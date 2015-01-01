Zwischen Gesundheitsschutz und Persönlichkeitsfreiheit: Wie machen wir das mit dem Rauchen?

Rauchen ist heute sozial unerwünscht. Doch auch wenn Rauchen oder konkret: Qualm und alle schädlichen Nebenprodukte unerwünscht sind, Raucher sind es nicht.

Wer auf Streamingplattformen tief eintaucht in Retrofilme, findet sie noch: die strahlenden, geheimnisumwitterten Helden, deren Rauchen Symbol war für Stil, Coolness, Verführung und Rebellion. Stars wie Humphrey Bogart, Marlene Dietrich, Audrey Hepburn oder James Dean prägten das Bild vom rauchenden Filmidol.

Seit fast fünfzig Jahren hat sich das Bild verändert – wissenschaftliche Erkenntnisse über Passivrauch und Tabaksucht verbreiteten sich, Gesundheits- und Jugendschutz rückten ins Zentrum, und die Darstellung in Film und Fernsehen änderte sich. Rauchen wird seit den achtziger Jahren im Film nicht mehr als Zeichen von Coolness gezeigt, sondern zeichnet gebrochene, komplexe, psychisch belastete Figuren.

Interessantes Detail: Verschwunden ist das Rauchen vor allem im deutschen Fernsehen nicht. Die_ Initiative Rauchfreie Filme_ fand: Nur 24 % der untersuchten Folgen von _Tatort_ und _Polizeiruf 110_ sind rauchfrei. In 143 von 170 für den Deutschen Filmpreis nominierten Filmen (2016-2023) wird geraucht – sogar in Filmen ab 0 Jahren.

Der kleine Ausflug in Film und Fernsehen zeigt, was alle – Nichtraucher wie Raucher – wissen: Rauchen gilt heute weniger als cool, sondern eher als gesundheitlich riskantes Verhalten.

Gerade hat Baden-Württemberg sein Nichtraucherschutzgesetz drastisch verschärft, um Passivrauch zu reduzieren, besonders für Minderjährige. Neue Verbote gelten auf Spielplätzen, an Haltestellen (Bus/Bahn), in Zoos, Freibädern und Parks, zudem fallen E-Zigaretten/Vapes jetzt auusnahmslos auch darunter.

Bei allen Nichtraucherschutzgesetzen auf Bundes- wie Landesebene geht es um ein Abwägen zwischen Gesundheitsschutz und Persönlichkeitsfreiheit.

* Nichtraucherschutz

Passivrauch gilt als erhebliche Gesundheitsgefahr.

Daher regeln Bund und Länder Rauchverbote besonders in Innenräumen, Arbeitsstätten, öffentlichen Gebäuden, Schulen, Krankenhäusern und im ÖPNV.

Ziel ist, Nichtraucher vor gesundheitlichen Belastungen durch Passivrauchen zu schützen.

* Freiheit zu rauchen

Rauchen bleibt nicht grundsätzlich verboten.

Einschränkungen gelten vor allem dort, wo andere geschützt werden müssen oder wo sich Menschen nicht entziehen können

Wo darf überhaupt noch geraucht werden?

* Im Freien (draußen)

Grundsätzlich ist das Rauchen im Freien erlaubt, sofern kein spezielles Verbot besteht. Allerdings gibt es zunehmend politische Bestrebungen, Außenbereiche wie Haltestellen, Spielplätze, Strände oder Terrassen stärker einzubeziehen, wie es die EU empfiehlt. In einigen Nichtrauchergesetzen, etwa in der Neufassung des Nichtraucherschutzgesetzes von Baden-Württemberg, sind bestimmte Außenbereiche konkret mit Rauchverbot belegt, vor allem dort, wo der Jugendschutz greift. In Baden-Württemberg gilt ab Inkrafttreten des geänderten Nichtraucherschutzgesetzes ein Rauchverbot für Außenbereiche wie z.B. Kinderspielplätze, Schulhöfe, Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs, Freibäder, Zoos oder Freizeitparks. Hier sollen vor allem Kinder und Jugendliche geschützt werden.

* In Privaträumen

Zuhause, im Garten oder auf dem Balkon darf weiterhin frei geraucht werden (sofern Mietverträge nichts anderes regeln und die Belästigung für Nachbarn in angemessenen Grenzen bleibt.

