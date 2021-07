Dr. Holzinger schafft Lösungen für private Innenräume

Das Heinsberger Familienunternehmer Dr. Holzinger entwickelt für private wie unternehmerische Anforderungen gleichermaßen individuelle Raumkonzepte.

Das Privathaus ist für die allermeisten Menschen der Rückzugs- und Wohlfühlort schlechthin. Ob Bad, Schlaf- und Wohnraum oder Homeoffice: Das Privathaus soll gut aufteilt und ausgestattet sein und individuell und zukunftsorientiert gestaltet sein. Auf diese Weise werden sämtliche Ansprüche der Bewohner bestmöglich miteinander in Einklang gebracht und für alle Lebenssituationen praktische und zugleich komfortable Raumlösungen mit individuellem Anspruch zu schaffen. Dazu kann auch gehören, in Zeiten der sich weiter entwickelnden Remote Work- und New Work-Konzepte eine perfekte Symbiose aus Leben und Arbeiten zu schaffen.

Das Wichtige daran: Es geht um die ganzheitliche Gestaltung sämtlicher privater Innenräume, von der Planung der Räume über die Herstellung der Möbel und das Innendesign bis hin zur technischen Umsetzung der gesamten Elektrik und Lichtplanung. „Diese individuellen Lösungen abgestimmt auf den konkreten technischen und räumlichen Bedarf zu entwickeln und mit den vorhandenen Möglichkeiten in Einklang zu bringen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die vielfältige Kompetenzen von der Planung bis zur Umsetzung erfordert. Es kommt darauf an, Architektur und Handwerk bestmöglich zu kombinieren. Das gilt für gehobene private Ansprüche natürlich genauso wie für unternehmerische Belange“, sagt Marcel Schuckel, Diplom-Architekt und Geschäftsführer von Dr. Holzinger. Das Familienunternehmen aus Heinsberg hat sich unter dem Motto „Wir schaffen Räume“ auf die Raumkonzeption mit einem 360 Grad-Anspruch spezialisiert und ist vorrangig im gesamten Kreis Heinsberg, in Aachen, Mönchengladbach und dem Kreis Viersen aktiv.

Marcel Schuckel weiß aus Erfahrung, dass sich nach rund zehn Jahren in der Regel nicht nur die Ausstattung privater Räume etwas abgelebt, sondern vor allem auch die Anforderungen an die Raumaufteilung, die Laufwege und die Kommunikationsmöglichkeiten verändert hätten. Das klinge zwar sehr komplex, sei aber letztlich ganz einfach: „Die Kinder sind ausgezogen, sodass Räume zusammengelegt werden sollen, vielleicht braucht der Selbstständige im Homeoffice einen separaten Empfangsraum oder in verschiedene Räume sollen individuelle Einbauschränke umgesetzt werden. Das verstehen wir unter unserem Motto Wir schaffen Räume.“ Daher sei es wichtig, dass Menschen nicht einfach neue Möbel anschafften. Sie sollten sich eingehende Gedanken über die Konzeption und die Gesamtarchitektur der Räumlichkeiten machen und dann erst an Schreibtische, Einbauschränke etc. denken.

Apropos Gestaltung der Arbeitsplätze: Eine gute Ergonomie sorgt für gute Arbeit und Entlastung bei einem langen Arbeitstag. Somit lässt sich ein guter Ansatz finden, worauf beim Einkauf geachtet werden sollte. Bei den Möbeln ist wichtig, dass die Nutzer auch wirklich sinnvoll arbeiten können. Dokumente müssen untergebracht, der PC versteckt und ausreichend Stauraum geschaffen werden. Nichts ist ärgerlicher, als wenn sich nach der Errichtung des Büros herausstellt, dass zu wenig Lagerfläche an den Arbeitsplätzen vorhanden ist und diese nun auf Kosten der Laufwege und generellen Optik des Büros zusätzlich geschaffen werden muss.

Daher bestehe die Kernaufgabe von Dr. Holzinger zunächst in der Analyse der örtlichen Gegebenheiten und dann in der Planung der Ziele unter Einbeziehung aller individuellen Wünsche des Unternehmers. Erst dann gehe es um die Produktion der Möbel, die Dr. Holzinger in eigener Werkstatt herstelle. „Uns geht es im Rahmen unserer 360 Grad Raumkonzeption um einen Full Service für unsere Kunden, die bis zur Aufstellung der gefertigten Möbel reicht. Wir lassen keinen Unternehmer mit seinen Anforderungen allein. Dazu gehört auch die notwendige Haustechnik. Wir entwickeln dafür das Konzept, dass die Fachbetriebe dann unter unserer Führung umsetzen. Das machen wir in der Modernisierung und Revitalisierung von Immobilien als auch bei Neubauprojekten.“

Über Dr. Holzinger – „Wir schaffen Räume“

Die Dr. Holzinger GmbH ist ein 1966 gegründetes Familienunternehmen mit Sitz in Heinsberg und international tätige Spezialistin für Entwicklung, Bau und Logistik von Messeständen sowie die umfassende gewerbliche und private Raumkonzeption über alle Gewerke hinweg. Unter dem Motto „Wir schaffen Räume“ konzipieren Diplom-Architekt Marcel Schuckel und sein Team individuelle Komplettlösungen im Innenausbau und Möbelbau. Dafür erbringt Dr. Holzinger zahlreiche Leistungen im Innenausbau beziehungsweise koordiniert die benötigten Gewerke. Die Einrichtungsgegenstände (Schreibtische, Schränke, Kommunikationsinseln, Empfangsbereiche, Präsentationswände etc.) werden in der eigenen Werkstatt nach den individuellen Maßgaben gefertigt, sodass sie genau den Anforderungen der Raumplanung und -konzeption entsprechen. Die Dr. Holzinger GmbH verfügt über weitreichende Erfahrung in der Gestaltung von Praxen, Kanzleien, Einzelhandelsflächen und Showrooms. Das Design ist ein existenzieller Bestandteil der Marke und ein Anker in der Wahrnehmung eines Unternehmens. Das Wesen des Unternehmens und die Gestaltung und der Aufbau des Innenraums müssen zusammenpassen, damit Unternehmen eine bestimmte Botschaft transportieren und ihre Individualität repräsentieren können. Das Leistungsversprechen „Wir schaffen Räume“ trägt damit zur Verstärkung der Corporate Identity bei. Im Fokus steht zudem, durch die individuelle architektonische und technische Neuausstattung der Räume und Arbeitsplätze eine gelungene Symbiose von Leben und Arbeiten zu schaffen und die Potenzialentfaltung eines jeden einzelnen Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Das folgt dem Verständnis von New Work und der Arbeitswelt 4.0 als Mittel, mit dem sich der Mensch als freies Individuum verwirklichen kann. Diese Konzepte ermöglichen eine gelungene Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Kunden und stellt eine motivierende, wertschätzende Arbeitsatmosphäre her. Die Dr. Holzinger GmbH entwickelt darüber hinaus standardisierte Home Office- und Remote Work-Lösungen, um die Effizienz, Innovation und Ergonomie heimischer Arbeitsplätze zu heben und den Weg in die Arbeitswelt der Zukunft zu begleiten. Weitere Informationen unter https://drholzinger.de

