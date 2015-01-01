  • SIHOT feiert 40-jähriges Jubiläum: Vom Campingplatz-Tool zum globalen Technologiepartner der Hotellerie

    Seit 1986 steht das inhabergeführte Unternehmen für Verlässlichkeit und Innovationskraft. Mit seinen Lösungen prägt SIHOT bis heute die Zukunft der internationalen Hospitality-Branche aktiv mit.

    BildDie Unternehmensgruppe SIHOT blickt auf eine Erfolgsgeschichte zurück, die exemplarisch für nachhaltige technologische Entwicklung in der Hotellerie steht. Die Gründung erfolgte zunächst mit einer Softwarelösung für Campingplätze im Angebot.
    Dabei galt von Beginn an der Anspruch, betriebliche Abläufe im Gastgewerbe ganzheitlich, zuverlässig sowie zukunftsfähig abzubilden.
    Bereits in den frühen Jahren wurde damit der Grundstein für eine durchgehend modulare Systemarchitektur gelegt, die sich flexibel an unterschiedliche Betriebsgrößen und Anforderungen anpassen lässt. In den 1990er-Jahren entwickelte sich SIHOT mit der Einführung einer leistungsfähigen Windows-basierten Lösung zu einem etablierten Property Management System im deutschsprachigen Raum, bevor mit dem Beginn der 2000er-Jahre schließlich der internationale Ausbau konsequent vorangetrieben wurde. Neue Standorte, webbasierte Anwendungen und zentrale Systeme für Hotelketten markierten den nächsten Entwicklungsschritt und ebneten den Weg zur globalen Expansion. In den folgenden Jahren wuchs SIHOT kontinuierlich über Europa hinaus und etablierte Niederlassungen unter anderem in Brasilien, Australien, Großbritannien, Portugal und Indien. Parallel dazu wurde das Portfolio stetig erweitert – von klassischen PMS-Funktionen über POS-Lösungen, Revenue- und Eventmanagement bis hin zur digitalen Gästereise sowie modernen Schnittstellenarchitekturen.
    Heute zählt SIHOT zu den international etablierten Technologiepartnern der Hotellerie und unterstützt mit seiner modularen Plattform Hotels, Hotelgruppen und Resorts weltweit bei der digitalen Transformation ihrer Prozesse. Getragen wird diese Entwicklung von klar definierten Werten: Verlässlichkeit, Sicherheitsorientierung, Bodenständigkeit, Weitblick, Flexibilität, ethisches Handeln und eine konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Kunden prägen das Selbstverständnis des Unternehmens seit vier Jahrzehnten.
    „40 Jahre Firmengeschichte stehen für Vertrauen, Partnerschaft und den festen Willen, technologische Lösungen zu entwickeln, die unseren Kunden echten Mehrwert bieten“, so Carsten Wernet, CEO der Unternehmensgruppe SIHOT. „Unser Jubiläum ist für uns kein Rückblick im klassischen Sinne, sondern ein Auftrag, die digitale Zukunft der Hospitality-Branche weiterhin aktiv, verantwortungsvoll und innovativ mitzugestalten.“
    Mit über 220 Mitarbeitenden an weltweit zehn Standorten verbindet SIHOT heute internationale Präsenz mit lokalem Know-how und persönlicher Betreuung. Auch im Jubiläumsjahr bleibt das Unternehmen seiner Mission treu, verlässliche, flexible und hochwertige Technologien bereitzustellen, die Hoteliers in ihrem operativen Alltag stärken und langfristigen wirtschaftlichen Erfolg ermöglichen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Unternehmensgruppe SIHOT
    Frau Sarah Mildenberger
    Bahnhofstrasse 26-28
    66578 Schiffweiler
    Deutschland

    fon ..: +49 6821 9646-0
    web ..: http://www.sihot.com
    email : press@sihot.com

    Das inhabergeführte Unternehmen verfügt über ein modulares Hotelmanagement-Softwaresystem für Leisure Hotels, Hotelketten, MICE Hotels und Hostels. Die Hotelmanagement-Plattform der Unternehmensgruppe SIHOT deckt alle betrieblichen Prozesse ab,
    bietet maßgeschneiderte Lösungen sowie eine qualitativ hochwertige Property Management Lösung. Das Produktportfolio beinhaltet dabei ein umfassendes Property Management System (SIHOT.PMS), eine Hotelbuchungsmaschine (SIHOT.WEB), ein Point of Sale System (SIHOT.POS) und eine Event Management Plattform (SIHOT.C&B).
    Die modulare Suite von SIHOT ist vollständig integrierbar oder lässt sich als eigenständiges System in der Cloud als SaaS – mit ergänzenden mobilen Management-Apps – verwalten.
    Derzeit beschäftigt die Unternehmensgruppe SIHOT weltweit rund 220 Mitarbeitende an zehn Standorten, wobei SIHOT in mehreren Tausend Hotels eingesetzt wird.
    Zu den Kunden von SIHOT zählen Best Western Hotels & Resorts, Wyndham Hotels & Resorts, Meininger Hotels, Accor Group und Collegium Glashütten Zentrum für Kommunikation GmbH.

    Pressekontakt:

    Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl
    Herr Wolf-Thomas Karl
    Schulhausstrasse 3
    8306 Brüttisellen

    fon ..: +41764985993
    web ..: http://www.wolfthomaskarl.com
    email : mail@wolfthomaskarl.com


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