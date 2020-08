Richtige Hautpflege im Sommer

Trockene Luft, hohe Hitze und starke UV-Strahlung belasten die Haut. Mit der richtigen Pflege halten Sie Ihre Haut gesund.

Sonnenschutz verwenden

Fast jedem ist das schonmal passiert: Nach einem ausgiebigen Sonnenbad, entdecken wir am Abend eine böse Überraschung – unsere Haut ist knallrot. Einen Sonnenbrand sollten Sie allerdings nicht auf die leichte Schulter nehmen. Jeder Sonnenbrand steigert das Risiko, später an Hautkrebs zu erkranken. Doch auch wenn Sie keine sichtbaren Symptome zeigen, kann die Haut trotzdem bleibenden Schaden nehmen. Besonders im Sommer sollten Sie daher auf ausreichenden Sonnenschutz achten. Dazu gehört eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor sowie bedeckende Kleidung. Gerade die Mittagssonne unterschätzen viele häufig. Sie sollte besser gemieden werden. Textilien schützen übrigens nicht zwangsläufig vor der Sonne: Während dichter Denimstoff die Haut von UV-Strahlen abschirmt, schützen Leinen und Baumwolle nur bedingt.

Feuchtigkeitscremes benutzen

Nach einem Tag voller UV-Belastung, muss sich die Haut regenerieren. Auch Schwitzen ist eine Belastung, da es die Haut austrocknet. Eine gute Feuchtigkeitscreme hilft der Haut, neue Kraft zu gewinnen. Die beste Wahl ist im Sommer eine leichte Creme oder ein Serum. Stark fetthaltige Cremes auf Erdölbasis verstopfen die Poren und sind bei der Hitze eher kontraproduktiv. Lotionen auf Aloe-Vera-Basis und Vitamin-C-Seren sind besonders leicht und geben der Haut Pflege und Feuchtigkeit. Spezielle After-Sun-Lotionen geben der Haut zusätzliche Pflege nach einem anstrengenden Sonnenbad.

Viel Wasser trinken

Der menschliche Körper besteht zu zwei Dritteln aus Wasser. Da im Sommer der Wasserverbrauch durch die Hitze steigt, müssen Sie umso mehr Wasser zu sich nehmen. Wassermangel ist nicht nur gefährlich für Gehirn und Kreislauf, sondern äußert sich auch in trockener und rissiger Haut. Achten Sie daher darauf, regelmäßig und ausreichend zu trinken.

