So machen Sie Ihren Arbeitsplatz inkontinenzfreundlich

Damit die Arbeit nicht unter der Inkontinenz leidet, sollten Betroffene einige Vorkehrungen treffen. Wir geben Ihnen Tipps, wie das gelingt.

Arbeitsplatz in Toilettennähe

Wenn Menschen mit Inkontinenz Druck auf der Blase spüren, bleibt ihnen oft wenig Zeit. Daher ist es wichtig, dass sich in der Nähe Ihres Arbeitsplatzes eine Toilette befindet. Sprechen Sie gegebenenfalls mit Ihrem Chef, falls die Entfernung zu den WCs für Sie zu groß ist. Außerdem sollten genug Toiletten für die Anzahl der Mitarbeiter vorhanden sein. Auf diese Weise gehen Sie sicher, dass Sie im Notfall nicht erst in der Schlange warten müssen.

Hilfsmittel lagern

Gerade Menschen mit starker Inkontinenz sind häufig auf Hilfsmittel angewiesen. Aber auch, wenn Sie diese nicht unbedingt benötigen, können sie Ihnen Sicherheit geben. Moderne Einlagen und Windeln sind unauffällig gestaltet und schützen im Büro vor Malheurs. Damit sie im Notfall griffbereit sind, sollten Sie Ihre Hilfsmittel im Büroschrank oder direkt auf der Toilette lagern. Sprechen Sie zudem mit dem Chef über die Anschaffung eines Hygienemülleimers auf der Toilette. Auf diese Art entsorgen Sie Windeln und Einlagen diskret und geruchslos. Bevor Sie ein Hilfsmittel kaufen, sollten Sie sich stets von einem Arzt und im Fachgeschäft beraten lassen. Jedes Hilfsmittel erfüllt andere Anforderungen und ist für unterschiedliche Fälle sinnvoll. Der Experte hilft Ihnen herauszufinden, welches Hilfsmittel zu Ihnen passt.

Sinnvolles Equipment

Neben medizinischen Hilfsmitteln gibt es noch andere Gegenstände, die Ihren Alltag leichter machen. Sie sollten in Ihrer Tasche stets Desinfektionsmittel dabeihaben, um verunreinigte Stellen zu desinfizieren. Auch frische Unterwäsche zum Wechseln gehört zum unverzichtbaren Standardrepertoire. Im Bad kommt es manchmal zu unangenehmen Gerüchen. Ein Geruchsneutralisierer beugt dem vor. Besonders bei sitzenden Tätigkeiten ist zudem eine spezielle Unterlage sinnvoll, die Ihren Sitzplatz vor eventuell austretendem Urin schützt.

Medizinischer Fachhandel Würger unterstützt Sie

Bei Inkontinenz ist es wichtig, einen zuverlässigen Partner an Ihrer Seite zu haben. Der medizinische Fachhandel Würger ist seit Jahren Ihr Experte in Bochum und berät Sie zu Hilfsmitteln.

