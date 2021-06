Dr. Holzinger: Innovative Design- und Architekturlösungen

Das Heinsberger Familienunternehmen Dr. Holzinger setzt unter dem Motto „Wir schaffen Räume“ auf die Raumgestaltung mit einem umfassenden Lösungsanspruch für private und gewerbliche Kunden.

Ob Praxis, Kanzlei, Show Room oder Verkaufsfläche, ob Privathaus, Ferienimmobilie oder Homeoffice: Menschen suchen in allen Lebenssituation praktische und zugleich komfortable Raumlösungen mit individuellem Anspruch. Unternehmer möchten durch die Raumgestaltung eine bestimmte Botschaft transportieren, ihre Individualität repräsentieren, Emotionen und Interesse der Besucher wecken und eine gelungene Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Kunden ermöglichen, Privatpersonen wollen sich vor allem wohlfühlen und ihren persönlichen Stil transportieren.

„Diese individuellen Lösungen abgestimmt auf den konkreten technischen und räumlichen Bedarf zu entwickeln und mit den vorhandenen Möglichkeiten in Einklang zu bringen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die vielfältige Kompetenzen von der Planung bis zur Umsetzung erfordert. Es kommt darauf an, Architektur und Handwerk bestmöglich zu kombinieren. Das gilt für private wie unternehmerische Anforderungen gleichermaßen“, sagt Marcel Schuckel, Diplom-Architekt und Geschäftsführer von Dr. Holzinger. Das Familienunternehmen aus Heinsberg hat sich unter dem Motto „Wir schaffen Räume“ auf die Raumkonzeption mit einem 360 Grad-Anspruch spezialisiert und ist vorrangig im gesamten Kreis Heinsberg, in Aachen, Mönchengladbach und dem Kreis Viersen aktiv (https://drholzinger.de).

Das bedeutet nichts anderes, als den gesamten Prozess der Errichtung beziehungsweise Modernisierung neuer Räume zu begleiten. Beginnend mit der Besprechung der jeweiligen Wünsche über die Begehung und Planung vor Ort, Design-Entwurf und Herstellung der benötigten Produkte in eigener Werkstatt bis zur Umsetzung und Gestaltung in den Räumlichkeiten bleibt das Dr. Holzinger-Team die ganze Zeit über an der Seite des Kunden und bindet für optimale Ergebnisse auch Fachgewerke aus dem etablierten Netzwerk ein. „Der Anspruch ist es, Innenräume komplett zu errichten inklusive der gesamten Elektrik und Lichttechnik. Wir entwickeln dafür das Konzept, dass die Fachbetriebe dann unter unserer Führung umsetzen. Das machen wir in der Modernisierung und Revitalisierung von Immobilien als auch bei Neubauprojekten“, betont Marcel Schuckel.

Während es in Privaträumen vor allem auf den Geschmack des Eigentümers ankomme und manchmal der Austausch eines bestimmten zentralen Einrichtungsgegenstands schon für eine Optimierung ausreiche, beobachtet Marcel Schuckel bei Unternehmen bisweilen komplexere Anforderungen. Nach rund zehn Jahren hätte sich in der Regel nicht nur die Büroausstattung etwas abgelebt, sondern vor allem auch die Anforderungen an die Raumaufteilung, die Laufwege und die Kommunikationsmöglichkeiten verändert. „Daher ist es wichtig, dass Unternehmer nicht einfach neue Möbel anschaffen. Sie sollten sich eingehende Gedanken über die Konzeption und die Gesamtarchitektur der Räumlichkeiten machen und dann erst an Schreibtische etc. denken. Wer nicht weiß, wie die Möbel aufgestellt werden, welche Kommunikationstreffpunkte benötigt werden und wie Besucher und Kunden am besten empfangen und durch das Unternehmen geführt werden, kann noch so teure Möbel kaufen – er wird damit keinen nachhaltigen Erfolg haben“, weiß der erfahrene Architekt aus der Praxis.

Daher ist es die Kernaufgabe eines Unternehmers, sich gemeinsam mit seinem Berater auf Basis seiner Wünsche und Vorstellungen die Möglichkeiten vor Ort zu analysieren und dann die Umsetzung zu planen. Das geht indes nur mit offenem Visier: Wenn sich bestimmte Wünsche nicht realisieren lassen oder Design-Vorstellungen sich negativ auf die Funktionalität auswirken können, muss genügend Vertrauen zwischen Unternehmer und Berater herrschen, dies auch anzusprechen und eine Lösung dafür zu finden. Dann steht einer erfolgreichen Raumkonzeption nichts im Wege.

„Für uns ist das Motto ,Wir schaffen Räume‘ Versprechen und Verpflichtung zugleich. Wir sehen einen Raum immer als Gesamtkonzept und Zusammenspiel vielfältiger architektonischer und handwerklicher Elemente, die immer zusammen gedacht, entwickelt und umgesetzt werden müssen. Ein perfektes Zusammenspiel aus Architektur und anspruchsvoller Ausstattung verleihen dem Raum den entscheidenden Vorteil und Mehrwert.“

Über Dr. Holzinger – „Wir schaffen Räume“

Die Dr. Holzinger GmbH ist ein 1966 gegründetes Familienunternehmen mit Sitz in Heinsberg und international tätige Spezialistin für Entwicklung, Bau und Logistik von Messeständen sowie die umfassende gewerbliche und private Raumkonzeption über alle Gewerke hinweg. Unter dem Motto „Wir schaffen Räume“ konzipieren Diplom-Architekt Marcel Schuckel und sein Team individuelle Komplettlösungen im Innenausbau und Möbelbau. Dafür erbringt Dr. Holzinger zahlreiche Leistungen im Innenausbau beziehungsweise koordiniert die benötigten Gewerke. Die Einrichtungsgegenstände (Schreibtische, Schränke, Kommunikationsinseln, Empfangsbereiche, Präsentationswände etc.) werden in der eigenen Werkstatt nach den individuellen Maßgaben gefertigt, sodass sie genau den Anforderungen der Raumplanung und -konzeption entsprechen. Die Dr. Holzinger GmbH verfügt über weitreichende Erfahrung in der Gestaltung von Praxen, Kanzleien, Einzelhandelsflächen und Show Rooms. Das Design ist ein existenzieller Bestandteil der Marke und ein Anker in der Wahrnehmung eines Unternehmens. Das Wesen des Unternehmens und die Gestaltung und der Aufbau des Innenraums müssen zusammenpassen, damit Unternehmen eine bestimmte Botschaft transportieren und ihre Individualität repräsentieren können. Das Leistungsversprechen „Wir schaffen Räume“ trägt damit zur Verstärkung der Corporate Identity bei. Im Fokus steht zudem, durch die individuelle architektonische und technische Neuausstattung der Räume und Arbeitsplätze eine gelungene Symbiose von Leben und Arbeiten zu schaffen und die Potenzialentfaltung eines jeden einzelnen Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Das folgt dem Verständnis von New Work und der Arbeitswelt 4.0 als Mittel, mit dem sich der Mensch als freies Individuum verwirklichen kann. Diese Konzepte ermöglichen eine gelungene Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Kunden und stellt eine motivierende, wertschätzende Arbeitsatmosphäre her. Die Dr. Holzinger GmbH entwickelt darüber hinaus standardisierte Home Office- und Remote Work-Lösungen, um die Effizienz, Innovation und Ergonomie heimischer Arbeitsplätze zu heben und den Weg in die Arbeitswelt der Zukunft zu begleiten. Weitere Informationen unter https://drholzinger.de

