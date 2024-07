Dr. Ram Petter berät NurExone: „Exosomen könnten ein Wunder für SCI-Patienten sein“

Dr. Ram Petter, ein profunder Experte auf dem Gebiet der Biotechnologie und Biopharmazie, hat kürzlich eine Rolle als Berater von NurExone Biologic Inc (ISIN: CA67059R1091) angenommen, um potenzielle Forschungs- und Entwicklungskooperationen und Geschäftspartnerschaften zu erkunden. In einem Interview erklärt er, warum er sich dazu entschieden hat, dieses junge, innovative biopharmazeutische Unternehmen im Bereich der Exosomen zu unterstützen und welche Visionen er für die Zukunft von NurExone hat.

Ein erster, bleibender Eindruck

Ich kenne NurExone schon seit einiger Zeit durch gemeinsame Kontakte in der Industrie, sagt Dr. Petter. Von Anfang an war ich von dem jungen und motivierten Managementteam beeindruckt, insbesondere von Dr. Lior Shaltiel. Ihre Energie und ihr Engagement sind ansteckend und inspirierend. Dr. Petter betont, dass ihn nicht nur die Dynamik des Teams angezogen hat, sondern auch die bahnbrechende Exosomen-Technologie, die NurExone entwickelt.

Exosomen-Technologie für die Regeneration und Wiederherstellung von Nerven

Die revolutionäre Exosomen-Technologie von NurExone ;liegt mir besonders am Herzen, betont Dr. Petter. Da ich mir der Herausforderungen, die Rückenmarksverletzungen (SCI) mit sich bringen, und der Auswirkungen auf das Leben der Patienten bewusst bin, unterstütze ich jede Entwicklung, die diesem ungedeckten klinischen Bedarf gerecht werden kann. Es gibt derzeit keine wirksame Therapie für diese Patienten. Ein besseres Leben durch mehr Mobilität wäre für viele wie ein Wunder. Die Vision von NurExone und die potenziell wertvolle Wirkung der Exosomen-Technologie haben Dr. Petter dazu motiviert, sein Fachwissen in den Bereichen Bio-Operationen, Produkt- und Geschäftsentwicklung anzubieten.

Strategisches Fachwissen unterstützt NurExone

Mit über 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Betrieb, Geschäftsentwicklung und strategische Partnerschaften bei großen Pharmaunternehmen wie Teva Pharmaceuticals Industries (ISIN: US8816242098) bringt Dr. Petter eine Fülle von Wissen und Expertise mit. Ich ich bin überzeugt davon, dass ich NurExone mit meiner Erfahrung unterstützen kann, insbesondere bei der Lizenzierung der ExoTherapy, der vielversprechenden Exosomen-Plattform, an Biopharma- und Pharmaunternehmen, die ein neuartiges Verabreichungssystem für ihre Medikamente suchen, erklärt er. Dr. Petter sieht in der Technologie und den Innovationen von NurExone ein großes Potenzial. Die ExoTherapy-Plattform könnte einen Durchbruch bei der Behandlung von Rückenmarksverletzungen und anderen Erkrankungen des Nervensystems bringen. Mit den richtigen strategischen Partnerschaften und einer soliden Geschäftsentwicklung werden wir in der Lage sein, diese Technologie früher auf den Markt zu bringen und das Leben vieler Menschen möglicherweise verbessern.

Optimistischer Ausblick

Ich bin optimistisch, was die Zukunft von NurExone angeht, fasst Dr. Petter zusammen. ; Die Kombination aus einem engagierten Team, innovativer Technologie und strategischer Führung ist ein Erfolgsrezept. Ich freue mich, Teil dieser NurExone-Reise zu sein und das Unternehmen dabei zu unterstützen, gemeinsam neue Maßstäbe in der regenerativen Medizin zu setzen. Die Erfahrung und das Engagement von Dr. Petter könnten entscheidend dazu beitragen, dass die revolutionäre Exosomen-Technologie von NurExone schon bald vielen Menschen mit bisher irreparablen Nervenschäden ein besseres Leben ermöglicht. NurExone Biologic Inc. freut sich entsprechend auf eine solide Zukunft.

———-

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

nurexone.com

Land: Israel & Kanada

