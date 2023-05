Dr. Reuter Investor Relations – CleanTech Lithium: Entwicklung nachhaltiger Lithiumprojekte in Chile

CleanTech Lithium (CTL) will Lithium für die Batterieproduktion aus tief liegenden Wasser-Solen gewinnen. Die Besonderheit gegenüber den herkömmlichen Lithium-Gewinnungs-Methoden: Das Wasser wird nach dem Hochpumpen an die Oberfläche und der anschließenden Extraktion des Lithiums wieder in die tiefliegenden Wasser-Sole zurückgepumpt. Das ist eine ausgesprochen wasserschonende Methode. Denn die derzeit üblichen Methoden lassen das Wasser nach dem Hochpumpen an die Oberfläche in Verdunstungsteich verdunsten. Eine weitere Besonderheit: Die Anlagen zur Lithium-Extraktion in Chile werden mit Solar betrieben. Im Ergebnis hinterlässt der Gesamtprozess von CTL einen sehr geringen CO2-Fußabdruck. Im Interview mit Aldo Boitano, CEO von CleanTech Lithium, erläutert dieser die Projekte in Chile und deren Realisierbarkeit.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70626/TranskriptCTLS1E2.001.png

CleanTech Lithium will bereits 2025 die kommerzielle Produktion aufnehmen. Bitte beschreiben Sie die wesentlichen Meilensteine bis zur Produktion.

Aldo Boitano: Ein wichtiger Schritt ist die Fertigstellung der PFS- wie auch die Machbarkeitsstudie. Der Bau wird voraussichtlich zwischen 9 Monaten und 1 Jahr dauern und soll Ende 2024/Anfang 2025 beginnen. Unser Ziel ist, Ende 2025/Anfang 2026 zu produzieren.

In unserem Projekt Laguna Verde bspw. wollen wir die genutzte Wasser-Sole zu 100% in die unterirdische Sole zurückpumpen. Um dies zu realisieren, benötigen wir eine vollständige hydrologische Studie, die derzeit läuft. Zur selben Zeit versuchen wir den Verbrauch von Süßwasser so weit wie möglich zu reduzieren. Die Scoping-Studie gibt auch Details darüber, wie viel Wasser das Projekt verbraucht und wie viel Wasser recycelt wird.

Das dortige Wasser ist sehr begrenzt und wir arbeiten daran, den Verbrauch bei der Verarbeitung zu reduzieren. Ein Vergleich zu Gewinnung von Lithium durch Verdunstungsteiche: Die Gewinnung von Lithium aus Wasser-Sole durch ein Extraktionsverfahren läuft sehr viel schneller als die Lithiumgewinnung durch Verdunstungsteiche.

Wichtige Herausforderungen sind, alle Genehmigungen vorliegen zu haben. Wir arbeiten hier eng mit der Regierung zusammen. Bspw. in Fragen der Umwelt, dem Recht, die Minen zu betreiben und allen Arbeiten, die vor dem Bau erledigt werden müssen. Wir haben ein sehr erfahrenes Team mit mehr als 20 Leuten in Chile. Mehr als die Hälfte dieser sehr erfahrenen Leute sind Frauen. Dabei haben wir nicht gezielt Frauen gesucht. Wir haben einfach die Besten eingestellt. All das gibt uns Gewissheit, dass wir mit dem Projekt wie geplant fortfahren und das Lithium liefern, welches die Welt braucht.

Gibt es bereits strategische Partner für das Projekt Laguna Verde?

Aldo Boitano: Wir haben absichtlich keine Abnahmevereinbarung oder strategische Minderheitspartner. Wir wurden von großen Unternehmen und Batterieherstellern auf der ganzen Welt angesprochen, insbesondere von japanischen und chinesischen Unternehmen. Aber auch aus anderen Teilen der Welt, wie Europa und USA. Wir möchten mit Ihnen interagieren und strategische Gespräche führen, um Partner zu werden, wenn wir die PFS-Phase beendet haben oder kurz vor dem Abschluss stehen. Unser Vorsitzender Steve Kesler ist sehr bekannt dafür, Projekte vom frühen Startup bis zur Produktion zu bewegen. Die größte Kupfermine ist Candida und die zweitgrößte ist Collahuasi beide mit Sitz in Chile. Dort war er der erste CEO. So verbindet er sich mit uns und den Rest des Boards, da wir gut interagieren. Wir führen diese Gespräche, bis wir ein risikoärmeres Projekt und einen festeren Wert aus der PFS haben. Dies wird Ende des Jahres sein.

Dieses Interview ist Teil einer 6-teiligen Reihe. Das im Original englischsprachige Video-Interview kann hier eingesehen werden: small-microcap.eu/cleantech-lithium-interview-mit-aldo-boitano-ceo-s1e2/. Ebenso finden Sie mehr Informationen auf dieser Seite: small-microcap.eu/cleantech-lithium/.

Sie möchten auf dem Laufenden gehalten werden zu CleanTech Lithum? Schreiben Sie einfach eine Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort: CleanTech Lithium und wir nehmen Sie auf den Verteiler

CleanTech Lithium

ISIN: JE00BPCP3Z37

WKN: A3DHXS

Webseite: ctlithium.com/de/

Land: UK / Chile

