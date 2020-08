Dr. Christine Figgener wird Botschafterin des World Cleanup Day 2020

Der World Cleanup Day 2020, die bisher größte Bottom-Up-Bürgerbewegung der Welt zur Beseitigung von Umweltverschmutzung, findet in diesem Jahr am 19. September statt.

Als World Cleanup Day 2020 Ambassador wird sich erstmals Dr. Christine Figgener für den weltweiten Aktionstag in Deutschland engagieren. Die gebürtige Deutsche und mittlerweile in den USA für die Footprint Foundation tätige Meeresbiologin erklärt ihr Engagement wie folgt:

„Wir befinden uns in einer Plastikpandemie. Seit Jahren bin ich Zeugin der zerstörenden Wirkung von Plastik in unseren Meeren und bei unseren Tieren und es wird immer klarer das auch unsere Gesundheit direkt gefährdet ist. Um das Ruder herumzureißen, müssen wir massive Gegenmaßnahmen ergreifen und so viele Menschen wie möglich weltweit auf das Problem aufmerksam machen und mobilisieren.

Der World Cleanup Day ist genau die Art von globaler Plattform, die das erreichen kann. Darum bin ich dabei.“

Der World Cleanup Day ist ein Projekt der Bürgerbewegung „Let’s Do It World!“, die 2008 in Estland entstanden ist, als 50.000 Menschen an einem Tag gemeinsam das gesamte Land von illegal entsorgtem Müll befreiten. 2019 beteiligten sich 21 Millionen Menschen weltweit am World Cleanup Day und setzten durch ihre Cleanups ein starkes Zeichen für eine saubere, gesunde und müllfreie Umwelt. In diesem Jahr findet der Aktionstag aus gegebenem Anlass unter besonderen Bedingungen statt. Behördliche Vorgaben zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie werden zusätzlich zu den üblichen Sicherheitsempfehlungen zur Durchführung von Cleanups eingehalten.

Videoaufruf WCD Ambassador Dr. Christine Figgener Deutsch: https://youtu.be/TugHe1kYVH8

Videoaufruf WCD Ambassador Dr. Christine Figgener Englisch: https://youtu.be/8Wv9WqsAyt4

Weitere Informationen:

Deutschland: www.worldcleanupday.de

International: www.worldcleanupday.org

Ansprechpartner Deutschland:

World Cleanup Day Deutschland

c/o Let’s Do It! Germany e.V.

Poststraße 7

98559 Oberhof

Tel.: 0175-2014034

E-Mail: info@worldcleanupday.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Let’s Do It! Germany e.V.

Herr Holger Holland

Poststraße 7

98559 Oberhof

Deutschland

fon ..: 01752014034

web ..: http://www.worldcleanupday.de

email : info@worldcleanupday.de

Die bundesweite Koordination des World Cleanup Days hat der gemeinnützige Verein Let’s Do It! Germany e.V. übernommen. Der Verein ist die Schnittstelle zur weltweiten Bewegung Let’s Do It! World und koordiniert die Initiierung und Vernetzung von internationalen Partnern, lokalen Aktionsgruppen und ist für deutschlandweite Kampagne verantwortlich. Die Idee ist, in Deutschland den World Cleanup Day jährlich am dritten Samsatg im September langfristig zu etablieren.

Pressekontakt:

Let’s Do It! Germany e.V.

Herr Philipp Kardinahl

Kurfürstenstraße 60

10785 Berlin

fon ..: +49 (0) 36842 – 429 789

web ..: http://www.worldcleanupday.de

email : presse@worldcleanupday.de