* In speziell ausgewiesenen Raucherräumen / Raucherlounges

Viele Bundesländer erlauben weiterhin deutlich gekennzeichnete und abgetrennte Raucherräume in bestimmten Einrichtungen. Auch aus Gründen des Raucherschutzes und um zu verhindern, das Zigarettenqualm nach draußen dringt, ist dringend dazu geraten, in solchen Raucherräumen Luftreiniger gegen Tabakrauch zu installieren.

Raucherräume dürfen u. a. eingerichtet werden in: Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen.

Solche Raucherräume sind nicht nur für Gaststätten oder Spielhallen eine gute Option, sondern auch für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, Haftvollzugsanstalten und alle Bereiche – wie etwas Flughäfen – in denen das Fehlen von legalen Möglichkeiten des Rauchens eine erhöhte Gefahr darstellt, weil Menschen, die ihr Leben lang geraucht haben, nicht darauf verzichten können und wollen und sich und andere oft durch heimliches Rauchen in Gefahr bringen.

In allen anderen öffentlichen Innenräumen grundsätzlich nicht.

Doch es gibt Ausnahmen, konkret für die Gastronomie und für Casinos / Spielhallen – allerdings nicht in allen Bundesländern.

Was ist mit Gaststätten?

Generell gilt eib striktes Rauchverbot in allen Gaststätten und gastronomischen Betrieben. Ausnahmslos gilt dies Bayern, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland:

Hier gilt ein durchgehendes Rauchverbot in Kneipen, Bars und Restaurants.

Einige Bundesländer erlauben abgetrennte, gekennzeichnete Raucherräume (Nebenräume), so etwa Berlin, Hessen, Niedersachsen, Sachsen.

Die Neufassung des Nichtraucherschutzgesetzes in Baden-Württemberg von Anfang Februar 2026 regelt, dass in Gaststätten mit vollständig abgetrennten Nebenräumen Raucherbereiche weiterhin zulässig sind, diese müssen jedoch deutlich gekennzeichnet sein. Personen unter 18 Jahren ist der Zutritt zu diesen Räumen nicht gestattet. Die aktuellen Änderungen haben also die generelle Erlaubnis von Raucherräumen in Baden-Württemberg nicht abgeschafft, aber die allgemeinen Nichtraucherschutzregeln gestärkt.

Was gilt für Casinos,Spielbanken und Spielhallen?

Die Regelungen zu Spielhallen hängen ebenfalls vom jeweiligen Landesrecht ab. Viele Bundesländer haben ein allgemeines Rauchverbot in Spielhallen, da sie als öffentliche Innenräume zählen. Doch in einigen Bundesländern sind Raucherräume oder Raucherkabinen weiterhin erlaubt. Auch in der Neufassung des Nichtraucherschutzgesetzes von Baden-Württemberg bleibt die Möglichkeit erhalten, Rauchern in Spielhallen und Casinos eigene Raucherräume oder Raucherkabinen anzubieten.

Im Saarland war im Dezember 2023 für alle Spielhallen ein Rauchverbot eingeführt worden; seit Ende Dezember 2025 darf im Saarland in Automatenspielhallen allerdings wieder ein separater Raucherraum eingerichtet werden.

Euromate unterstützt den Nichtraucherschutz mit Raucherkabinen und Ausstattung von Raucherräumen – schon seit 50 Jahren

Schon bevor sich die soziale Wahrnehmung und Akzeptanz von Rauchen veränderte, begann Euromate mit der Entwicklung und Produktion von Nichtraucherschutzgeräten, die alle auf dem gleichen Prinzip beruhen: schädlichen Tabakqualm samt allen Nebenprodukten ebenso wie den Geruch von Zigarettenkippen aus der Luft filtern, um so Nichtraucher vor Passivrauchen zu schützen, und gleichzeitig Rauchern ihre Zigarette zu ermöglichen, ohne das Gebäude verlassen zu müssen.

Raucherkabinen – geschlossene oder halbgeschlossene Systeme, die Rauch absaugen und filtern, bevor er in die Umgebung gelangt – und Luftreiniger gegen Tabakrauch, die in separaten Raucherräumen dafür sorgen, dass Zigarettenrauch so gut weggefiltert wird, dass nichts nach draußen dringt – gehören seit 50 Jahren zum Produktportfolio von Euromate. Zu finden auf zahlreichen Flughäfen, in Bürogebäuden, Wohngruppen, Pflegeeinrichtungen sowie in der Gastronomie und in Casinos und Spielhallen.

_Produktinformationen __HIER_

