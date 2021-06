Debütautor Peter Jansen: „,SchubsEngel – Licht und Gedicht“‚ ist mein Herzensprojekt“

Das literarische Erstlingswerk „SchubsEngel – Licht und Gedicht“ des Brüggener Autors Peter Jansen ist randvoll mit liebevollen und achtsamen Gedichten und einer Kurzgeschichte voller Hoffnung.

Spiritualität und Energie, Positivität und Achtsamkeit, Leichtigkeit, Hoffnung und Humor: Mit diesen Begriffen beschreibt der IT- und Resilienzberater Peter Jansen aus der Burggemeinde Brüggen am Mittleren Niederrhein sein literarisches Erstlingswerk „SchubsEngel – Licht und Gedicht“. Es ist ein anderes Werk, als der Leser von Gedichten und Kurzgeschichten üblicherweise gewohnt ist. „SchubsEngel – Licht und Gedicht“ ist randvoll mit liebevollen und achtsamen Gedichten und einer Kurzgeschichte voller Hoffnung in dieser anspruchsvollen Zeit. Viele der Texte sind in der ersten, sehr bedrückenden und anstrengenden Phase der Covid-19-Pandemie finalisiert worden und wollen daher, wie Peter Jansen es ausdrückt, positive und lichtvolle Gedanken ohne erhobenen Zeigefinger vermitteln und liebevoll näherbringen. Sie sind gewürzt mit einer Prise Humor, um die vermeintliche Schwere mancher Themen mit einer Spur Leichtigkeit zu versehen.

Enthalten in „SchubsEngel – Licht und Gedicht“ sind viele Gedichte ab den Jahren 2014 bis 2020. Besondere Aktualität hat die Geschichte „Die Seuche“. Darin verarbeitet er, angelehnt an Franz Kafkas berühmter Prosatext „Vor dem Gesetz“. Die Handlung besteht darin, dass ein „Mann vom Lande“ vergeblich versucht, den Eintritt in das Gesetz zu erlangen, das von einem Türhüter bewacht wird. Auch in „Die Seuche“ beschreibt Peter Jansen die Begebenheit eines Mannes, der in einer Seuche an einem Tor abgewiesen wird – und sich dann, ganz im Sinne von Hoffnung und positivem Lebensgefühl, als Heiler herausstellt und einem kleinen Mädchen seine Gesundheit wiedergibt.

Peter Jansen sagt zu seiner Motivation, „SchubsEngel – Licht und Gedicht“ zu schreiben: „Spiritualität und Energie, eigene Erkenntnisse, sowie meinen Rückblick auf über 25 Jahre Arbeit mit Menschen allen Couleurs, als auch jahrelange Kontakte zu sehr licht- und liebevollen Menschen, waren wichtige Quellen der Inspiration für mich. ,SchubsEngel – Licht und Gedicht ‚ ist mein Herzensprojekt. Viele Gedichte mir nahestehenden Menschen gewidmet und jeder kann und darf sich darin wiederfinden. Eine Anregung zum Nachdenken und sich Einfühlen, als Inspiration für sich selbst oder zum Verschenken an andere, die einer Person nahestehen.“ Sein Wunsch als Autor lautet: „Nimm das Leben und diese Zeilen wichtig, aber nicht allzu ernst und begegne den Zeilen, die Dich betreffen mit Güte und Geduld. Wenn meine Gedichte die Leser berühren, neugierig machen, zum Nachdenken anregen, betroffen machen und vielleicht auch etwas provozieren, dann habe ich mein Ziel zu 100 Prozent erreicht.“

Das Buch hat 172 Seiten und kostet als Taschenbuch 9,80 Euro (ISBN: 979-8503210262), als E-Book 8,90 Euro. Es ist im Buchhandel und bei Amazon.de erhältlich. Auf der Website https://schubsengel.info/buecher/ sind nicht nur viele Texte frei verfügbar, stellt Peter Jansen auch ein „Poetry Workbook“ zum kostenlosen Download zur Verfügung. Darin können Leser zu den einzelnen Gedichten ihre eigenen Gedanken niederschreiben und sich vor allem mit den Fragen „Welcher Absatz oder Teil des Gedichtes hat mich besonders bewegt/berührt?“, „Was will mir dies sagen und was steckt dahinter?“ und „Was möchte ich damit tun?“

Über Peter Jansen / „SchubsEngel“

Über Peter Jansen / „SchubsEngel"

