mich nicht am Rednerpult. Sie beginnt an der Supermarktkasse, im Vereinsheim, auf dem Schützenfest – da, wo Menschen erzählen, was sie wirklich bewegt.“_ “ Ugur Erol, neuer Pressesprecher FDP Kreis Viersen

Erol betonte, er wolle die Kommunikationsarbeit gezielt weiterentwickeln: präziser, verständlicher und noch näher an den Bürgerinnen und Bürgern. Klarheit und Substanz stehen dabei für ihn im Mittelpunkt.

Brockes: Wir werden gebraucht – Wahlkampf beginnt jetzt

Der Landtagsabgeordnete Dietmar Brockes (Brüggen) ließ keinen Zweifel: Die FDP wird in Nordrhein-Westfalen gebraucht. In einer eindringlichen Rede kritisierte er die nach seiner Einschätzung ideologisch verengte Wirtschaftspolitik der schwarz-grünen Landesregierung. Bürokratieabbau werde nur halbherzig betrieben, Zukunftstechnologien wie die Kernfusion ignoriert, während benachbarte Bundesländer längst handelten.

_“NRW braucht einen echten Politikwechsel – dazu braucht es starke Freien Demokraten im Landtag.“_ “ Dietmar Brockes MdL

Brockes appellierte: Der Wahlkampf für die NRW-Landtagswahl 2027 beginne nicht erst nächstes Jahr – er beginne heute. Motiviert sind auch die Jungen Liberalen im Kreis Viersen, die die höchsten Neueintritte seit der Corona-Zeit verzeichnen konnten.

Aufbruch – das Wort des Abends

Am Ende des Abends im Kemp Inn war eines klar: Der FDP-Kreisverband Viersen hat sich stark für die Zukunft aufgestellt. Mit einem eingespielten Vorstand, zwei frischen Kräften aus Niederkrüchten und einem klaren Zeithorizont verlassen die Liberalen den Parteitag mit Rückenwind für die politische Arbeit.

DER NEUE FDP-KREISVORSTAND VIERSEN 2026

Vorsitzender: Felix Grams (Kempen)

Stellv. Vorsitzende: Frank a Campo (Viersen), Stephanie Jahrke (Grefrath), Christian Koch (Willich)

Schriftführer: Dieter Lehmann (Nettetal)

Schatzmeister (neu): Erwin Walter (Niederkrüchten)

Pressesprecher (neu): Ugur Erol (Niederkrüchten)

Geschäftsführerin: Birgit Jahrke (Grefrath) – seit 22 Jahren im Amt

Beisitzende: Dietmar Brockes, Morten Endrikat, Jennifer Felten, Thomas Genfeld, Tom Hinz, Claudia Jacobi, Gunter Jahrke, Julia Jespers, Birgit Koenen, Dirk Optenplatz

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FDP Kreisverband Viersen

Herr Ugur Erol

Schaphauser Str. 59

47929 Grefrath

Deutschland

fon ..: 0163-2020005

web ..: https://www.fdp-viersen.de

email : u.erol@fdp-niederkruechten.de

Der FDP-Kreisverband Viersen vertritt die Freien Demokraten in den Städten und Gemeinden Kempen, Viersen, Willich, Nettetal, Grefrath, Tönisvorst, Niederkrüchten, Brüggen und Schwalmtal. Mit rund 310 Mitgliedern ist er die zweitgrößte FDP-Gliederung am Niederrhein. Der Kreisverband koordiniert die kommunalpolitische Arbeit in neun Ortsverbänden, bereitet Landtags- und Bundestagswahlen vor und vertritt liberale Positionen in Kreistag und Kommunalpolitik. Pressesprecher und Ansprechpartner für Medien ist Ugur Erol, erreichbar unter

u.erol@fdp-niederkruechten.de.

Pressekontakt:

FDP Ortsverband Niederkrüchten

Herr Ugur Erol

Halenderfeld 14a

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