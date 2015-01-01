  • FAVORITE Restaurant in Mainz mit neuem Küchenchef Aniello Casalino und Michelin-Stern ausgezeichnet

    Aniello Casalino übernimmt die Küche im FAVORITE Restaurant in Mainz und bringt mediterrane Finesse in das Michelin-prämierte Gourmet-Konzept.

    Das FAVORITE Restaurant im gleichnamigen Parkhotel in Mainz zählt zu den renommiertesten Adressen der gehobenen Gastronomie in Rheinland-Pfalz. Seit Ende August steht mit Aniello Casalino ein neuer Küchenchef am Herd des mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Gourmetrestaurants. Der 31-jährige Spitzenkoch bringt internationale Erfahrung und eine kreative Handschrift mit mediterranen, französischen und regionalen Einflüssen in die Küche des Hauses.

    Mediterrane Kreativität in neuer kulinarischer Handschrift

    Aniello Casalino war zuvor unter anderem im legendären Hotel Traube Tonbach sowie im römischen Drei-Sterne-Restaurant La Pergola tätig. Im FAVORITE Restaurant setzt er auf hochwertige, saisonale Zutaten und kombiniert mediterrane Aromen mit französischer Finesse. Seine Gerichte spiegeln seine moderne Interpretation klassischer Geschmackswelten wider. Ergänzt wird das Angebot durch ein vegetarisches Menü sowie ein durchdachtes Lunch-Konzept.

    Ausgezeichnete Küche in stilvoller Umgebung

    Mit dem Michelin-Stern würdigt der renommierte Restaurantführer die präzise Umsetzung und kreative Qualität der Küche im FAVORITE Restaurant. Die stilvoll-moderne Atmosphäre mit Blick auf den Rhein und den Taunus bietet den passenden Rahmen für ein gehobenes Genusserlebnis. Als Teil des FAVORITE Parkhotels im Mainzer Stadtpark steht das Restaurant für eine hochwertige Gastronomie, die fest in der Region verwurzelt ist. Geführt von der Familie Barth, bringt das Haus seit vielen Jahren kulinarische Vision, Traditionsbewusstsein und ein ausgeprägtes Gespür für Gastfreundschaft zusammen. Dieses Zusammenspiel macht es zu einer Adresse, an der anspruchsvolle Feinschmecker und Feinschmeckerinnen ebenso auf ihre Kosten kommen wie Gäste, die besondere Momente in exklusiver Umgebung schätzen.

    Anfahrt und Kontakt

    Das FAVORITE Restaurant im FAVORITE Parkhotel bietet kreative Gourmetküche mit mediterranen Akzenten in eleganter Umgebung. In der Karl-Weiser-Straße 1 in 55131 Mainz genießen Gäste ein mehrfach ausgezeichnetes kulinarisches Erlebnis mit Blick auf den Rhein. Reservierungen können telefonisch oder über das Kontaktformular der Website getätigt werden.

