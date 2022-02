Dr. Reuter IR zu Water Ways Technologies: Weiter auf der Erfolgsspur

Water Ways hat kürzlich die größten intelligenten Bewässerungsprojekte in der Unternehmensgeschichte veröffentlicht. Dies haben wir zum Anlass genommen, mit Herrn Ronnie Jaegermann, Direktor von Water Ways Technology zu sprechen. In einem 3-teiligen Video-Interview erfahren Sie mehr zu den Hintergründen des Projektes.

Teil 1: Projekt & Projekttechnik

Sie können das Original-Interview hier abrufen:

small-microcap.eu/09-02-2022-interview-mit-ronnie-jaegermann-director-water-ways-technologies/

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64240/Waterways.001.jpeg

Ronnie Jaegermann, Direktor Water Ways Technologies

Water Ways hat kürzlich die größten intelligenten Bewässerungsprojekte in der Geschichte des Unternehmens mit einem Volumen von 6,7 Mio. CAD$ veröffentlicht. Bitte skizzieren Sie diese Projekte kurz.

Ronnie Jaegermann: Wir sind seit vier Jahren im Bereich der Baumwollbewässerung in Usbekistan tätig. Wir haben mit kleinen Projekten begonnen und sowohl 2021 als auch jetzt 2022 umfangreiche Projekte durchgeführt. Wir haben unseren Kunden in Usbekistan auch unser Wissen über den Baumwollanbau vermittelt. Nicht nur Bewässern, sondern auch zu wissen, wie man pflanzt, welche Samen man verwendet usw. Es ist mehr als nur ein Truthahn -Bewässerungsprojekt .

Bei beiden Projekten geht es um eine vollautomatishe Bewässerungsanlage. Bitte erläutern sie die Technik dieser Anlagen.

Ronnie Jaegermann:Tröpfchenbewässerung ist sehr einfach zu verstehen, da Schläuche entweder in den Boden gesteckt oder einfach auf den Boden gelegt werden. Diese Schläuche haben kleine Löcher . Sowohl das Wasser als auch der Dünger werden durch die Schläuche transportiert und an die Wurzel der Pflanze getröpfelt. Dieses System, die Öffnung und Schließung sowie der Zeitpunkt der Bewässerung und Düngung sind computergesteuert. Wenn Sie möchten, können Sie sogar über die Cloud steuern, weil das Menü, das Sie entwerfen und programmieren, hat mit dem Wissen über die Pflanze zu tun. Man bewässert Tomaten anders als Baumwolle, den Boden selbst. Je nach Wetterlage bewässert man vielleicht Nachts mehr als am Tag, um kein Wasser zu verlieren. Im Winter bewässert man anders als man es im Sommer tut. All dies ist computergeschützt, ferngesteuert und hoch entwickelt. Der Landwirt muss tatsächlich nicht auf das Feld gehen, um die Schläuche zu öffnen und zu schließen. Er hat ein Menü, das die gesamten 1200 Hektar von einem Ort aus steuert. Es könnte sogar ferngesteuert sein, sodass er nicht einmal auf dem Feld sein muss.

Teil 2 und Teil 3 des Interviews folgen in Kürze. Lassen Sie sich auf den Verteiler für Water Ways Technologie kostenfrei eintragen. Einfach eine Email an e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort: Water Ways

Über Water Ways Technologies

Water Ways Technologies Inc. (ISIN: CA9411881043) ist über seine Tochtergesellschaften ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der landwirtschaftlichen Erzeugern Lösungen für die Wasserbewässerung anbietet. Water Ways Technologies konkurriert auf dem globalen Markt für Bewässerungssysteme mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung von Lösungen für kommerzielle Anwendungen in den Segmenten Mikro- und Präzisionsbewässerung des Gesamtmarktes. Gegenwärtig stammen die Haupteinnahmen von Water Ways Technologies aus den folgenden Geschäftsbereichen: (i) Geschäftseinheit Projekte und (ii) Geschäftseinheit Komponenten- und Geräteverkauf. Water Ways Technologies nutzt die Chancen, die sich durch Mikrobewässerung und intelligente Bewässerung ergeben, und leistet gleichzeitig einen positiven Beitrag für die Gesellschaft, indem es diese Technologien einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich macht, insbesondere in Entwicklungsländern wie Afrika und Lateinamerika und in entwickelten Märkten wie China und Kanada. Zu den Bewässerungsprojekten von Water Ways Technologies gehören Weinberge, Baumwollfelder, Apfel- und Orangenplantagen, Blaubeeren, medizinischer Cannabisanbau, Kühlräume für Frischwaren und vieles mehr in über fünfzehn Ländern.

Für die englische Übersetzung des Interviews wird keine Haftung übernommen

Water Ways Technologies

ISIN: CA9411881043

WKN: A3CRRX

www.water-ways-technologies.com

Land: Kanada

Marktkapitalisierung: 39,3 Mio. Euro

Kurs (Frankfurt): 0,23 Euro

52W Hoch: 0,334 Euro

52W Tief: 0,079 Euro

Disclaimer/Risikohinweis

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der Water Ways Technologies AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Interessenkonflikte: Mit der Water Ways Technologies AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Water Ways Technologies AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Water Ways Technologies können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations – unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

