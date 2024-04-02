  • Neu-Sternekoch: Hubertusstube bestätigt den Michelin-Stern unter kulinarischer Leitung von Alban Pfurtscheller

    Neu-Sternekoch & Juniorchef

    BildAuch im zweiten Jahr nach der Rückkehr des Guide Michelin nach Österreich wurde die Hubertusstube im 5 Sterne SPA Hotel Jagdhof im Stubaital erneut mit einem Michelin Stern ausgezeichnet. Unter der kulinarischen Leitung von Juniorchef und Neo Sternekoch Alban Pfurtscheller bestätigt das Team damit eindrucksvoll seinen Platz unter den besten Küchen Tirols.

    Die Michelin Tester loben insbesondere die raffinierte Verbindung regionaler Spitzenprodukte, wie den drei Wochen gereiften Hirschrücken aus der eigenen Jagd, mit internationalen Gourmet Zutaten wie topfrischen bretonischen Hummerschwänzen. Ebenso hervorgehoben wird die außergewöhnliche Weinkarte mit 1.250 Positionen und rund 20.000 Flaschen, darunter Raritäten der Domaine de la Romanée Conti und weiterer Weltklasse Weingüter. Mit dieser erneuten Auszeichnung trägt die Hubertusstube maßgeblich dazu bei, dass Tirol 2026 das österreichische Bundesland mit den meisten Michelin Sternen ist.

    Nach Stationen wie dem Mandarin Oriental Bangkok, dem Londoner Sketch bei Pierre Gagnaire, bei Johanna Maier im Relais & Châteaux Hotel Hubertus oder dem Hotel Bareiss in Baiersbronn verantwortet Alban Pfurtscheller heute das gesamte kulinarische Konzept des Familienbetriebs, und damit auch den Michelin Stern 2026. Die Auszeichnung würdigt seine jahrelange, akribische Arbeit und seine klare Handschrift, die alpine Produktkultur mit internationaler Finesse verbindet. Alban Pfurtscheller darf sich nun offiziell Sternekoch nennen.

    „Cooking with Friends“: Acht Michelin Sterne an drei Abenden
    Der Jagdhof genießt seit Jahren besondere Bekanntheit für seine kulinarischen Events der Extraklasse. Neben den alljährlichen Weintagen zählt die Reihe „Cooking with Friends“ vom 9. bis 11. April 2026 zu den Highlights des Jahres.
    Für dieses Gourmet Wochenende versammelt Alban Pfurtscheller insgesamt acht Michelin Sterne im Jagdhof – ein kulinarisches Gipfeltreffen. Zu den prominentesten Namen gehören Martin Herrmann, Le Pavillon im Relais & Châteaux Dollenberg – Schwarzwald Resort in Bad Peterstal Griesbach (2 Michelin Sterne, 3 Gault&Millau Hauben), Peter Girtler, Gourmetstube Einhorn in Sterzing (1 Michelin Stern, 4 Gault&Millau Hauben), sowie Privat und Eventkoch Armin Leitgeb, ehemals Platz 53 der World’s 50 Best Restaurants. „Cooking with Friends“ bietet echten Zugang auf Augenhöhe: persönliche Begegnungen, Einblicke in die Philosophie der Köche und Menüs, die nur an diesen drei Abenden serviert werden.

    Das „Cooking with Friends“-Arrangement ist ab 525 Euro pro Person und Abend inklusive Übernachtung buchbar. Im Preis enthalten sind das Gourmetmenü samt Weinbegleitung. Für externe Gäste kostet das Gourmetmenü inklusive Weinempfehlung 295 Euro pro Person.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    SPA Hotel Jagdhof
    Frau Annette Zierer
    Effnerstraße 44-46
    81925 München
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    email : Annette.zierer@zierercom.com

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