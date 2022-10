Entspannen, abschalten und erholen – Wellnesshotel in Mainz

Eine Nacht im Wellnessparadies und der eigene Körper verspürt direkt Erholung. Das FAVORITE Parkhotel in Mainz ist der ideale Ort, um Körper und Geist runterzufahren und zu entspannen.

Wellness bedeutet Ruhe, Gelassenheit und völlige Erholung. Im Alltag fällt es oft schwer, abzuschalten und Sorgen oder Gedanken komplett beiseite zu schieben. Das FAVORITE Parkhotel bietet einen erholsamen Aufenthalt, um die Seele baumeln zu lassen. Es kann ein vertrauter romantischer Urlaub zu zweit werden oder auch eine entspannte Zeit mit der Freundesgruppe. Im 4- Sterne Superior Wellnesshotel inmitten von Mainz fehlt es den Gästen an nichts.

Die Seele baumeln lassen im Wellness- und Spa-Bereich

Die Erholungslandschaft im FAVORITE Parkhotel ist ein perfekter Ort zum Entspannen. Das Hotel verfügt über ein Rooftop Spa mit Blick über die Dächer von Mainz. Neben der einmaligen Aussicht können die Gäste einen Indoor-Pool, einen Whirlpool, eine Erlebnisdusche und beheizbare Liegen nutzen, um völlige Gelassenheit zu erlangen. Erholung finden die Gäste auch in der Sauna oder im römischen Dampfbad – die feuchtwarme Luft ist wohltuend für den gesamten Körper.

Des Weiteren können die Gäste es sich bei einer Massage- oder Beauty-Anwendung gut gehen lassen. Professionelle und erfahrene Masseure und Masseurinnen entlasten den Körper mit einer Rücken-, Ganzkörper- oder Hot-Stone-Massage. Beauty-Behandlungen können die Gäste des Wellnesshotels in der Mainzer Altstadt in Anspruch nehmen. Das Personal hilft bei der Terminvereinbarung.

Für manche Gäste gehören Bewegung und Fitness ebenfalls zur Wellness-Auszeit mit dazu. Das private Fitnessstudio des Hotels bietet eine große Auswahl an Geräten mit einem weiten Ausblick über Mainz.

Kulinarische Momente genießen

Zu einem entspannten Aufenthalt im FAVORITE Parkhotel gehören auch kulinarische Köstlichkeiten. In dem Sternerestaurant erleben die Gäste außergewöhnliche und einmalige Kreationen, die puren Genuss und Freude hervorrufen. Zudem können die Gäste an den Sommertagen auf der Panoramaterrasse Platz nehmen und die vielfältigen Gourmet-Gerichte genießen.

Ebenso laden ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, ein gemütlicher Biergarten sowie eine hauseigene Weinbar die Gäste zu einem unbeschwerten und sorgenfreien Aufenthalt ein.

Weitere Aktivitäten

Um die Auszeit mit kleinen Aktivitäten zu verknüpfen, bietet das Hotel einen idealen Ausgangspunkt. Gäste können die wundervolle Natur Rheinhessens zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden, kulinarische Workshops wie einen Kochkurs im hauseigenen Hotelrestaurant belegen oder auch durch die Altstadt von Mainz schlendern. Im FAVORITE Parkhotel kann man verschiedene Aktivitäten buchen und sich informieren, was es aktuell für Ausflugsmöglichkeiten gibt.

Eine Wellness-Auszeit in Mainz

Ob für eine Nacht, einen Wochenendtrip oder eine ganze Woche – die Wohlfühloase bietet Möglichkeiten für alle Optionen. Die Zimmer und Suiten sind modern, luxuriös sowie geräumig und bieten einen privaten Rückzugsort. Direkt am Mainzer Stadtpark und am Rheinufer bietet das Wellnesshotel trotz der Lage im Zentrum eine Auszeit vom hektischen Stadtleben. Bei Fragen zum Hotel oder einer Buchung kann man sich beim Empfang unter der Nummer 06131 80 15 0 melden oder eine E-Mail an empfang@favorite-mainz.de schreiben. Der geplante Aufenthalt kann einfach online gebucht und verwaltet werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Favorite Parkhotel GmbH

Frau Julia Barth

Karl-Weiser-Straße 1

55131 Mainz

Deutschland

fon ..: 06131 80 15 0

web ..: https://favorite-mainz.de/

email : empfang@favorite-mainz.de

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Alexander Graf

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sketchnoting-Workshop: Visualisierung für agile Thinkers