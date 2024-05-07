  • Dr. Markus Arendt verlässt den Vorstand der Hoenle AG

    Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

    Gilching (IRW-Press/14.09.2025) – Mit Wirkung zum Ablauf des 14.09.2025 wird Dr. Markus Arendt aus dem Vorstand der Hoenle AG abberufen. Der Aufsichtsrat der Hoenle AG entsendet Dr. Franz Richter, der derzeit das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden der Hoenle AG ausübt, zum 01.10.2025 als Nachfolger in den Vorstand. Während dieser Zeit ruht sein Amt als Aufsichtsrat.

    Der Wechsel erfolgt aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die strategische Ausrichtung und Schwerpunktsetzung der Firmengruppe. Die Realisierung des geplanten Wachstums und die gleichzeitige Umsetzung der eingeleiteten Maßnahmen zur Profitabilitätssteigerung sind und bleiben zentrale Aufgabenfelder. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Arendt für seine Tätigkeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

    Weitere Informationen zu Dr. Franz Richter finden Sie hier.

    www.hoenle.de/investoren/management-service

    Über HoenleDie Hoenle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gilching. Die Hoenle Gruppe entwickelt mit 600 Beschäftigten innovative Lösungen mit dem Schwerpunkt UV-Technologie für unterschiedlichste industrielle Einsatzbereiche. Ein Geschäftsbereich beinhaltet die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Geräte zur Klebstoffhärtung. Ferner werden Systeme für die Farb- und Lacktrocknung für die Druck- und Beschichtungsindustrie hergestellt. Ein weiteres Geschäftsfeld befasst sich mit der umweltfreundlichen Entkeimung von Wasser, Luft und Oberflächen. Die Hoenle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften und Partnerunternehmen vertreten.

    (Ende)

    Aussender: Dr. Hönle AG
    Adresse: Nicolaus-Otto-Str. 2, 82205 Gilching
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Peter Weinert
    Tel.: +49 8105 2083 173
    E-Mail: peter.weinert@hoenle.de
    Website: www.hoenle.de

    ISIN(s): DE0005157101 (Aktie)
    Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Dr. Hönle AG
    Peter Weinert
    Lochhamer Schlag 1
    82166 Gräfelfing/München
    Deutschland

    email : peter.weinert@hoenle.de

    Pressekontakt:

    Dr. Hönle AG
    Peter Weinert
    Lochhamer Schlag 1
    82166 Gräfelfing/München

    email : peter.weinert@hoenle.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Markus Arendt nimmt seine Tätigkeit im Vorstand der Dr. Hönle AG auf
      Gilching (IRW-Press/07.05.2024) – Dr. Markus Arendt hat, wie geplant, am 1. Mai 2024 seine Tätigkeit als Vorstand bei der Dr. Hönle AG aufgenommen. Er folgt Dr. Franz Richter, der vom...

    2. Katrin Hammerich verlässt den Vorstand der ÖKOWORLD AG
      Hilden (IRW-Press/24.04.2025) – Hilden, 24. April 2025 Katrin Hammerich verlässt auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen den Vorstand der ÖKOWORLD, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen....

    3. Torsten Müller verlässt den Vorstand der ÖKOWORLD AG
      Hilden (IRW-Press/07.01.2025) – Hilden, 7. Januar 2025 – Torsten Müller, Vorstand der ÖKOWORLD AG, hat sich mit dem Aufsichtsrat darauf verständigt, seinen Vorstandsvertrag vorzeitig aufzulösen. Er ist zum 31. Dezember...

    4. Hönle Gruppe passt Prognose für Geschäftsjahr 2024/25 an
      Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Gilching (IRW-Press/05.08.2025) – Der Vorstand hatte für die Hönle Gruppe für das Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von 95 Mio. bis 105 Mio. und...

    5. Robert Stark wird neuer Finanzvorstand der Dr. Hönle AG
      Gilching (IRW-Press/06.08.2024) – Der Aufsichtsrat der Dr. Hönle hat in der Sitzung vom 02.08.2024 beschlossen, Robert Stark mit Wirkung zum 01.10.2024 zum Mitglied des Vorstands der Dr. Hönle AG zu...

    6. Hönle Gruppe bestätigt positives operatives Ergebnis für Geschäftsjahr 2023/24, Sondereffekte belasten jedoch EBIT
      Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Gilching (IRW-Press/21.11.2024) – Der Vorstand hatte für die Hönle Gruppe für das Geschäftsjahr 2023/24 einen Umsatz von etwa 100 Mio. und ein positives...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.