Michelin Stern für das Restaurant Prezioso im Castel Fragsburg

Das Restaurant des Relais & Châteaux Hotels Castel Fragsburg bei Meran in Südtirol mit Chefkoch Egon Heiss wurde diese Woche vom Michelin Guide mit einem Stern ausgezeichnet.

„Die höchste Kunst ist es, das Unwesentliche wegzulassen.“, ist ein Zitat des Südtiroler Küchenchefs Egon Heiss, der in seiner langen Karriere Politiker, Formel 1 Stars sowie gekrönte Häupter auf der ganzen Welt bekocht hat. Bereits im dritten Jahr führt der Südtiroler die Küche dieses 5 Sterne Luxury Hideaway & Soul Retreats. So wie die Fragsburg selbst, zeichnet sich die Küchenphilosophie durch die Verwurzelung in den Traditionen Südtirols aus, eng verbunden mit alpin-mediterraner Sinnlichkeit.

Die feinen Gerichte finden auf der Fragsburg einen ganz besonderen Rahmen. Von der lichtgefluteten Glas-Loggia im Fragsburger Gourmetrestaurant und der weitläufigen Panoramaterrasse genießen die Gäste einen einmaligen Blick auf die Lichter Merans und die Berggipfel der Texelgruppe. Abgerundet werden die kulinarischen Kreationen aus der Sterneküche durch einen kompetenten und herzlichen Service und einer exzellenten Beratung durch den Sommelier. Exquisite Weine, insgesamt 500 Etiketten, lagern im Schlosskeller.

„Dank unserer Passion und Hingabe, harter Arbeit und einem großartigen Team stehen wir heute hier. Wir freuen uns sehr über die Anerkennung und sagen von ganzem Herzen Danke.“, freut sich Schlossherr Alexander Ortner.

Ab Ende März öffnen die Tore von Castel Fragsburg und des Gourmet Restaurants Prezioso wieder für Gäste.

Relais & Châteaux Hotel Castel Fragsburg

Das 5 Sterne Luxury Hideaway & Soul Retreat Castel Fragsburg ist ein historisches Jagdschloss aus dem 17. Jahrhundert und ein Kraftplatz für Gourmets, Romantiker und Wellnessliebhaber. Es ist ein Ort, wo Gäste aus aller Welt das pure Sein genießen, Inspirationen und Kreativität sammeln. Jede Suite ist ein sorgfältig gestaltetes Unikat mit eigenem Charme. Auf insgesamt 50.000 m² erleben Gäste einen magischen Schlossgarten mit Außenschwimmbad, Terrasse mit Blick auf die Berge ringsum und das Heilspa Castellum Natura, wo alle Pflegepräparate mit handverlesenen Elementen aus der Natur frisch zubereitet werden.

