So treiben Sie Sport bei Inkontinenz

Auch bei Blasenschwäche ist es wichtig, Sport zu treiben. Wir sagen Ihnen, was Sie dabei beachten sollten.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt

Es gibt viele unterschiedliche Arten der Inkontinenz. Diese unterscheiden sich nicht nur in der Stärke, sondern auch unter funktionalen Gesichtspunkten. Um den Sport auf die entsprechenden Beschwerden des Patienten anzupassen, ist daher stets eine persönliche Rücksprache mit dem Arzt notwendig. Ihr Arzt kann Ihnen Tipps geben, wie Sie Komplikationen vermeiden und zu passenden Betätigungen raten. Das ist besonders wichtig, wenn Sie unter Vorerkrankungen leiden.

Wählen Sie den richtigen Sport aus

Sportarten belasten den Körper und die Blase unterschiedlich. Während beispielsweise Schwimmen die Beckenbodenmuskulatur sogar entlastet, sind Sportarten mit ruckartigen Bewegungen für Menschen mit Blasenschwäche ungeeignet. Dazu gehören beispielsweise Squash, Tennis oder Joggen auf hartem Untergrund. Unproblematisch ist hingegen Joggen auf weichem Untergrund, Yoga oder Gymnastik. Wählen Sie eine Sportart aus, die Ihnen Spaß macht und Sie nicht zu sehr belastet.

Sorgen Sie für die passende Umgebung

Bei Blasenschwäche ist es wichtig, ein passendes Umfeld zu schaffen. Wenn Sie zu plötzlichem Harndrang neigen, sorgen Sie dafür, dass immer eine Toilette in der Nähe ist. Außerdem ist es hilfreich, wenn Sie notwendiges Zubehör stets griffbereit haben. Lagern Sie beispielsweise Einlagen und Desinfektionsmittel in einer Tasche im Spind. Auch Wechselwäsche ist häufig sinnvoll. Auf diese Art sind Sie für den Notfall gewappnet.

