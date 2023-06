Dr. Reuter Investor Relations – Lithium-Preise steigen, Ford sichert sich Versorgung!

Die Lithium-Preise ziehen am Spotmarkt in China wieder. Dementsprechend haben auch die Aktien wieder gedreht. Ford sicherte sich derweil Lithium von gleich fünf verschiedenen Unternehmen. Zudem scheint auch der Ölriese Exxon in dieser Branche mitspielen zu wollen. Anleger finden derzeit vor allem in der zweiten Reihe aussichtsreiche Lithium-Aktien.

Das Wachstum der Elektroautoindustrie hält an. Nachdem weltweit der Marktanteil von elektrisch betriebenen Fahrzeugen im vergangenen Jahr auf 14 Prozent gestiegen ist, geht es auch im ersten Quartal 2023 dynamisch weiter, wie die Internationale Energieagentur in ihrem jüngsten Report berichtet. Sie geht davon aus, dass in diesem Jahr 18 Prozent aller Neuwagen Elektroautos sein werden. Besonders dynamisch ist das Wachstum weiterhin in China, und das macht sich auch in den Lithium-Preisen bemerkbar. Am Spotmarkt beträgt das Plus in den vergangenen Wochen fast 40 Prozent.

Im Fokus für die Batteriekonzerne und Autohersteller stehen aber langfristige Verträge. Sie wollen ihren Bedarf auf Jahre hinaus sichern, um nicht in Engpässe zu kommen. Hier steht die Versorgungssicherheit ganz klar über dem Preis. Und so machte Ford auf sich aufmerksam. So hat sich der US-Traditionskonzern im ganz großen Stil neues Lithium für die Batterien in den Elektroautos verschafft. Das Unternehmen meldete in kurzer Zeit gleich Vereinbarungen mit fünf Lithiumfirmen. Das erste Material soll Ende 2025 geliefert werden. Zu den Partner zählt Weltmarktführer Albemarle ebenso wie die Nummer zwei SQM aus Chile. Dazu kommen die Unternehmen Compass Minerals, EnergySource Minerals und Nemaska Lithium in Nordamerika.

Solche Deals gibt es derzeit im Wochentakt. Alle Autohersteller und alle Batteriekonzerne bauen so ihre Lieferketten für die elektromobile Zukunft auf. Viel interessanter dürfte dagegen sein, dass sich offenbar auch Exxon plötzlich für Lithium interessiert. Der größte Ölkonzern der Welt hat sich laut Wall Street Journal die Rechte für ein Lithiumgebiet im US-Bundesstaat Arkansas gesichert. Nachdem auch schon der Mining Konzern Rio Tinto mit einer Übernahme im Lithiumsektor auf sich aufmerksam gemacht hat, wäre ein Ölkonzern tatsächlich ein Novum.

Die Reihe an neuen Deals in der Branche und der anziehende Lithiumpreis haben zuletzt auch für die Wende bei den Aktien gesorgt. Viele Werte sind aber schon sehr gut gelaufen. Anleger sollten daher auch einen Blick in die zweite Reihe werfen.

So hat sich das Unternehmen Arcadia Minerals optimal im Bereich der Batteriemetalle positioniert. Die Australier sicherten sich nämlich gleich mehrere Projekte in Namibia. Sie reichen von Nickel, über Tantal bis Lithium. Im Fokus steht dabei das Lithiumprojekt Bitterwasser. Hier konnte Arcadia Minerals erst jüngst zeigen, dass die Extraktion des Alkalimetalls sauber und zu niedrigen Kosten gelingt. Für Bitterwasser besitzt Arcadia Minerals bereits eine JORC-konforme Mineralressource mit 327.284 LCE-Tonnen. Dabei zeigte sich ein klarer Trend aus den Bohrungen: Denn mit zunehmender Tiefe steigt auch der Gehalt, der bis zu als 900ppm Lithium betrug. Arcadia Minerals will die Ressource mit weiteren Bohrungen vergrößern, da erst zwei der insgesamt 14 des Clay-Vorkommens nachhaltig untersucht wurden und Teil der Ressource sind.

Neben dem Bitterwasser-Projekt bieten aber auch die Entwicklung bei dem Swanson-Projekt Chancen für Investoren mit Arcadia Minerals. Swanson befindet sich ebenfalls in Namibia und ist das am weitesten entwickelte Projekt im Portfolio. Bei diesem Tantal-Vorkommen hat das Unternehmen bereits das Interesse der chinesischen HeBei Xinjian Construction-Gruppe auf sich gezogen. Aktuell wird über einen möglichen Abnahmevertrag und/oder eine strategische Partnerschaft verhandelt. Da HeBei bereits bei der benachbarten Homestead Tantal- und Lithium-Mine eingestiegen ist, dürfte man großes Interesse an Swanson haben. Selbst der Kauf des Vorkommens ist nicht auszuschließen. Swanson gilt als eines der hochgradigsten Tantal-Vorkommen der Welt, zudem beherbergt die Liegenschaft wie Homestead neben Tantal auch Lithium.

