Wolfsburg feiert 85. Stadtgeburtstag

Buntes Veranstaltungsprogramm am Nordkopf

Wolfsburg, 08.06.2023 – Anlässlich des 85. Stadtgeburtstags veranstaltet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfsburg und starken Partnern der Stadtgesellschaft vom 30. Juni bis zum 2. Juli 2023 ein vielseitiges Festwochenende. Die Festmeile hält am Nordkopf mit kostenfreien Live-Konzerten auf der BRAWO CITY BÜHNE, dem AkkuRacer-Wettbewerb und der Volkswagen Classic Tour einige Highlights des Festwochenendes bereit.

„In Kooperation mit vielen engagierten Partnern und Sponsoren ist es uns zu diesem Stadtgeburtstag gelungen, ein vielseitiges Programm mit besonderen Highlights zusammenzustellen. Am Nordkopf erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit musikalischer Unterhaltung sowie Info-Ständen und Mitmachaktionen für Kinder“, berichtet Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG.

Am Freitag, den 30. Juni 2023, eröffnet das Philharmonic Volkswagen Orchestra um 17:30 Uhr auf der BRAWO CITY BÜHNE das bunte Veranstaltungsprogramm am Nordkopf. Im Anschluss sorgt die Cover-Band One Night With Abba um 20:30 Uhr für musikalische Unterhaltung. Bis 21:00 Uhr gibt es ein Late-Night-Shopping in der Wolfsburger Innenstadt und den Designer Outlets Wolfsburg.

Am Samstag, den 1. Juli 2023, findet ab 10:00 Uhr auf dem Vorplatz des phaeno der zum neunten Mal von der Stadt Wolfsburg und der Ostfalia veranstaltete Wettbewerb „AkkuRacer“ statt, bei dem Schülerinnen und Schüler elektrisch angetriebene Fahrzeuge bauen und in Rennen gegeneinander antreten können. Die beliebte Mitarbeiterveranstaltung von Volkswagen Pkw „Volkswagen Classic Tour 2023“ wird am Samstag auf ihrer Route am Nordkopf vorbeikommen und dort durch die Moderation von DJ Dirk Wöhler begleitet. Um 19:15 Uhr tritt die Singer-Songwriterin Shitney Beers auf der BRAWO CITY BÜHNE auf. Ab 20:30 Uhr sorgt die deutschlandweit bekannte Band Sportfreunde Stiller für Stimmung.

Neben diesen Programmhighlights gibt es am Samstag auf der Festmeile am Nordkopf von 11:00 bis 18:00 Uhr Informationsstände verschiedener Institutionen und Mitmachaktionen für die jungen Besucherinnen und Besucher. Unter anderem informieren die WMG und die Stadt Wolfsburg über die Förderprogramme „Perspektive Innenstadt!“, „Resiliente Innenstädte“ und „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ sowie die in diesen Rahmen stattfindenden Projekte der Innenstadt- und Zentrenentwicklung. Die Stadt Wolfsburg und die Wolfsburg AG präsentieren das Thema Digitales und die Wolfsburger Verkehrs-GmbH ist mit einem E-Bus vor Ort. Auch der VfB Fallersleben präsentiert sich mit einem Info-Stand und einer Hüpfburg. Zusätzlich gibt es für die kleinen Gäste Fußball-Dart von der Wolfsburg AG und ein Bungee-Trampolin. Auf der Grünfläche neben der Markthalle bietet die Hochschule 42 Wolfsburg die Möglichkeit, an einer Tischtennisplatte zu spielen oder auf Loungemöbeln zu entspannen.

Über den 85. Stadtgeburtstag

Vom 30. Juni bis zum 2. Juli 2023 hält Wolfsburg in Zusammenarbeit mit starken Partnern der Stadtgesellschaft ein buntes Festwochenende für die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sowie Gäste aus der Region bereit. Besonderes Highlight ist der Auftritt der Band Sportfreunde Stiller. Darüber hinaus wird es neben Live-Konzerten am Nordkopf und unter dem Glasdach entlang der mittleren Porschestraße eine Info-Meile sowie die Ehrenamtsbörse geben. Auch die beliebte WMG-Konzertreihe Jazz & more wird in das Festprogramm integriert. Volkswagen Pkw organisiert am Samstag die Mitarbeiterveranstaltung „Volkswagen Classic Tour 2023“ durch die Stadt. Am Sonntag findet das traditionelle Bürgerfrühstück statt. Daneben sind zahlreiche Aktionen für kleine und große Geburtstagsgäste geplant. Weitere Informationen zum Festwochenende und dem Veranstaltungsprogramm finden sich online unter www.wolfsburg-wird-85.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Antonia Müller

Porschestraße 2

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: 05361 89994-56

fax ..: 05361 89994-19

web ..: https://www.wmg-wolfsburg.de/

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

Pressekontakt:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Antonia Müller

Porschestraße 2

38440 Wolfsburg

fon ..: 05361 89994-56

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Family-FinTech Bling macht Geldanlage familienfreundlich und startet Sparbäume für Kinder Dr. Reuter Investor Relations – Lithium-Preise steigen, Ford sichert sich Versorgung!