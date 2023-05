Mit großen Premium Wandbildern die besten Eindrücke und Emotionen nach Hause holen

Bilder transportieren Emotionen, große Bilder erzeugen große Emotionen. Bei Fineart-Panorama gibt es dafür großformatige LED beleuchtete und klassische Galerie Wandbilder sowie LED-Küchenrückwände.

19.05.2023 – Großformatige Wandbilder und Küchenrückwände mit besonderer Wirkung.

Großformatige Wandbilder werden immer beliebter, und sind das Nonplusultra in modernen Wohnungen, Büros, Veranstaltungsräumen und Hotels. Die Wirkung solcher Wandbilder, die auch als beleuchtete LED-Glas Küchenrückwände erhältlich sind, ist unbeschreiblich.

Panoramabilder bieten einzigartige Gestaltungsmöglichkeiten

Fineart-Panorama bietet ein breites Angebot an hochwertigen Panoramabildern in verschiedenen Größen und Ausführungen bis über außergewöhnliche 3 Meter Breite. Das Sortiment umfasst mehr als 1700 exklusive Aufnahmen von Landschafts- und Stadtmotiven wie auch als moderne und abstrakte Architektur Kunstwerke. Mit einer großen Auswahl an Materialien wie Leinwand, Acrylglas, echtes ESG Sicherheitsglas und Alu-Dibond ist für jeden Geschmack und jeden Einrichtungsstil etwas dabei.

Das Streben nach höchster Qualität steht bei Fineart-Panorama im Vordergrund. Sie arbeiten nur mit den besten Druckereien in Deutschland zusammen, um sicherzustellen, dass jeder Artikel von höchster Qualität ist. Exklusive Motive, bestmögliche Materialien und höchste Auflösungen für ungeahnte Farb- und Detailtreue des jeweiligen Bildes erzeugen Kunstwerke, die nicht nur schön anzusehen sind, sondern auch langlebig und resistent gegenüber Abnutzung sind.

Breites Angebot für jede Anwendungsmöglichkeit

Fineart-Panorama bietet eine breite Palette von Stilen an, von abstrakt bis hin zu Landschaften. Jeder Stil ist in verschiedenen Größen und Materialien erhältlich, um sicherzustellen, dass jeder Kunde das perfekte Kunstwerk findet. Fineart-Panorama produziert auch Kundeneigene Motive die perfekt für individuelle Geschenke oder besondere Anlässe geeignet sind.

So können auch Erlebnisse und Ereignisse, die man selbst erlebt hat, als emotionale Erinnerung festgehalten werden, man denke nur zum Beispiel an die unvergessliche Hochzeit am Strand, oder den ersten Fallschirmsprung, oder das 20-jährige Jubiläum und, und, und. Den kreativen Ideen sind keine Grenzen gesetzt.

Ein großformatiges Wandbild kann einen Raum in ein Kunstwerk verwandeln, und zum Blickfang machen. Es gibt eine Vielzahl von Motiven, die sich für Wandbilder eignen, von abstrakten Designs bis hin zu Fotografien. Wandbilder können den Stil eines Raums unterstreichen oder ihm eine völlig neue Richtung geben.

Eine gezielte Auswahl der Motive und Farben kann dazu beitragen, dass ein Raum zu einem Ort wird, an dem man sich gerne aufhält. Den Gestaltungsvarianten sind kaum Grenzen gesetzt, sei es eher öffentlich, zum Beispiel im eigenen zu Hause im Wohnzimmer, oder im Office im Empfangsraum, oder sei es eher privat wie beispielsweise im Schlafzimmer oder im Bad.

Modern und unvergleichlich stimmungsvoll – LED hinterleuchtete-Wandbilder

Zum Angebot gehören auch großformatige, stufenlos dimmbare LED-Wandbilder, die eine moderne und elegante Möglichkeit bieten, einen Raum aufzupeppen und zu verwandeln. Diese LED Wandbilder sind mit einem rückseitigem LED Modul mit integrierten langlebigen LED-Lichtern ausgestattet, die eine einzigartige Beleuchtung schaffen und das Bild hervorheben. Die LED-Lichter können bei den LED-Wandbilder in verschiedenen Helligkeiten eingestellt werden, um so eine individuelle Raum Atmosphäre zu schaffen. LED-Wandbilder sind eine stilvolle und moderne Option, um jeden Raum zu verschönern. Integrierter Vorteil: Die eigentlichen Motive lassen sich einfach austauschen, wodurch sich recht einfach zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten ergeben.

Gleichfalls sind im Shop auch LED Glas Küchenrückwände zu finden, eine moderne und äußerst stilvolle Möglichkeit, um Ihrer Küche ein völlig neues Aussehen zu verleihen. Diese LED GLAS Küchenrückwände bestehen aus ESG Sicherheitsglas, einem rückseitigem LED Modul und freuen sich als Alternative zum herkömmlichen Fliesenspiegel immer größerer Beliebtheit. Somit wird eine passende Beleuchtung erzeugt, und die Küche wird optisch deutlich aufgewertet. Die LED Glas Küchenrückwände, die mm genau auf Wunschgröße produziert werden, sind einfach zu montieren, homogen ausleuchtend und stufenlos dimmbar.

Auch eine Smart Home Anbindung in gängige Systeme ist möglich. Das ESG Sicherheitsglas ist Hitze unempfindlich, leicht zu reinigen und dadurch hygienisch, was es zu einer ersten Wahl für beleuchtete Küchenrückwände macht. LED Glas Küchenrückwände sind eine langlebige und moderne Option, die Ihre Küche stilvoll und sehr elegant erscheinen lässt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fineart-Panorama Al-Vertrieb & Consulting GmbH

Herr Hans Altenkirch

Weiheräcker 3a

76698 Ubstadt-Weiher

Deutschland

fon ..: 07253-8451111

web ..: http://www.fineart-panorama.de

email : info@fineart-panorama.de

Erlebnisse, Emotionen und Eindrücke in das zu Hause oder das Office zu übertragen, das ist die Idee und die Mission von Hans Altenkirch, den Inhaber von Fineart-Panorama. Im Bestreben nach bester Qualität und einzigartiger Erzeugnisse ist Hans Altenkirch kein Aufwand zu hoch. Das Ergebnis gibt ihm recht, egal ob privat zu Hause, oder im geschäftlichen Bereich, Wandbilder oder LED-Rückwände werten jeden Raum auf, und schaffen Erlebnisse, die man nicht vergisst.

Pressekontakt:

Fineart-Panorama Al-Vertrieb & Consulting GmbH

Herr Hans Altenkirch

Weiheräcker 3a

76698 Ubstadt-Weiher

fon ..: 07253-8451111

web ..: http://www.fineart-panorama.de

email : info@fineart-panorama.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Zinn – wichtiges Metall für die Zukunft Erneuerbare Energien lernen schwimmen