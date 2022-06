Dr. Reuter Investor Relations zu Fandifi: Ein Markt mit viel Raum zum Wachsen

Das Marktpotenzial unserer Fan-Engagement-Plattform ist riesig“, sagt David Vinokurov, CEO des kanadischen Unternehmens Fandifi Technology Corp. Er weist darauf hin, dass die Plattform, die weltweit Fan-Communities über die soziale Medien miteinander verbindet, jetzt in die Testphase geht.

Vinokurov hat beeindruckende Zahlen zum Gaming-Markt parat: Der aktuelle E-Sports-Markt umfasst allein in den USA derzeit 25,7 Millionen aktive Gamer mit einem jährlichen Umsatzvolumen von 7,69 Milliarden Dollar. Alle aktiven Angebote auf dem Markt erreichen derzeit 495 Millionen E-Sports-Fans mit einem Umsatzvolumen von 148,2 Milliarden US-Dollar. Weltweit gibt es 2,5 Milliarden Gamer, die einen Umsatz von 784 Milliarden US-Dollar generieren.

Auch in Deutschland erwartet der CEO der Fandifi Technology Corp. einen Boom des Geschäfts: „128 Millionen Euro wurden 2021 in Deutschland mit E-Sports umgesetzt.“ Er verweist auf Prognosen, nach denen der Markt hierzulande in diesem Jahr auf 180 Millionen wachsen wird. Fandifi Technology Corp. hat den Boom und die damit verbundenen Gewinnchancen frühzeitig erkannt. Das innovative Geschäftsmodell von Fandifi drückt sich bereits im Namen aus, der als Synonym für einen Ort stehen soll, an dem sich Fans online treffen und ihre Leidenschaft teilen. Als Verb verwendet („to fandifi“), steht der Name laut Vinokurov für „ein Ereignis, ein Produkt, eine Aktivität oder einen Sport spannender zu machen“.

Großes Potenzial: Vernetzung über soziale Medien

Die Fandifi-Plattform, die auf einem assoziierten neuronalen Netzwerk läuft, ist speziell auf die Bedürfnisse von Content-Erstellern zugeschnitten. Vor allem in der Vernetzung über soziale Medien liegt ein großes Potenzial. So sind beispielsweise allein auf Facebook 44 Millionen Nutzer pro Minute aktiv, auf TikTok 164 Millionen.

Über die Fandifi-Plattform können Fans aller Couleur – angefangen von Sport-Enthusiasten über E-Sport-Begeisterte bis hin zu VIP- und Celebrities-Followern – virtuelle Partys veranstalten, Ergebnisprognosen abgeben oder selbst Spiele spielen. Für ihre Aktivitäten werden Punkte vergeben, z. B. wenn die Fans eine bestimmte Anzahl von richtigen Vorhersagen – z. B. von Spielergebnissen – machen. Die Punkte können sie auf einer interoperablen, Blockchain-unabhängigen Plattform gegen NFTs einlösen und dort handeln. Ein NFT könnte zum Beispiel ein spezielles Foto eines Fußballstars oder ein Ticket für ein Online-Game oder ein Konzert sein.

Jüngst ging die Fandifi Technology Corp. eine Partnerschaft mit dem Blockchain-Spezialisten Blockgration Global Corp. ein, der in Indien, auf den Philippinen und in Indonesien große Pools von Blockchain- und Gaming-Nutzern unterhält. Für Fandifi Technology Corp. bedeuten Kooperationen wie diese den Zugang zu neuen Märkten. „Mit unseren lokalen Partnern erweitern und vergrößern wir die Präsenz von Fandifi.“ Und so werden weitere lokale Partner hinzukommen. Angesichts einer potenziellen Zielgruppe von aktuell bereits 2,5 Milliarden Fans rund um den Globus gibt es noch viel Raum zum Wachsen.

Die Aktie ist an der kanadischen Börse sowie an der Frankfurter Börse notiert (ISIN CA3024371088). Weitere Informationen sind auf der neu gestalteten Website der Fandify Technology Corp. verfügbar.

Fandifi Technologies Corp.

ISIN: CA3024371088

www.fandomesports.com

Land: Kanada

