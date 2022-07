Dr. Reuter Investor Relations zu Cogia AG – Interview mit Pascal Lauria – Teil 3

Es sind auch weitere Branchen außerhalb der Automobilindustrie an Cogia interessiert. Außerdem spielt die Übernahme der elastic.io eine strategische Rolle für die Cogia AG. Das alles ist Anlass genug für uns nähere Informationen im folgenden Interview zu erfahren.

Das Video-Interview kann hier im Original eingesehen werden: www.youtube.com/watch?v=K4xlX9io1vo

Welche weiteren Branchen sind an den Serviceleistungen von Cogia besonders interessiert?

Der Kunde entscheidet bei einer Befragung selbst, ob er anonymisiert bleiben möchte oder eben sichtbar. Das sind alles interne Daten, dementsprechend werden diese sicher analysiert und bleiben auch beim Kunden und beim Hersteller. Wenn der Kunde sichtbar sein möchte kann er seine Freunde oder Kritik dem Hersteller kundtun und sagen, wie zufrieden er mit dem Hersteller war. Außerhalb der Automobilbranche gehen wir die Finanzbranche, da vor allem die Versicherungsbranche an, da diese auch einen sehr starken Kundenkontakt haben

Was grenzt die Cogia von Konkurrenten wie der SAP-Tochter Qualtrics ab? Welche Rolle spielt die Übernahme von elastic.io dabei?

Zum einen Cogia versucht einerseits, als kleines Schnellboot agiler zu sein, als die großen Tanker. Das geschieht im Preissegen sowie in unserem Service. Zum anderen versuchen wir uns durch Alleinstellungsmerkmale von der großen Konkurrenz zu differenzieren. Aus diesem Grund verfolgen wir eine Strategie, um organisch und anorganisch zu wachsen. Anorganisch bedeutet strategische Acquisition. Hier verfolgen wir eine Buy&Build Strategie. Elastic war unsere erste Aquisition, dabei haben wir mit Elastic ein schönes hohes Pik gegenüber den Konkurrenten. Wir schaffen damit ein Bindeglied unserer Kundenzufriedenheitsdaten mit beispielweise einem CRM. Dafür braucht man immer Konnektoren, diese Brücke baut Elastic. Dieses Phänomen kann man mit jeglichen IT-Systemen machen. Wenn man Daten verknüpft kann man sehr viel aus Daten machen.

Welche Ziele hat Cogia für 2022 und die kommenden fünf Jahre?

2022 möchten wir 100% wachen und auch in den folgenden Jahren möchten wir 100% wachsen. Uns ist bewusst, dass dies weniger wird, sobald man größer wird. Unser Ziel ist es aber bis 2025 bei grob 10 Millionen Umsatz zu sein.

Über Cogia AG

Cogia intelligence bietet branchenübergreifend Produkte und Lösungen für die Erschließung und Auswertung von Informationen aus Web-Quellen, aber auch aus internen Daten an. Dabei übernimmt Cogia für seine Kunden auch – wenn gewünscht – das komplette Management der eigenen Social-Media-Kanäle. Cogia intelligence monitort rund um die Uhr Online-Medien und das Social Web. Die Daten werden dabei in Echtzeit aufgenommen, automatisch analysiert und strukturiert aufbereitet, so dass die Nutzer unserer Anwendungen jederzeit aktuelle Informationen zu den für sie relevanten Themen und präzise Insights erhalten. Cogia intelligence hat sich als Ziel gesetzt, Kunden den größtmöglichen Nutzen aus der Kombination von technologischem Know-How und individueller Beratung zu bieten. Als Full-Service-Provider verbindet Cogia so innovative Analyseverfahren mit der Kompetenz eines erfahrenen Redaktionsteams.

Für die Übersetzung des im Original englischen Interviews wird keine Haftung übernommen. Sie können das englische Original-Interview hier abrufen: www.youtube.com/watch?v=K4xlX9io1vo

