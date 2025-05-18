  • Cooking with Friends: 8 Sterne-Koch-Gipfel im 5-Sterne SPA Hotel Jagdhof im Stubaital

    Vom 9. Bis zum 11. April 2026 versammelt sich beim „Cooking with Friends“-Event im 5-Sterne SPA Hotel Jagdhof im Stubaital die Koch-Elite.

    BildJagdhof Junior-Patron Alban Pfurtscheller ließ seine hervorragenden Kontakte spielen und konnte einige befreundete Sterneköche für ein kulinarisches Gastspiel der Extraklasse gewinnen.
    Insgesamt kochen an diesem Wochenende im Jagdhof Köche mit 8 Michelin-Sternen:
    Der 9. April ist den „Legenden aus Südtirol“ gewidmet. Peter Girtler, Gourmetstube Einhorn in Sterzing (1 Michelin-Stern, 4 Gault&Millau-Hauben), Burghard Bacher, Kleine Flamme in Sterzing (3 Gault&Millau-Hauben) und Karl Baumgartner, Restaurant Schöneck in Pfalzen (1 Michelin-Stern, 4 Gault&Millau-Hauben) und bringen die Aromen der Südtiroler Küche in den Jagdhof.

    Am „Meeting Friends from Germany“-Abend stehen insgesamt 5 Sterne am Herd: Thomas Gerber, Oswalds Gourmetstube in Teisnach (2 Michelin-Sterne, 3 Gault&Millau-Hauben), Martin Herrmann, Le Pavillon im Relais & Châteaux Dollenberg – Schwarzwald Resort in Bad Peterstal-Griesbach (2 Michelin-Sterne, 3 Gault&Millau-Hauben) kochen mit Alban Pfurtscheller aus der hauseigenen Hubertusstube des Jagdhofs (1 Michelin-Stern, 4 Gault&Millau-Hauben) mit deutscher Präzision und alpiner Eleganz.

    Der Abend „Tyrol Community“ bildet den Abschluss und bringen die besten Köche Tirols mit den Koch-Allstars des Stubaitals zusammen. Gemeinsam mit Mario Döring, Chef’s Table, Interalpen-Hotel Tyrol in Telfs kochen Privat- und Eventkoch Armin Leitgeb, ehemals Platz 53 bei The World’s 50 Best Restaurants und Mitglied bei Les Grandes Tables du Monde, den Lokalmatadoren Daniel Krösbacher, Alpin Resort Stubaier Hof in Fulpmes und Bruno Lattacher, Draxl’s Stuben in Neustift und dem Hubertusstuben-Team aus dem Jagdhof.

    Jeder Abend beginnt mit einem entspannten Meet & Greet, bei dem die Gäste nicht nur die Köche kennenlernen, sondern auch spannende Einblicke in ihre kulinarische Welt erhalten. Anschließend folgt ein mehrgängiges Menü mit Weinbegleitung, Aperitif und Digestif – inspiriert von der ganz eigenen Handschrift der Star-Köche.

    Das Cooking with Friends-Arrangement ist buchbar ab 525 Euro pro Person, Abend und Nacht. Im Preis enthalten sind das Gourmetmenü inkl. Weinbegleitung sowie die Übernachtung. Für externe Gäste beläuft sich der Preis für das Gourmetmenü inklusive der Weinempfehlung auf 295 Euro pro Person.

    Mehr Angebote und Informationen unter: hotel-jagdhof.at

