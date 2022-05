Dr. Reuter Investor Relations: Milliardenmarkt Sport, Esport, Gaming – Fandifi startet mit KI-gestützter Fan-Plattform Testphase in drittem Quartal

Der Fan im Fokus

Fan-Communitys boomen. Ganz gleich, ob in Sport, Esports, Gaming oder anderen Bereichen. Das kanadische Unternehmen Fandifi Technologies hat die Chancen des weltweiten Milliardenmarktes erkannt und baut eine einzigartige Fan-Engagement-Plattform auf. Mit Yoruba Media Labs hat Fandifi vor kurzem einen neuen starken Partner gewonnen, der erstklassige geskriptete Inhalte, prominente esports-Turniere und globale Award-Shows produziert.

Rund um den Globus und rund um die Uhr verfolgen Fans ihre Lieblings-Ereignisse online oder live vor Ort. Fandifi vernetzt die Fan-Communitys parallel auch über die sozialen Tools auf seiner Plattform. Fans und Zuschauer können dort virtuelle Fan-Partys veranstalten, gegen ihre Freunde auf Ergebnisse wetten oder selbst gegen die globale Community antreten. Engagierte Fans sammeln Punkte, die sie für individuelle Sammel-NFTs und für spezielle Utility-NFTs einlösen können. Und diese NFTs eröffnen den Zugang zu besonderen Events, Erlebnissen sowie zu Merchandise-Rabatten. So entsteht ein Event im Event. Genau das ist die Marktlücke, in die Fandifi Technologies marktführend besetzt.

Dabei denkt CEO David Vinokurov groß. Aktuell bereitet das Unternehmen mit Sitz in Vancouver ein Projekt mit Potential vor: die crowd-basierte Vorhersage- und Fan-Engagement-Plattform FandifiTM, die auf einem KI-gestützten neuronalen Netzwerk läuft. Das Management des Unternehmens ist hierfür bestens aufgestellt: Es greift auf eine reiche Expertise in den Bereichen Esports, Igaming sowie Technologie & Kapitalmärkte zurück. Seit Februar 2022 unterhält Fandifi Technologies zudem die modulare P2P-Sportwetten-Plattform www.fandomesports.gg, bei der die Leistung des neuronalen Netzwerks die automatische Generierung von proprietären Over/Unders auf eine Vielzahl von Esports-Statistiken ermöglicht.

Zielkunden für die Fandifi Plattform sind die globale Content-Creator-Communities. Das sind einerseits Fans der großen Sportligen, wie etwa die National Basketball Association oder die National Football League. Aber auch anderseits die großen internationalen Fußball-Ligen, der Esports-Bereich sowie alle gestreamten und übertragenen Inhalte. Das Streaming ist unser Brot und Butter-Geschäft, betont Vinokurov.

Rewarding Engine: Belohnung der Fans durch NFTs

Doch was ist das Besondere an der Fandifi Plattform? Eines der Alleinstellungsmerkmale liegt darin, dass die User für ihre Aktivitäten mit NFTs belohnt werden, etwa wenn sie eine bestimmte Anzahl korrekte Vorhersagen – etwa Spielergebnisse – getroffen haben.

Auf einem Marktplatz, der auf einer interoperablen Plattform gelegen ist, können die User dann mit den erworbenen NFTs handeln. Das Polygon-Netzwerk bietet besonders schnelle und günstige Transaktionen. David Vinokurov hofft auf eine weltumspannende, millionenstarke Community: Unsere Idee ist es nicht, ein NFT für 50 Millionen Dollar zu minten, stattdessen wollen wir 50 Millionen NFTs im Wert von 10 Cent prägen. Das Minten koste weniger als einen Penny und dauere nicht einmal eine Sekunde, erklärt der CEO.

Live Events und soziale Kommunikation

Die Fandifi-Technologie verschmilzt das Live-Event und die soziale Kommunikation und integriert dabei Chats, Wetten, Fan-Marketing und Merchandising. Der Fan rückt durch näher an seine Idole, etwa an Stars und Spitzensportler.

Fandifis Herzstück ist eine selbstlernende Engagement Prediction Engine, die sich wiederholende Situationen erkennt und die Kommunikation dementsprechend lenkt. Ein User, der ein Spiel auf der Madden NFL 21 verfolgt – einem American-Football-Videospiel, das auf der National Football League basiert — erhält etwa das Angebot, eine Wette für ein NFL-Spiel abzugeben, das zeitgleich und real in Miami stattfindet. Durch das ins System integrierte Clickbaiting, das leicht, schnell und anregend funktioniere, hofft Vinokurov, Millionen User für die Angebote auf Fandify begeistern zu können. Die Nutzung der Plattform selbst ist kostenfrei. Dort stoßen die Nutzer dann auch auf zahlungspflichtige auf ihr Interesse zugeschnittene Angebote.

Seinen Partnern offeriert Fandifi den Zugang zu einem digitalaffinen Publikum und zu weiteren Zielgruppen. Auch von dabei generierten Daten hoher Qualität profitieren die Fandifi-Partner. Hinzu kommen neue Ebenen der Content-Vermarktung, NFT-Minting und -Transaktionen, Gewinnanteile sowie Native Marketing durch integrierte Inhalte.

In diesem Jahr soll es mit einer Testphase losgehen: Gemeinsam mit den Partnern Gamer Wagner, Funjoy, Eliteduels, Yalla Esports und Polygon, wird Fandify eine Business to Customer-Plattform einrichten und diese für nutzererstellte Inhalte öffnen. In einer zweiten Phase ist ein Business to Business Launch vorgesehen sowie ein B2B-Launch für andere Industrien wie etwa Sport, Film oder TV.

Einen Meilenstein erreichte Fandifi Technologies Corp. jüngst durch die Kooperation mit dem Medien- und Nachrichtenunternehmen Yoruba Media aus Los Angeles. Eine Win-Win-Situation, so Vinokurov: Diese Partnerschaft öffnet uns die Möglichkeit, mit branchenführenden Produzenten und Schöpfern einzigartiger, weltweit anerkannter Inhalte über eine Vielzahl von Vertriebskanälen zusammenzuarbeiten. Das Fandifi Vorhersage- und NFT-Belohnungssystem wiederum diene Yoruba Media, das Engagement seiner Fans zu erhöhen und neue Einnahmequellen für die Ersteller globaler Inhalte generieren.

Das Marktkapital beträgt 14,4 Millionen CAD. Die Aktie hat die ISIN CA3024371088.

Lassen Sie sich in den Verteiler für Fandifi eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: Verteiler Fandifi.

Fandifi Technologies Corp.

ISIN: CA3024371088

www.fandomesports.com

Land: Kanada

