Dr. Reuter Investor Relations: Evolution Energy Minerals strebt weitere Kostensenkungen bei Minenbau an

Evolution Energy Minerals hat mit CPC Engineering einen erfahrenen Dienstleister für die Optimierung des Baus der ersten eigenen Graphit-Mine in Tansania gewonnen. Der Partner soll vor allem beim Kosten-Management helfen. Zudem wurde mit John Clement ein weiterer Manager für den Minenbau angeheuert. Clement hat bereits beim Bau einer Graphitmine mitgewirkt.

Evolution Energy Minerals nähert sich mit Riesenschritten dem Bau der ersten eigenen Graphit-Mine in Tansania. Dafür benötigt das Unternehmen wie jeder Rohstoff-Developer externes Know-how, um in einem wohl definierten Prozess die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Dazu gehört auch der Einsatz von externen Dienstleistern.

Nun konnte das australische Unternehmen CPC Engineering als Partner für die Schritte bis zum Baubeginn gewonnen werden. Der Dienstleister wird für das sogenannte Front End Engineering Design (FEED) zuständig sein. Somit bereitet CPC mit seiner Expertise das Design der Mine im Vorfeld vor und wird für die weitere Infrastruktur-Planung auf dem Chilalo-Graphitprojekt zuständig sein. Zum FEED gehört auch die Einbeziehung möglicher Alternativen, um das Minendesign zu optimieren und die Investitionskosten möglichst weiter zu senken.

CPC hatte sich im Rahmen eines Panels gegen weitere Mitbewerber durchgesetzt. Für Evolution Energy Minerals war dabei die Erfahrung des Partners ausschlaggebend. So hat CPC Engineering bereits beim Bau von Graphitminen und der Verarbeitung des Materials mitgewirkt. Zu den prominentesten, ehemaligen Kunden von CPC zählt unter anderem Syrah Resources mit seinem Balama Graphiteprojekt in Mosambik. Sie verfügt über ein Minenleben von 50 Jahren und gehört zu den größten Graphitminen der Welt. CPC verfügt zudem über Vergleichs-Know-how mit anderen Graphitminen aus früheren Projekten und kann diese Erfahrungen nun beim Chilalo-Projekt einbringen. Dadurch ist ein effizienter Bau und Betrieb gewährleistet. Im Fokus des aktuellen FEED-Prozesses sollen dabei die Tailings stehen. Hier soll durch Optimierung eine signifikante Senkung der Kosten erreicht werden. Tailings stellen den Abraum bei Abbau des Erzes dar. Das abgebaute, aber nicht verarbeitete Erz muss entsprechend der nationalen Auflagen sicher gelagert werden, um eine Verschmutzung der Umwelt zu verhindern.

Darüber hinaus hat CPC Engineering bei der Erstellung einer Reihe von Bankable Feasibility Studies, also bank-/finanzierungsfähigen Machbarkeitsstudien, mitgearbeitet. Dies wird CPC Engineering auch im Auftrag von Evolution Energy Minerals durchführen. Evolution-Manager Michael Bourguignon hatte bereits in der Vergangenheit mit dem neuen Partner zusammengearbeitet und setzt nun darauf, dass dieser wieder im geplanten Zeitraum und im Rahmen des vorgesehenen Budgets seine Aufgaben erledigt. Der gesamte FEED-Prozess startet laut Unternehmensangaben ab sofort und soll bis September 2022 abgeschlossen sein.

Darüber hinaus hat sich Evolution Energy Minerals auch personell verstärkt und John Clement für das Management gewonnen. Der erfahrenen Ingenieur bringt 30 Jahre Erfahrung in der Branche mit und hat in führender Rolle insbesondere auch beim Bau neuer Minen auf dem afrikanischen Kontinent mitgewirkt. Clement wird im Execution-Team mit Michael Bourguignon zusammenarbeiten. Bourguignon war beim Bau der Balama-Graphitmine von Syrah Resources involviert gewesen.

Evolution Energy Minerals befindet sich mit seinem Graphitprojekt in einem boomenden und langfristig aussichtsreichen Markt. Laut den Analysten von Benchmark Minerals soll bereits in diesem Jahr zu wenig Material auf den Weltmarkt kommen und die Nachfrage das Angebot um rund 20.000 Tonnen übersteigen. Das entspricht etwa dem Bedarf der chinesischen Monatsproduktion von batteriegetriebenen Autos. Evolution Energy hat bereits mit dem chinesischen Graphit-Verarbeiter Yichang Xincheng eine Abnahmevereinbarung (Offtake-Agreement) getroffen. Der neue Partner wird rund 30.000 Tonnen pro Jahr erwerben, im Gegenzug bekommt Evolution so einen Teil der Finanzierungskosten. Wenn alles nach Plan läuft, soll spätestens bis zum 31. März 2024 mit dem Abbau und der Produktion auf Chilalo begonnen werden.

Evolution Energy Minerals Limited

ISIN: AU0000180200

www.evolutionenergyminerals.com.au/

Land: Australien

