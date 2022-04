Dr. Reuter Investor Relations: Profit mit Graphit – Evolution Energy Minerals belebt einen Wachstumsmarkt

Wohl fast jede Person hatte schon einmal Kontakt mit Graphit, immerhin wird Rohstoff bei der Herstellung von Bleistiftminen verwendet. Doch eines ist klar: Graphit ist sehr vielfältig einsetzbar und längst nicht nur für Bleistifte wichtig. Im Gegenteil, der Rohstoff könnte eine Hauptrolle bei der Energiewende und vielen weitere Zielen darstellen, die in der heutigen Welt absolute Priorität genießen. Im Jahr 2018 lag der Verbrauch von Graphit bei rund 947.000 Tonnen. Die Produktion betrug hingegen 1,64 Millionen Tonnen. Diese Zeiten gehören aber wohl der Vergangenheit an, denn bald wird es wohl gar nicht mehr genug Graphit geben. Vorbei die Jahre, in denen Graphit unter dem Radar von Investoren und Wirtschaftsexperten flog.

Die erste Nutzung von Graphit geht schon tausende Jahre zurück. In Höhlen wurden damit Symbole und Bilder an die Wände gezeichnet. Nun ist der Rohstoff so wichtig, wie nie zuvor – und das hat vor allem mit der E-Mobilität zu tun. Graphit ist enorm widerstandsfähig und hitzebeständig, was in der Stahlindustrie von größter Bedeutung ist. Diese Eigenschaften machen Graphit aber auch für die Herstellung von Laptops, Smartphones und Elektroautos unverzichtbar. In großen Mengen ist der Rohstoff in Lithium-Ionen-Batterien wichtig. Wegen des erwarteten Booms in der Elektromobilität schätzen Experten der Branche, dass die globale Nachfrage von Graphit bis zum Jahr 2025 um mehr als 260 Prozent zunehmen können. Zur Veranschaulichung: Derzeit wiegen die Akkus von E-Autos zwischen 400 und 750 Kilogramm. Sie benötigen daher ein Gesamtgewicht von 35 bis 50 Kilogramm Graphit. Zehnmal so viel, wie Lithium. Klar, dass Graphit auch für Investoren an der Börse immer spannender wird.

Graphit-Aktien und Graphit-Fonds, welche Sie kennen sollten

Evolution Energy Minerals (ISIN: AU0000180200): Das Unternehmen aus Australien hat sich auf die Förderung von Graphit spezialisiert. Dafür hat es das Chilalo-Graphitprojekt in Tansania ins Leben gerufen. Bei diesem spielen hohe soziale Standards rund um Umwelt und Governance eine Rolle. Evolution Energy Minerals ist sich zu jeder Zeit bewusst, dass ein nachhaltiger Erfolg bei der Erschließung von Ressourcen nur im Einklang mit der Umwelt, den lokalen Gemeinden und der Souveränität von Tansania gelingen kann. Genau diese Herangehensweise macht Evolution Energy Minerals in der Branche ambitioniert und vielversprechend. Mit ARCH Sustainable Resources Fund LP hat der börsennotierte Konzern einen wichtigen Hauptaktionär gewonnen. Mittlerweile sind die Aktien von Evolution Energy Minerals auch an der deutschen Börse verfügbar.

Tesla (ISIN: US88160R1014): Der US-Konzern ist einer der Vorreiter, wenn es um Elektromobilität geht. Tesla weiß, welche Rolle Graphit dabei spielt. Daher hat sich das Unternehmen von CEO Elon Musk sogar die Rechte für eine eigene Graphitmine gesichert. Dabei macht Tesla mit dem australischen Unternehmen Syrah Resources (ISIN: AU000000SYR9) gemeinsame Sache.

SGL Carbon (ISIN: DE0007235301): Auch in Deutschland wurde längst erkannt, wie wichtig Graphit ist und sein wird. Die SGL Carbon Group ist einer der größten Hersteller von Graphit und Carbon, die es auf der Welt gibt. Das Unternehmen unterhält ein riesiges Vertriebsnetz in Europa, Asien und Nordamerika.

G&G ValueInvesting-DLS (ISIN: DE000A2PF094): Ein Fonds aus Deutschland, welcher einige Unternehmen zusammenfasst, welche mit Graphit in Verbindung stehen. Top-Holdings sind SGL Carbon, e.on (ISIN: DE000ENAG999) und Prosus (ISIN: NL0013654783).

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 (ISIN: LU1019989323): Dieser Fonds fasst viele Unternehmen weltweit zusammen, von denen einige Berührungspunkte mit Graphit haben. Tesla, Microsoft (ISIN: US5949181045) und Amazon (ISIN: US0231351067) gehören zu den Top-Holdings.

Der Rohstoffmarkt rund um Graphit ist ein Wachstumsmarkt, da gibt es wenige Zweifel. Die Verwendung des Rohstoffs wird einen wichtigen Part bei der Energiewende und modernen Technologien spielen. Das macht Graphit-Aktien und Graphit-Fonds spannend für Investoren.

